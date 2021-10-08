Российский актер рассказал, как тайно жил в пустующих квартирах

"Существовала целая система условных знаков, когда ты мог попасть в эти квартиры. Было безумно интересно: проходишь мимо красивого здания, потом идешь во двор, тебе говорят, какую дверь надо открыть, заходишь — а там огромные коммуналки, в которых нелегально или полулегально живут люди. Ты можешь остановиться у них, посидеть, поболтать, переночевать. И таких домов, как будто из параллельной жизни, было много. Сейчас хожу мимо них и вспоминаю, как в студенческое время вот в этом доме я жил, а здесь ночевал, здесь мы собирались с друзьями. Время же еще было такое: не все можно было говорить".