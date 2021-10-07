8 случаев реального воскрешения

Смерть — это самое худшее, что может с человеком случиться. По крайней мере, мы так думаем. Хотя, возможно, хуже всего, когда вас принимают за мертвого со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Подросток проснулся на собственных похоронах

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Идея присутствовать на собственных похоронах довольно распространенная, особенно в фильмах, когда люди фальсифицируют смерть и устраивают поддельные похороны. К счастью, большинство из нас такого опыта не имели. Но 17-летний индийский подросток Кумар Маревад испытал это на себе. У него была сильная лихорадка после укуса собаки, и он перестал дышать. Семья Кумара подготовила его тело, уложила в гроб и отправилась на кремацию. Хорошо, что парень очнулся до того, как стать горсткой пепла.

Нейси Перес похоронили заживо, но умерла она после того, как ее вызволили из могилы

Нейси Перес, беременная девушка из Гондураса, внезапно упала замертво и перестала дышать. Семья похоронила Нейси и ее нерожденного ребенка, но на следующий день, когда мать девушки пришла к ней на могилу, она услышала звуки изнутри. Нейси выкопали, и она, казалось, была спасена! Но у судьбы были другие планы

Через несколько часов после освобождения девушка действительно скончалась и снова вернулась туда, откуда ее недавно вызволили.

Джудит Джонсон отправили в морг, не заметив дыхания

Джудит Джонсон попала в больницу с тем, что она сочла несварением желудка, но вскоре отправилась оттуда прямиком в морг. К сожалению, то, что показалось ей несварением, было сердечным приступом, и реанимационные действия ей не помогли. Она была спасена работником морга, который обнаружил, что Джудит еще дышит. Бедняжка не умерла, но в результате катастрофически пострадала ее психика. Могила так просто людей не отпускает.

Чудо Уолтера Уильямса

Уолтер Уильямс умер в 2014 году в возрасте 78 лет. Тело старика увезли в морг, но, когда работник приступил к бальзамированию, Уолтер задышал. Семья сочла такое возвращение к жизни чудом.

Однако у науки есть свое объяснение, называемое синдромом Лазаря, когда мертвый человек вдруг может снова ожить. Синдром этот очень редкий, но внезапное воскрешение после зафиксированной смерти тоже возможно.

Сипхо Уильям Мдлетше по прозвищу Зомби

Как-то в Южной Африке скончался 24-летний юноша Сипхо Уильям Мдлетше. Он пролежал в морге два дня, а затем очнулся уже в металлической коробке и начал громко кричать. К счастью, парня спасли, и он сразу же побежал к своей семье и невесте. Однако девушка отвергла его, считая ожившего жениха самым настоящим зомби.

Элис Бланден, женщина, похороненная заживо дважды

Элис Бланден была женщиной тучной и любила бренди, и в один прекрасный день 1675 года она умерла и была похоронена. Через несколько дней дети услышали звуки из могилы. Могилу раскопали, но Элис таки была мертва, хотя было видно, что она билась внутри и звала на помощь.