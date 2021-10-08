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Российский актер рассказал, как тайно жил в пустующих квартирах

Стелла Шмель
40 минут назад

Российский актер Олег Фомин рассказал о тайных "условных знаках", которые помогали попасть в пустые квартиры в старых высотках в центре Москвы. Об этом он рассказал изданию "Москвич".

Российский актер рассказал, как тайно жил в пустующих квартирах
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Актер вспомнил, что неподалеку от театра Сатиры на Садовом кольце, в высотках, которые там возвышаются и сегодня, половина квартир пустовала. Поэтому в них жили художники, "какие-то бродяги".

"Существовала целая система условных знаков, когда ты мог попасть в эти квартиры. Было безумно интересно: проходишь мимо красивого здания, потом идешь во двор, тебе говорят, какую дверь надо открыть, заходишь — а там огромные коммуналки, в которых нелегально или полулегально живут люди. Ты можешь остановиться у них, посидеть, поболтать, переночевать. И таких домов, как будто из параллельной жизни, было много. Сейчас хожу мимо них и вспоминаю, как в студенческое время вот в этом доме я жил, а здесь ночевал, здесь мы собирались с друзьями. Время же еще было такое: не все можно было говорить".

Недавно советский и российский режиссер Никита Михалков нелестно высказался о новом поколении молодых актеров.

Истории,Олег Фомин,Никита Михалков,
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