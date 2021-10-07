Как 200 российских десантников напугали армию НАТО

В марте 1999 года страны НАТО подвергли территорию Югославии бомбардировкам. Причина вмешательства - «этнические чистки», которые сербы проводили в отношении косовских албанцев. Современные исследователи, в том числе балканистик Гуськовская, считают, что истинные цели союзников – раздел Сербии и Черногории, смена руководства стран на прозападных лидеров, размещении на территории Югославии войск НАТО и демонстрация силы альянса.

Фото: Русская семерка Русская семерка

Осудили действия «миротворцев» только три страны Россия, Китай и Намибия. Российское руководство понимая, что к его мнению не прислушиваются, решает заявить о своем присутствии в мировой политике и защитить собственные геополитические интересы. Для этой цели планировался захват единственного на территории Косово и Метохии аэропорта «Слатине» раньше, чем туда прибудут натовские сухопутные силы.

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Подготовка операции

В мае 1999 года подразделение спецназа ГРУ под командованием нынешнего главы республики Ингушетия майора Юнус-бек Евкуров получает приказ из своего месторасположения в Боснии и Герцеговине направиться к аэропорту «Слатине» и установить над ним контроль. Отряд из 18 человек тайно прибыл на территорию Косово и Метохии, и отлично справилась с задачей. Детали операции до сих пор засекречены.

10 июня бомбардировка Югославии завершена, и союзники начинают ввод в Косово наземных сил, а Россия решает действовать на опережение. В этот же день десантники в составе миротворческого контингента получают приказ выдвинуться в сторону занятого спецназом аэропорта. Планировалось механизированной колонной из 15 БТРов и 35 автомашин «Урал» и «УАЗ» за ночь преодолеть 600 километров балканских дорог и к утру 12 июня занять стратегический объект.

Марш-бросок

Колона ВДВ, в которой было 206 десантников незаметно для командования НАТО, без помех проехала границу. Над машинами развивались российские флаги и на всем пути следования сербы встречали русских как освободителей. Солдатам дарили цветы, передавали еду и воду. О действиях русских натовцы узнали только через 6 часов после начала операции и среагировать на изменение обстановки они не успели.

К 2 часам ночи 12 июня десантники прибыли в косовский город Приштину. Сербы встречали русских как героев и надеялись на их защиту, а сами солдаты толком не понимали, куда и зачем едут. После уточнения задач колонна продолжила путь и ранним утром прибыла к месту назначения. Десантники заняли в аэропорту круговую оборону и организовали блокпосты. К 7 часам задача по захвату «Слатине» была выполнена.

Противостояние русского и западного характеров

К 11 часам к аэропорту подъехала колонна британских джипов, к которым через время присоединились танки. В небе над русскими стали кружить боевые десантные вертолеты, чьи пилоты пытались сесть в аэродроме. Этого не допустили водители БТРов, который как только вертолеты начинали снижаться, гнали свои машины им навстречу. Командующий силами НАТО британский генерал Дэвид Джексон вышел вперед своей колонны, и, повернувшись спиной к русским, стал приказывать танкам двигаться вперед.

Старший лейтенант Николай Яцыков потребовал прекратить провокации, после чего его солдаты навели на британские машины ручные гранатометы и приготовились стрелять. Впоследствии британский командир проявил благоразумие и на приказ американского генерала Майкла Джексона уничтожить русских и занять аэропорт сказал, что не собирается начинать Третью мировую войну. Вместо атаки он дал приказ окружить аэродром.

Следующим этапом операции должна была стать переброска из России по воздуху двух полков ВДВ и техники. Помешала этим планам Венгрия и Болгария, запретившая русским самолетам пролетать над их территорией. Пока на высшем уровне шли переговоры, десантники были полностью блокированы на территории аэродрома.

О действиях и поведении русских солдат с теплом вспоминал комбат миротворцев полковник ВДВ запаса Сергей Павлов. Он говорил, что молодые ребята, которые ни разу не были в серьезной переделке, проявили себя отлично. В нашем часто невзрачном солдатике из рязанской и вологодской глубинки был стержень, который выделял его на фоне внушительных британских, американских, французских военных.

Итоги операции

Под контролем России оказался единственный в регионе аэропорт, что давало ей возможность диктовать условия командованию НАТО. В ходе переговоров российской стороне в Косово была выделена своя зона влияния, а косовские сербы получили защиту в лице наших миротворцев. Россия смогла поднять свой статус на международной арене, который заметно упал после неудачи в Чеченской войне. Миротворческий контингент русских десантников был доведен до 650 человек.