Как девочка с фермы стала шпионкой и американской героиней

Мои бывшие друзья в Вашингтоне превратились в смертельных врагов. Любимый некогда флаг со звездами и полосами превратился для меня в символ убийств, разорения, угнетения и позора.



Роза О’Нил Гринхау

отрывок из книги My Imprisonment and the First Year of Abolition Rule at Washington