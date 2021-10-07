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Итальянский бренд выпустил в продажу кофту с дырой для прививки

Диана Товсепова
2 часа назад

В продажу поступила кофта с дырой для прививки. Вещь выпустил итальянский бренд премиум-класса OFF-White, который специализируется на создании уличной одежды. Вещь представлена в официальном интернет-магазине марки.

В продажу поступила кофта с дырой для прививки
Фото: off---white.comoff---white.com

В частности, люксовый европейский бренд выпустил черный лонгслив с белым логотипом марки на груди. Кофту украшают три круглые дыры: на плече, на ключице и на нижней части. Ее стоимость составляет 49,5 тысячи рублей. Лонгслив доступен в размерах от XXS до XL.

Необычный дизайн вещи рассмешил пользователей соцсетей, оставивших ироничные комментарии в Instagram.

Пользователей сети рассмешил необычный дизайн кофты, о чем они написали в комментариях в Instagram.

«Остановите их кто-нибудь, а то дырок понаделают где ни попадя», «Какой же бред», «Первая дырка — для укола вакцины, а вторая — для аппарата ИВЛ, господи прости», «А штаны для внутримышечных инъекций есть?», «Удобно, можно выпендриться в поликлинике», — считают пользователи.

Ранее предметом споров и шумных обсуждений стали серьги в виде вакцины от коронавируса. Тогда бренд Funk Ears выпустил серьги в форме пробирки вакцины от ковида американской компании Pfizer. Аксессуары изготовлены из серебра и стекла, а цена на них составляет 25 долларов (около 1800 рублей).

Истории,Pfizer,
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