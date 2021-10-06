Как один крестьянин стал родным отцом 87 детей

У Федора Васильева было 87 родных детей от двух жен. Его за это чествовала Екатерина II, а супругу отметили в «Книге рекордов Гиннесса». О том, легенда это или реальность — в материале "Рамблера".

Во времена Екатерины II имя Федора Васильева было известно многим. Мужчина был рекордсменом по количеству детей и стал биологическим отцом 87 потомкам.

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Известно, что с первой женой он прожил в браке 40 лет, а родила она ему целых 69 наследников, 67 из которых пережили младенчество. Казалось бы, такого быть не может, но, на самом деле, у семьи Федора была интересная особенность. Согласно сообщению, отправленному в Москву монахами Никольского монастыря, в промежутке между 1725 и 1765 годами, первая жена Федора родила 16 близнецов (двойняшек), 7 троен, 4 четверни. Дети просто не рождались по одному.

Специалисты подсчитали, что первая жена была беременна 27 раз, но неизвестно происходило это каждый год или нет.

За такой материнский подвиг крестьянку занесли в «Книгу рекордов Гиннесса», указав, что звали ее Валентина и жила она до 76 лет.

Считается, что ген, отвечающий за рождение близнецов, передается по материнской линии, однако и у второй жены Федора рождались близнецы и двойняшки.

В частности, второй раз его женой стала крестьянка Анна, которая родила ему еще 18 детей.

Что говорит медицина

Такую особенность семьи прокомментировала врач-акушер-гинеколог клиники Уникамед, кандидат медицинских наук Дарья Долецкая изданию Aif.ru:

"Близнецы – идентичные (однояйцевые) или неидентичные (разнояйцевые) могут появиться в любой паре – такая беременность возможна у всех. Но статистически чаще это происходит в тех семьях, где мать или отец (или их родители) имеют братьев и сестёр близнецов. То есть «виновником» могут быть и мать, и отец. Нередко на малом сроке беременности происходит самопроизвольная редукция (гибель) одного эмбриона из двойни. Поэтому рождение в одной семье нескольких двоен или троен подряд – редкость".

Другие специалисты также считают, что вероятность рождения 69 детей у одной женщины крайне ничтожна.

Во-первых, у женщины с возрастом снижается способность к зачатию и, скорее всего, Васильева не могла бы так легко беременеть после 40 лет:

"Вероятность забеременеть для 45-летней женщины составляет примерно 1% в месяц", — цитирует BBC доктора Валери Бейкер, доцента кафедры акушерства и гинекологии на медицинском факультете Стэнфордского университета.

При этом "большинство женщин не способны забеременеть после достижения ими 42-44 лет", считает Джеймс Сегарс, руководитель Отделения исследований в области репродукции и женского здоровья Университета Джонса Хопкинса.

Во-вторых, каждые роды сказываются на женской репродуктивной системе, поэтому способность забеременеть уменьшается с каждой беременностью.

Кроме того, в давние времена обычные роды могли быть опасными для жизни, а многоплодные — тем более.

Еще один сомнительный факт — то, что большинство детей выживали. Так, медики считают, что даже среди четверней, которые рождаются сейчас и получают должную медпомощь, выживают не все.

Что говорит история

Некоторые считают, что история о семье Васильева выдуманная, но на самом деле информация о ней подтверждается разными источниками.

В 1783 г. о русском крестьянине писали в британском «Джентльменс мэгэзин», а генеалогическое дерево Федора пытался составить краевед Широкогоров.

По некоторым данным, Васильева чествовала сама Екатерина II, лично помогавшая его семье деньгами. Будучи уже стариком, ему довелось общаться с императрицей.