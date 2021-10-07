Назван лауреат нобелевской премии по литературе 2021

Объявлено имя лауреата Нобелевской премии по литературе 2021 года. Премию шведской академии получил танзанийский писатель из Занзибара Абдулразак Гурна.

Официальная формулировка гласит, что премия вручается за его бескомпромиссное и полное сострадания осмысление последствий колониализма в Африке и его влияния на судьбу беженцев, а также на их пути между культурами и континентами.

Сам Гурна живет в Великобритании и пишет в жанре реализма на английском языке. Самые известные романы его авторства — "Рай" (1994 год) и "Дезертирство" (2005). Последняя работа Абдулразака "Гравийное сердце" вышла в 2017 году.

Примечательно, что чернокожий африканец в последний раз получал Нобелевскую премию по литературе 35 лет. В частности, в 1986 году премию вручили нигерийцу Воле Шойнике.