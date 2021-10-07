Как отмечали День Конституции в СССР

С 1977 года День Конституции в СССР отмечали 7 октября. «Рамблер» рассказывает об истории и традициях праздника.

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Осенью 1977 года в СССР было два больших события. Первое — страна готовилась праздновать 60-летие Великой Октябрьской социалистической революции. Второе — принята «Конституция развитого социализма».

История

7 октября 1977 года Верховный Совет СССР на внеочередной седьмой сессии девятого созыва принял новую Конституцию СССР. Версия 1977 года, «Брежневская», стала третьей Конституцией за историю страны. Ей предшествовали первая 1924 года и «Сталинская» 1936 года.

Празднование

День Конституции в СССР отмечали не так масштабно, как Первое мая, однако были свои традиции. День был выходным, а потому многие рабочие и учащиеся просто отсыпались.

Семьи собирались вместе, наряжались и ходили в гости. Если праздник выпадал на пятницу в хорошую погоду, группами выезжали в лес или ходили в поход.

В честь Дня Конституции на улицах и в зданиях вешали тематические плакаты. Также в день праздника традиционно награждали выдающихся работников медалями, орденами и памятными грамотами.

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Судьба праздника