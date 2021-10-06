Какое фото в Instagram было самым первым

На звание "самого первого поста" в социальной сети претендует несколько кадров. Разбираемся, какую фотографию загрузили раньше остальных и кто был ее автором.

Фото: @kevin @kevin

Инстаграм начал работу 6 октября 2010 года. Тестовые фотографии и посты были опубликованы раньше, в июне того же года. Основатели соцсети Кевин Систром и Майк Кригер изучали, как смотрятся разные фильтры на экранах телефонов — тогда еще только фирмы Apple.

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Версия 1: собака

Самая известная версия — первой фотографией в Instagram был кадр с собакой. Журнал Time в интервью к юбилею приложения спросил у сооснователя, программиста Кевина Систрома, какая публикация была первой. Тот ответил, что 16 июля 2010 года опубликовал фотографию собаки. Кадр был сделал с использованием фильтра X-Pro II, название которого намекало на аналоговый метод появления фотографий "кросс-процесс".

@kevin

В книге "No Filter. История Instagram" (издательство "Бомбора", 2021 год) автор Сара Фрайер так описывает этот момент:

"Вскоре после этого он проверил фильтр на фотографии собаки песочного цвета, встретившейся им у киоска с тако. На снимке собака смотрит на Шютц, обутая в сандалию нога девушки видна в углу кадра. 16 июля 2010 года эта фотография стала первой публикацией приложения, позже получившего название Instagram", — "No Filter. История Instagram"

Версия 2: яхты

Пользователь портала VC.ru Павел Гуров в 2019 году изучил ранние публикации в приложении. По его словам, первый снимок был действительно сделан 16 июля 2010 года. Однако в кадре была не собака, а яхтенная стоянка из окна бизнес-инкубатора DogPatch Labs в Сан-Франциско. Сделал кадр Майк Кригер.

@mikeyk

Гуров объяснил, почему возникла такая путаница. Сегодня Instagram присваивает каждому посту буквенно-числовую последовательность. Первые публикации маркировались только буквами. Часть снимков была удалена или к ним нет доступа. Фотография с собакой была помечена буквой C, кадры A и B не сохранились.