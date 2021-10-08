Как советский самолет предотвратил ядерную войну

Шестидневная война 1967 года закончилась полной победой Израиля над объединенными силами Египта, Сирии, Иордании и Ирака. Израильское руководство было уверено, что от такого удара противник оправится нескоро, поэтому сосредоточило все свои силы на борьбе с арабским терроризмом. Однако Египет не смирился с потерей Синайского полуострова и Суэцкого канала и в 1973 году начал новую войну. Не ожидавший атаки Израиль решил применить ядерное оружие, и только вмешавшийся СССР остановил мировую войну.

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Египет берет реванш

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Сразу после поражения Каир с помощью СССР принялся активно восстанавливать армию и перевооружать ее. Те же процессы происходили и в Сирии. При этом советским и арабским спецслужбам удалось создать впечатление, что проигравшие страны смирились с поражением и не собираются воевать.

Благодаря СССР за шесть лет армия Египта (основная ударная сила) была реорганизована и оснащена современным наступательным вооружением. К каждому крупному подразделению египетской армии были прикомандированы советские военспецы, которые согласно договоренностям должны были не только обучать солдат, но и принимать непосредственное участие в боевых действиях.

Война «Судного дня»

Утром 5 октября 1973 года, когда иудеи отмечали праздник Йом-Киппур, название которого переводится как Судный день, египетские войска форсировали воды Суэцкого канала и атаковали Израиль. В этот же день с севера на Голландские высоты пошли в наступление вооруженные силы Сирии. На первом этапе войны арабы уничтожили 3 тысячи еврейских солдат, сотни танков и самолетов.

Атака противника оказалась полной неожиданностью, а огромные людские и материальные потери ограниченного в ресурсах Израиля поставили вопрос о самом существовании государства евреев. Через два дня после начала войны министр обороны Моше Даян предложил капитулировать, однако премьер Израиля Голда Меир категорически отказалась.

Волевая женщина-политик сказала, что об этом не может быть и речи. Она приказала привести 18 ядерных боеголовок в боевую готовность и навести их на Каир и Дамаск. В тот же день о плане Израиля узнали советские спецслужбы.

Реакция СССР

10 октября Политбюро ЦК КПСС утвердило план главы КГБ Юрия Андропова по принуждению Израиля к отказу от использования ядерного оружия. 11 октября госсекретарь США Генри Киссинджер получил обращение советских физиков, в котором, в частности, говорилось, что решение Голды Меир - это самоубийство, последствия ядерного удара будут губительны не только для Ближнего Востока, но и для всей мировой цивилизации.

Американцам дали понять, что СССР связан с арабскими странами договорами о военном сотрудничестве и Москва не останется в стороне. В крайнем случае к Израилю будут применены адекватные меры. США тянули с ответом, и советское руководство перешло к запасному плану.

Миг-25 над Тель-Авивом

13 октября в 6 часов утра пилоту истребительной авиации майору Александру Вертиевецу вручили пакет с надписью «Секретно. Вскрыть немедленно!» Через десять минут советский летчик уже в кабине своего МиГ-25 получил второй пакет с надписью «Особой важности. По прочтении уничтожить!» В документе указывались цель и задача боевой операции.

Истребитель взлетел с военного аэродрома в Астраханской области и уже в 8 часов утра израильские локаторы ПВО засекли его в небе над Тель-Авивом. В городе включили сирены, а к самолету направилось звено из современных французских истребителей «Мираж». Требование совершить посадку нарушитель игнорировал.

Неизвестный борт двигался в два раза быстрее, чем «Миражи», и находился на высоте 6 тысяч футов, которая была недоступна для французских машин. Израильские летчики выпустили по самолету ракеты, но цели они не достигли. Неизвестный противник увеличил скорость и поднялся на высоту 6,9 тысячи футов. Дразня израильские ПВО, советский летчик сделал шесть кругов вокруг Тель-Авива. Догнать его не смогли и высланные на перехват американские «Фантомы».

Пилот Александр Вертиевец удостоился звания Героя Советского Союза. Свой полет он совершил на Миг-25 с потолком полета в 23 километра и 3600 км/час. Технические показатели делали машину неуязвимой для всех ПВО мира.