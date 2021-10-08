«Испанские беженцы»: сколько их оказалось в СССР

По подсчетам отечественных и испанских историков после гражданской войны в Испании в Советском Союзе оказались от 4,2 до 6,4 тысячи испанцев. Большую часть из них составляли «дети войны» – несовершеннолетние испанцы, которых вывозили из страны зачастую без документов.

Фото: Русская семерка Русская семерка

Взрослые испанцы классифицировались как «лица без гражданства» – положение о подобном гражданском статусе действовало в СССР с 1938 года. Всем иностранным гражданам, находившимся в Советском Союзе и не имевшим гражданства, выдавался документ желтого цвета, в просторечии в шутку называемый «шпионским паспортом». Подобное отличие в первую очередь необходимо было для учета политэмигрантов и «черной меткой», осложняющей дальнейшее пребывание в СССР, не считалось.

Видео дня

Испанцам выдавался трехмесячный вид на жительство, дававший им право на трудоустройство (историки полагают, что столь короткий срок был обусловлен надеждой на первых порах, что республиканцы одержат скорую победу над режимом Франко). Впоследствии этот срок постоянно продлевался. Как пишет историк Артем Арутюнов, испанские эмигранты в массе своей не стремились к получению советского гражданства: большинство из них считали свое пребывание в СССР временным.

В целом из Испании еще во время гражданской войны эвакуировали свыше 30 тысяч детей в возрасте от 5 до 12 лет из семей республиканцев, как с родителями, так и без них. Порядка 3 тысяч из этого количества оказались в Советском Союзе. Специально для них были организованы 15 детдомов (большая часть под Москвой и Ленинградом, остальные на Украине). В школах создавали отдельные классы для маленьких эмигрантов. Когда началась Великая Отечественная война, «испанские» детские дома эвакуировали в глубокий тыл – в среднеазиатские и северокавказские республики, в Грузию и Поволжье.