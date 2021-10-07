Почему в старину 7 октября гадали на замужество

Народно-христианский праздник «Фекла Запрядальница» празднуется 7 октября. На Руси существовало множество поверий насчет того, как нужно провести этот день.

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В старину верили, что для семейного благополучия хозяйкам именно в этот день необходимо было проявлять заботу: приготовить праздничный ужин. Первым блюдом в нем обязательно должна была быть каша с маслом.

Также согласно народным приметам, 7 октября молодые девушки могли гадать на замужество. Они несли в баню калач и ждали пока кто-нибудь прикоснется к их руке. Если прикосновение было холодным — быть замужем за бедняком, если теплым, то избранник будет состоятельным. А вот если девушку никто не коснулся — не выйти ей замуж еще год.