Цветение водорослей приводит к психическим проблемам

Специалисты Центра океанов и здоровья по взаимодействию с изменением климата (OHHC2I) провели исследование и выяснили, что цветение водорослей способно привести к неврологическим проблемам у человека. Об этом пишет California News Times.

Во время цветения водорослей образуется вещество микроцистин. Это токсин, который попадает в сточные воды, а затем употребляется человеком.

Микроцистин угнетает нервную систему. По словам ученых, вещество связано с нейровоспалениями, дисфункцией гематоэнцефалического барьера, нейродегенерацией и другими психическими и неврологическими расстройствами. В группе риска находятся люди с заболеваниями печени.

"Употребление токсина в питьевой воде и в рекреационных целях может повлиять на мозг — вещество просто поступает через пищеварительный тракт", — объяснил главный исследователь OHHC2I Джефф Скотт.

Ученый рассказал, что на данный момент при надзоре за рекреационной и питьевой водой микроцистины и другие вредные вещества, которые образуются в результате цветения водорослей, не отслеживаются. Однако, по его мнению, эти риски тоже стоит учитывать, так как из-за изменений климата и деятельности человека растут масштабы и частота цветений водорослей по всему миру.