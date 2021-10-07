8 случаев реального воскрешения

Смерть — это самое худшее, что может с человеком случиться. По крайней мере, мы так думаем. Хотя, возможно, хуже всего, когда вас принимают за мертвого со всеми вытекающими отсюда последствиями.
Идея присутствовать на собственных похоронах довольно распространенная, особенно в фильмах, когда люди фальсифицируют смерть и устраивают поддельные похороны. К счастью, большинство из нас такого опыта не имели. Но 17-летний индийский подросток Кумар Маревад испытал это на себе. У него была сильная лихорадка после укуса собаки, и он перестал дышать. Семья Кумара подготовила его тело, уложила в гроб и отправилась на кремацию. Хорошо, что парень очнулся до того, как стать горсткой пепла.
Нейси Перес, беременная девушка из Гондураса, внезапно упала замертво и перестала дышать. Семья похоронила Нейси и ее нерожденного ребенка, но на следующий день, когда мать девушки пришла к ней на могилу, она услышала звуки изнутри. Нейси выкопали, и она, казалось, была спасена! Но у судьбы были другие планы
Через несколько часов после освобождения девушка действительно скончалась и снова вернулась туда, откуда ее недавно вызволили.
Джудит Джонсон попала в больницу с тем, что она сочла несварением желудка, но вскоре отправилась оттуда прямиком в морг. К сожалению, то, что показалось ей несварением, было сердечным приступом, и реанимационные действия ей не помогли. Она была спасена работником морга, который обнаружил, что Джудит еще дышит. Бедняжка не умерла, но в результате катастрофически пострадала ее психика. Могила так просто людей не отпускает.
Уолтер Уильямс умер в 2014 году в возрасте 78 лет. Тело старика увезли в морг, но, когда работник приступил к бальзамированию, Уолтер задышал. Семья сочла такое возвращение к жизни чудом.
Однако у науки есть свое объяснение, называемое синдромом Лазаря, когда мертвый человек вдруг может снова ожить. Синдром этот очень редкий, но внезапное воскрешение после зафиксированной смерти тоже возможно.
Как-то в Южной Африке скончался 24-летний юноша Сипхо Уильям Мдлетше. Он пролежал в морге два дня, а затем очнулся уже в металлической коробке и начал громко кричать. К счастью, парня спасли, и он сразу же побежал к своей семье и невесте. Однако девушка отвергла его, считая ожившего жениха самым настоящим зомби.
Элис Бланден была женщиной тучной и любила бренди, и в один прекрасный день 1675 года она умерла и была похоронена. Через несколько дней дети услышали звуки из могилы. Могилу раскопали, но Элис таки была мертва, хотя было видно, что она билась внутри и звала на помощь.
Тело осмотрели и решили снова закопать до приезда судмедэксперта. Когда коронер наконец приехал и могилу вскрыли повторно, у Элис была разорвана одежда, а лицо окровавлено. Она была похоронена заживо во второй раз. Увы, но третьего шанса судьба ей не дала. Коронер окончательно признал ее мертвой.