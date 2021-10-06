Знаменитые семьи, которые преследовали родовые проклятия

Известно немало случаев, когда целую семью преследовали проклятия: чрезмерная ревность, убийства и даже полное исчезновение. Мы расскажем о самых известных мировых фигурах, которые стали жертвами злого рока.

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Романовы

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Ходит легенда, что после убийства трехлетнего сына Марии Мнишек, жены Лжедмитрия II, та прокляла род Романовых, обещав ему полное исчезновение. Как ни странно, так и получилось. Каждый из представителей императорской семьи не был долгожителем. Многие дети умирали во младенчестве или отрочестве. Род Романовых прекратил свое существование в 1918 году, когда вся семья была расстреляна большевиками. Забавный факт, что первого из Романовых, кто начал править, звали Михаилом. При этом последним стал его предок и тезка Михаил Романов, брат Николая II.

Гуччи

Проклятие Гуччи началось с внука основателя Дома Гуччио Гуччи, 45-летнего Маурицио Гуччи, которого застрелили в 1995 году. Во время расследования выяснилось, что убийцей была его жена Патриция Реджани. Она приревновала мужа к любовнице, боясь, что он уйдет из семьи и лишит наследства своих дочерей. Но проклятие не затронуло его семью. Юристы, которые занимались делом жены Маурицио во время многочисленных апелляций, страдали от сыпи, головной боли и тошноты. До сих пор многие суеверные адвокаты опасаются прикасаться к этим бумагам.

Хемингуэй

Эрнест Хэмингуэй, писатель и путешественник, который ушел из жизни в 61 год. Он страдал определенными психологическими проблемами, которые подвигли его на решительный поступок. Можно сказать, что писатель стал жертвой семейного проклятия, ведь он не первый, кто совершил самоубийство. Его отец без всякой причины сделал то же самое. Подобная участь настигла его сестру Урсулу и брата Лестера. Урсула покончила с собой из-за обострившейся депрессии, а Лестер — из-за необходимости ампутации ног.

Кеннеди

Первое семейство Кеннеди, поселившееся в Америке в 1840 году, неплохо зарабатывало на жизнь грабежом на большой дороге. Из поколения в поколение семья Кеннеди преумножала свои богатства далеко не законным путем. Поэтому многие связывают дальнейшие смерти их членов семьи со старым грехом. Смерть начала преследовать семью Кеннеди со старшего брата убитого президента. Будучи летчиком, он разбился. Сам Джон Кеннеди был застрелен. Его сестра Кэтлин погибла в автокатастрофе. Двое детей убитого президента умерли во младенчестве, а третий скончался в авиакатастрофе.

Ганди