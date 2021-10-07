Как девочка с фермы стала шпионкой и американской героиней

Хотя официальную победу в Гражданской войне в США одержали северяне, многих политиков и военачальников, сражавшихся на стороне Юга, до сих пор почитают десятки миллионов американцев. Особое место среди этих людей занимает Роза О'Нил Гринхау, сыгравшая огромную роль в победах Конфедерации в первые месяцы той войны. В рамках цикла о знаменитых авантюристах «Лента.ру» рассказывает о самой известной американской шпионке времен раскола страны.

Фото: Кадр из фильма «Чудо-женщина» Кадр из фильма «Чудо-женщина»

Девочка с Юга

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Будущая легендарная шпионка Роза О’Нил Гринхау родилась в штате Мэриленд в семье рабовладельца. Ее отец, Джон О’Нил, выращивал хлопок и, как почти все более-менее успешные южные хозяйственники, имел рабов. Мэриленд, несмотря на близость к федеральной столице Вашингтону, остается южным штатом. Впрочем, земли у семьи О’Нил было немного, и семья не купалась в роскоши.

Тогда Север и Юг США еще не находились в состоянии открытой конфронтации, но коренной раскол уже наметился. Южане, богатевшие за счет огромных армий рабов и экспорта хлопка, риса и табака в Европу, представляли из себя как будто отдельную версию Соединенных Штатов, что-то вроде «Нового Старого Света» — благородные богобоязненные аристократы, живущие за счет покорных вассалов.

Север, не имевший столько плодородных земель, полагался на развитие промышленности, предпринимательства и приток мигрантов из Европы. Там уже широко распространились идеи запрета рабовладения, а южан считали кем-то вроде «зажравшихся котов», которые не умеют работать и тормозят развитие всей страны.

Но не стоит думать, что в основе убеждений желавших избавиться от рабства северян лежало исключительно милосердие. Многие из них были едва ли не большими расистами, чем южане, и обвиняли Юг в том, что его плантаторы наводнили страну неграми.

В 1817 году отца Розы, согласно семейной легенде, убил чернокожий слуга. Расправившись с хозяином, он якобы бежал в один из северных штатов, где рабство уже запретили. Мать Розы — набожная католичка Элиза О’Нил — осталась единственной воспитательницей четверых сестер. Когда Розе исполнилось 17 лет, ее и сестру Эллен отправили к тетушке Марии Энн Хилл в Вашингтон, где та владела модным пансионом в здании Старого Капитолия.

Девочки, воспитанные в традициях Юга, оказались в столице Севера. Пусть расстояние от их плантации до Вашингтона было совсем небольшим, разница во взглядах на мир была огромной.

Дикая Роза

Сначала столичные дамы посмеивались над «деревенскими простушками» и даже дали Розе прозвище Дикая Роза, намекая на ее низкое происхождение и отсутствие манер. Однако сестры Гринхау приглянулась самой Долли Мэдисон — бывшей первой леди США, супруге четвертого президента страны Джеймса Мэдисона. Долли была признанным лидером светских дам Вашингтона. Когда она приняла Розу и Эллен, всем остальным пришлось если не полюбить девушек, то, по крайней мере, начать жаловать.

Public domain / Wikimedia Commons

Долли Мэдисон. 1817 год

Вскоре Эллен вышла замуж за племянника Долли Джеймса Мэдисона Каттса, а в Розу влюбился Роберт Гринхау-младший. Роберт был местной звездой и настоящим «человеком эпохи Возрождения» — он увлекался медициной, физикой, юриспруденцией и лингвистикой и служил в Госдепартаменте США. Роза ответила молодому ученому взаимностью, и в 1835 году они поженились, конечно же, получив, благословение Долли Мэдисон, которая считалась практически «столичной матерью» сестер О'Нил.

Эта свадьба окончательно ввела Розу в высшие круги Вашингтона — она превратилась из «бедной родственницы» в полноправную даму высшего света.

Еще помогая тетушке в пансионе, Роза познакомилась со многими знаменитыми политиками США, среди которых были будущие президенты Джеймс Бьюкенен и Авраам Линкольн.

Другим завсегдатаем пансиона тетушки Хил был Джон Колдвэлл Кэлхун — политик-южанин и последовательный сторонник рабства. Именно его идеи через 30 лет лягут в основу идеологии Конфедеративных Штатов Америки. Этот яркий оратор станет для Розы кумиром до конца ее дней. Да и прочие знакомства сыграют важную роль в жизни женщины.

Хорошая жена

Брак с Робертом Гринхау-младшим сложился очень удачно. Супруги действительно любили друг друга, а Роза стала для мужа не только хорошей женой, но и настоящим компаньоном. Знакомая со многими политиками Вашингтона, она помогала увлеченному науками, отчего несколько безалаберному благоверному с продвижением по карьерной лестнице и всеми силами старалась еще больше укрепить статус семьи в столице.

