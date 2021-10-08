Любить по-цыгански: сокровенные тайны развеселых рома

Шесть килограммов золота за невесту и первая брачная ночь без жениха — редакция «Рамблера» узнала об экзотических традициях вечных странников.

Фото: Кадр из фильма «Табор уходит в небо» Кадр из фильма «Табор уходит в небо»

Романтическая литература воспела свободолюбивый народ, но создала множеством мифов, которые не имеют ничего общего с реальностью.

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Фараоново племя

В Средние века цыган считали выходцами из Египта, причем непосредственно потомками тех самых древних египтян. Так цыгане приобрели репутацию волшебников и язычников. Хотя в реальности цыгане приверженцы монотеизма, в зависимости от региона расселения они исповедуют православие или католицизм. А цыгане, живущие в мусульманской среде, принимают ислам. Магический имидж цыганки используют в практических целях, настоящее колдовство у них под запретом.

Единого цыганского народа не существует, есть множество субэтносов, язык и культура которых сильно различаются. Например, сэрвы — это русские цыгане, кэлдэрары или котляры — румынские и закарпатские, ловари — венгерские, а влахи живут на юге России. Более того, многие группы находятся в состоянии вековой вражды между собой — те же сэрвы и влахи в прошлом очень не жаловали друг друга.

Поэтому цыгане заключают браки в рамках своего субэтноса, консервативно настроенное старшее поколение считает, что брак с цыганом другой этнической группы равен браку с чужаком, а значит недопустим.

Брак с инородцем был чреват изгнанием из общины, особенно это касалось женщин. Жену и детей мужчины, которые не принадлежали к рома (самоназвание цыган), его цыганская родня чаще всего не воспринимала как настоящую семью. Но в последнее время межэтнические союзы встречаются чаще.

У любви как у пташки крылья?

Вольный нрав цыганских красавиц, воспетых Пушкиным и Мериме, еще один миф. Цыгане чтут патриархальные традиции, решения отца и мужа не оспариваются, а потеря невинности до свадьбы покрывает позором всю семью.

Неверные представления о цыганской морали возникли из-за неправильно понятых традиций. Высший закон для цыган — это мнение общины, поэтому заключая браки, цыгане не всегда ставили в известность органы власти. И сейчас поход в загс — это необязательная часть свадьбы, которая никак не вписана в классическую церемонию. Новобрачные могут посетить Дворец бракосочетания через несколько дней, а то и месяцев после свадьбы и зарегистрировать брак без всякого праздничного антуража.

Также на репутацию цыганок повлияли певицы цыганских хоров. Хоровые цыганки отличались от таборных более свободным поведением. Часто они годами жили со своими покровителями-дворянами в статусе гражданских жен. Например, Ольга Солдатова родила от друга Пушкина Павла Нащокина двух детей. У самого поэта была короткая связь с популярной цыганской певицей Татьяной Демьяновой. А знаменитая актриса и певица Ляля Черная была дочерью цыганской танцовщицы Марии Поляковой и дворянина Сергея Киселева.

Кадр из фильма «Табор уходит в небо»

Ниже пояса

Нижняя половина женского тела, прикрываемая юбкой, у цыган считается нечистой. Нижняя юбка также считалась нечистой, следующие за ней — по убыванию, отсюда и характерная многослойность женских нарядов. Все это обилие юбок прикрывалось фартуком, до которого только и можно было дотрагиваться. Задеть мужчину краем юбки было оскорблением.

По этой же причине женщины не поднимались по лестнице, если внизу стояли мужчины, чтобы не осквернить их случайно. Правда, все это касалось своих, с чужаками не церемонились. Женская грудь воспринималась с точки зрения ее практической функции — выкармливания детей, ее демонстрация была сугубо бытовой необходимостью, а не заигрыванием.

Монисто и другие украшения

Привычка замужних цыганок расхаживать в многочисленных ожерельях изначально была связана с тем, что муж мог выставить провинившуюся жену из дома в том, в чем она была в момент ссоры. Так что бусы были заначкой женщины на такой случай. Хоровые цыганки украшали себя перед представлениями.

Выкуп за невесту, который выплачивала семья жениха отцу или братьям девушки, тоже назначался в драгоценностях и измерялся на вес. Типичная норма: от трех до шести кило золотых колец, браслетов, цепочек, серег и других украшений.

Нежный возраст

До сих пор среди цыган распространены ранние браки — подростки женятся в возрасте 14-18 лет. Во время свадьбы или другого праздника уже четырнадцатилетние девчонки будут веселиться и танцевать до самого утра, чтобы произвести впечатление на отцов своих потенциальных супругов, потому что пару детям до сих пор подбирают их родители.

Две семьи могут договориться о бракосочетании детей, пока те еще совсем маленькие. Причем семья девочки могла передать ее в клан жениха загодя, где она еще несколько лет воспитывалась вместе со своим будущим женихом, его братьями и сестрами. Кэлдэрары соблюдали традицию обмена невестами: сестра жениха выходила замуж за брата невесты.

Сватовство

Родители жениха должны были подготовить богатые подарки — чем больше затраты на сватовство, тем сложнее будет родителям невесты отказать. В Крыму сваты вручали как минимум двух овец, украшенных яркими лентами, золотыми цепочками и монетами, сэрвы приносили березовую ветку, унизанную лентами, платками, купюрами и монетами, кэлдэрары — бутылку вина, украшенную монетами или бутылку, наполненную ими. Но это был лишь первый этап расходов, сватовство могло длиться несколько дней, а то и недель. Во время сватовства невесту спрашивали о согласии, но это была простая формальность, она в любом случае не могла возразить отцу или братьям. Отец невесты обычно отвечал сватам «Надо подумать», что и означало согласие. У кэлдэраров отец жениха вешал на шею невесты золотую монету в знак, того, что девушка занята.

Свадьба

Несмотря на то, что цыгане — выходцы из Индии, свадебный пир и подвенечное платье оплачивает семья жениха, а не невесты. Поэтому родители мальчиков заранее начинают копить деньги на свадьбу сыновей, а вот замужество дочерей — хороший способ пополнить семейный бюджет. Мнение невесты по поводу платья и украшений никого не волнует, наряд выбирает свекровь и старшие родственницы жениха.

Торжество продолжается в течение двух-трех дней, присутствует не менее сотни гостей, но чаще 200-300 человек. Столы должны быть заставлены едой, бедная свадьба бросает тень на семью. Гости также должны вручить дорогие подарки. При этом мужчины и женщины обычно сидят отдельно, жених и невеста до первой брачной ночи тоже. Утром свадебного дня родственницы жениха могут уединиться с невестой в спальне, чтобы проверить ее невинность. Но иногда такая проверка происходит уже во время первой брачной ночи.

Первая брачная ночь

Некоторые благонравные европейцы всерьез верили, что это событие происходит прямо на глазах у гостей, но в действительности все проходило менее эффектно. Молодожены уединялись в спальне, после чего гостям на подносе предъявлялась простыня или рубашка со следами крови, обычно украшенная красными лентами и цветами. Родственники жениха благодарили семью невесты за порядочную дочь.

Невеста выходила к гостям уже в красном платье (или просто меняла наряд), с заплетенными или убранными под платок волосами, и праздник продолжался.

Однако иногда брачная ночь проходила вовсе без жениха. Такой обычай связан как с представлениями о «нечистоте» самого ритуала, так и с возрастом новобрачного — в некоторых случаях он мог быть младше невесты и просто не в состоянии выполнить свои обязанности. В этом случае его роль символически играли три старшие родственницы.