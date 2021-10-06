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Цветение водорослей может привести к психическим проблемам у людей

Мира Маркина
3 часа назад

Специалисты Центра океанов и здоровья по взаимодействию с изменением климата (OHHC2I) провели исследование и выяснили, что цветение водорослей способно привести к неврологическим проблемам у человека. Об этом пишет California News Times.

Цветение водорослей приводит к психическим проблемам
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Во время цветения водорослей образуется вещество микроцистин. Это токсин, который попадает в сточные воды, а затем употребляется человеком.

Микроцистин угнетает нервную систему. По словам ученых, вещество связано с нейровоспалениями, дисфункцией гематоэнцефалического барьера, нейродегенерацией и другими психическими и неврологическими расстройствами. В группе риска находятся люди с заболеваниями печени.

"Употребление токсина в питьевой воде и в рекреационных целях может повлиять на мозг — вещество просто поступает через пищеварительный тракт", — объяснил главный исследователь OHHC2I Джефф Скотт.

Ученый рассказал, что на данный момент при надзоре за рекреационной и питьевой водой микроцистины и другие вредные вещества, которые образуются в результате цветения водорослей, не отслеживаются. Однако, по его мнению, эти риски тоже стоит учитывать, так как из-за изменений климата и деятельности человека растут масштабы и частота цветений водорослей по всему миру.

Ранее на туристической тропе в Национальном лесу Сьерра в американском штате Калифорния были обнаружены тела семьи. Гибель путешественников объяснили воздействием ядовитых водорослей. Они растут в воде и могут выпускать токсины, отравляя животных.

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