В 1850 году семейство Гринхау перебралось в Мехико, куда Роберта направили по службе, а в 1852-м обосновалось в Сан-Франциско. За это время Роза родила четверых дочерей — Флоренс, Гертруду, Лейлу и Розу, которую сразу же прозвали Маленькой Розой.

Возможно, никаких приключений и славы у Розы О’Нил Гринхау не было бы, если бы не новая трагедия. В 1854 году Роберт Гринхау погиб в Сан-Франциско. Как говорят, рассеянный ученый споткнулся на улице, упал и ударился головой о булыжную мостовую.

Первая вдова Вашингтона

После смерти мужа Роза с дочерями вернулась в Вашингтон, где снова влилась в жизнь высшего света, а статус вдовы уважаемого человека придал ей еще больше веса. Теперь она была одной из «старших дам» столицы, а кроме того, именно в этот период сама начала серьезно увлекаться политикой.

Некоторые источники утверждают, что во многом благодаря усилиям Розы Гринхау 14-м президентом США был избран представитель Демократической партии Джеймс Бьюкенен, с которым Роза познакомилась еще в юности. После его избрания вдова Гринхау превратилась едва ли не в самую влиятельную женщину Вашингтона. Ее слово имело большой вес в Белом доме, а многие политики и бизнесмены стали искать благосклонности Розы, чтобы решить свои дела на высшем уровне.

Сейчас Бьюкенена принято считать чуть ли не худшим президентом в истории США, потому что именно при нем произошел окончательный раскол между Севером и Югом, а страна оказалась на пороге Гражданской войны, но для многих южан он остается весьма уважаемой персоной.

Ужасный новый мир

Срок Бьюкенена на президентском посту еще не закончился, когда 4 февраля 1861 года были образованы Конфедеративные Штаты Америки (КША) и началось восстание. Однако как только он покинул Овальный кабинет 4 марта, мир вдовы Гринхау начал быстро рушиться.

Пришедший на смену Бьюкенену другой старый знакомый Розы — Авраам Линкольн — «зачистил» Белый дом от старой южной администрации, и женщина потеряла привычное влияние. Более того, всего через 11 дней после смены власти умерла Гертруда — вторая дочь Розы.

Как в свое время смерть мужа и отца, уход Гертруды снова кардинально изменил жизнь женщины. За шесть лет она лишилась мужа и дочери, а американский Юг, который Роза искренне любила, был в состоянии открытой конфронтации с Севером.

Мои бывшие друзья в Вашингтоне превратились в смертельных врагов. Любимый некогда флаг со звездами и полосами превратился для меня в символ убийств, разорения, угнетения и позора.



Роза О’Нил Гринхау

отрывок из книги My Imprisonment and the First Year of Abolition Rule at Washington

Той же весной в доме Розы Гринхау появился высокопоставленный офицер, квартирмейстер армии США, капитан Томас Джордан. Принеся соболезнования в связи с кончиной дочери, Джордан дал понять влиятельной вдове, что собирается перейти на сторону КША, а ей предложил стать главным агентом Юга в столице северян. Судя по всему, Роза согласилась не раздумывая.

Джордан объяснил вдове, как шифровать сообщения, и следующие дни она провела, оттачивая это мастерство. Надо сказать, что Роза освоила криптографию очень быстро и начала организовывать шпионскую сеть в самом сердце столицы северян.

Главный шпион Конфедерации

Первые же данные, переданные вдовой Гринхау на Юг, имели ключевое значение на начальном этапе войны. Их доставила одна из агентов Гринхау — 16-летняя Бетти Дюваль. Существуют две версии того, как девушка передала информацию южанам. По одной из них, Бетти спрятала зашифрованную записку в высокой прическе и отправилась из Вашингтона в расположение южан. По другой — переоделась крестьянкой, покинула столицу неузнанной и за несколько дней добралась до конфедератов.

Доступ к секретным данным Гринхау получила благодаря близкому знакомству с председателем военного комитета при Сенате США Генри Уилсоном. Злые языки даже утверждали, что у Уилсона и Розы был роман, и высокопоставленный политик выболтал военные планы чуть ли не в постели.

Kurz & Allison / Library of Congress

Первое сражение при Булл-Ране

Как бы то ни было, информация была передана, и силы южан под командованием Пьера Борегара успели хорошенько подготовиться к подходу северян перед первой крупной битвой Гражданской войны. Мало того что они знали точное количество полков Союза, так еще и прибыли на место сражения по железной дороге, что сэкономило силы солдат — северяне шли к Манассасу пешком.

В своих тюремных дневниках, изданных в Лондоне, Роза не без удовольствия описала панику, поднявшуюся в Вашингтоне после этого поражения.

История еще не знала такого зрелища: политики, сенаторы, члены Конгресса, генералы и офицеры всех рангов — все бросились в безумное бегство, как будто их преследовала бесчисленная армия демонов.



