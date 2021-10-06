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Ученые посмотрели на Тундру глазами оленей

Lenta.ru
1 час назад

Исследователи надели на обитающих в Ямало-Ненецком автономном округе оленей цифровые ошейники. С помощью гаджетов ученые смогут следить за Тундрой и контролировать ритмы кормления животных. О первых результатах работы устройств сообщает информационное агентство «Север-Пресс».

Ученые посмотрели на Тундру глазами оленей
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Каждый установленный на оленях ошейник оснащен видеокамерой. Специалисты по ГИС-технологиям уже скачали электронные архивов с устройств. На них записаны сведения о частоте кормления, содержатся данные о перемещениях и часах отдыха животных.

Проект «Тундра глазами оленя» стартовал еще в апреле. В бассейне реки Еркута исследователи отобрали животных с учетом половозрастной структуры стада. «Научных» оленей теперь легко распознать в стаде по ярким ошейникам.

Ранее в пресс-службе зоопарка Челябинска назвали причины массового отравления зверей. Сотрудники пояснили, что на территории была найдена сумка с фаршем и вареным мясом весом около семи килограммов. По версии пресс-службы, этими продуктами пытались убить животных.

Истории,ИА "Север-пресс",
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