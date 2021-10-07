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Назван лауреат нобелевской премии по литературе 2021 года

Диана Товсепова
2 часа назад

Объявлено имя лауреата Нобелевской премии по литературе 2021 года. Премию шведской академии получил танзанийский писатель из Занзибара Абдулразак Гурна.

Назван лауреат нобелевской премии по литературе 2021
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Официальная формулировка гласит, что премия вручается за его бескомпромиссное и полное сострадания осмысление последствий колониализма в Африке и его влияния на судьбу беженцев, а также на их пути между культурами и континентами.

Сам Гурна живет в Великобритании и пишет в жанре реализма на английском языке. Самые известные романы его авторства — "Рай" (1994 год) и "Дезертирство" (2005). Последняя работа Абдулразака "Гравийное сердце" вышла в 2017 году.

Примечательно, что чернокожий африканец в последний раз получал Нобелевскую премию по литературе 35 лет. В частности, в 1986 году премию вручили нигерийцу Воле Шойнике.

Среди других возможных победителей уже не первый год фигурирует известный во всем мире японский писатель Харуки Мураками.

Истории,Харуки Мураками,
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