Роза О’Нил Гринхау

из книги My Imprisonment and the First Year of Abolition Rule at Washington

Донесения от главного агента Юга продолжали течь из столицы США. Считается, что за время своей шпионской деятельности Роза передала по меньшей мере 175 важнейших военных документов, касавшихся перемещения войск, их вооружения и настроений в столице.

Форт Гринхау

Впрочем, скоро масштабы утечки стали слишком очевидны. Уже через месяц после блестящей победы Конфедератов при Булл-Ране, в августе 1861 года, глава разведки Союза Алан Пинкертон начал широкую кампанию против шпионов Юга. Этот шотландец, перебравшийся в Штаты в 1842 году, быстро стал известен как один из лучших детективов и шерифов, а знаменитое Агентство Пинкертона работает и сегодня.

Пинкертон быстро вышел на след Розы. Во время обыска в камине ее дома обнаружили обгоревшие шифровки, а саму вдову посадили под домашний арест. Впрочем, статус одной из главных дам вашингтонского высшего света защищал Гринхау от многих нападок даже со стороны контрразведки США. Хотя Роза находилась под арестом, в дом к ней продолжали ходить друзья, в каждом из которых Пинкертон подозревал агента южан. Люди, которые попадали под особое подозрение, запирались в доме вместе с Розой, и вскоре ее особняк получил в народе название «Форт Гринхау».

Mathew Brady / Library of Congress

Роза Гринхау с дочерью Розой в заключении в здании Старого Капитолия

Ситуация действительно была парадоксальной — в центре Вашингтона, в двух кварталах от Белого дома, стоял особняк, набитый шпионами южан. Более того, эти шпионы продолжали успешно передавать сведения врагу.

Несмотря на круглосуточное наблюдение, донесения от Розы продолжали поступать на Юг. Нужно признать, что в этом деле легендарный Пинкертон проиграл полностью. Записки и шифровки все так же выносили подруги и служанки Розы, пряча их в прическах и под платьями — обыскивать светских дам в те времена считалось недопустимым. Впрочем, позже говорили, что помогал шпионке и ее личный стоматолог, и даже некоторые агенты Пинкертона, следившие за домом.

Через полгода, когда выяснилось, что поток информации из Вашингтона на Юг не только не уменьшился, но чуть ли не стал еще шире, Пинкертон потребовал, чтобы Розу перевели в тюрьму, которая располагалась в том самом здании Старого Капитолия, где когда-то находился салон тетушки Розы Марии Энн Хилл. По иронии судьбы свои первые и последние дни в Вашингтоне Роза провела в одних и тех же комнатах.

Последнее путешествие

Удивительнее всего то, что даже после заключения в тюрьму Роза умудрялась поддерживать работу шпионской сети в столице. В конце концов, терпение правительства США и Алана Пинкертона лопнуло окончательно. Состоялось судебное заседание, на котором было решено выслать Розу Гринхау на Юг без права возвращения на территорию Соединенных Штатов. 31 мая 1862 года Роза покинула Вашингтон навсегда.

Когда она прибыла в столицу КША, Ричмонд в штате Вирджиния, ее встретили как героиню. Народ вышел на улицы, чтобы поприветствовать знаменитого агента и верную дочь Юга, а президент Конфедерации Джефферсон Дэвис лично принял Розу и поблагодарил за огромный вклад в военные победы армии.

Более того, он назначил своего доверенного агента личным представителем и курьером в Европе, монархии которой были главными торговыми партнерами Конфедерации.

Brady-Handy photograph collection / Library of Congress

Роза О'Нил Гринхау

Корабль с Розой на борту успешно прорвал блокаду северян, и 1863-1864 годы она провела в Старом Свете, агитируя европейцев поддержать КША. Во Франции она удостоилась личной аудиенции Наполеона III, а в Великобритании ее принимала сама королева Виктория. В 1863 году в Лондоне был опубликован дневник, который Роза вела во время домашнего ареста и заточения в Старом Капитолии. Книга быстро стала бестселлером и склонила многих аристократов на сторону Конфедерации.

Смерть Дикой Розы

Но вот ступить на родную землю Розе О’Нил Гринхау было больше не суждено. 19 августа 1864 года она покинула Европу на борту корабля Condor. 1 октября Condor сел на мель в устье реки Кейп-Фир у побережья Северной Каролины. Чтобы не попасть в руки команде USS Niphon, преследовавшей ее судно, Роза решила добраться до берега на весельной лодке и пропала. Позже ее тело обнаружили на берегу.

Судя по всему, лодку перевернуло волной, а Роза, которая везла с собой две тысячи долларов для правительства КША и письма от европейских монархов, утонула под весом этой поклажи. Вдову Гринхау похоронили с воинскими почестями на кладбище города Уилмингтон в Северной Каролине.

С годами история этой отважной женщины обросла множеством легенд, и если для южан она была и остается настоящей героиней, то северяне порой стараются выставить ее глупой и фанатичной последовательницей людоедских рабовладельческих теорий. Как бы то ни было, Роза О’Нил Гринхау была ребенком своего времени и до последнего вздоха оставалась верной своей родине и идеалам.