Ученые посмотрели на Тундру глазами оленей

Исследователи надели на обитающих в Ямало-Ненецком автономном округе оленей цифровые ошейники. С помощью гаджетов ученые смогут следить за Тундрой и контролировать ритмы кормления животных. О первых результатах работы устройств сообщает информационное агентство «Север-Пресс».

Каждый установленный на оленях ошейник оснащен видеокамерой. Специалисты по ГИС-технологиям уже скачали электронные архивов с устройств. На них записаны сведения о частоте кормления, содержатся данные о перемещениях и часах отдыха животных.

Проект «Тундра глазами оленя» стартовал еще в апреле. В бассейне реки Еркута исследователи отобрали животных с учетом половозрастной структуры стада. «Научных» оленей теперь легко распознать в стаде по ярким ошейникам.