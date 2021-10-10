Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+13° в 
Пробки 3 балла
USD 71.99EUR 83.12BRENT 82.59
Войти в почту

Сорокалетний юбилей: почему русские боятся его отмечать

Русская семерка
48 минут назад

Русские – единственный народ в мире, который не отмечает сорокалетний юбилей. Почему?

Почему русские не отмечают 40 лет
Фото: Русская семеркаРусская семерка

Негативное число

Некоторые комментаторы объясняют это суеверие тем, что число 40 имеет очень много негативных ассоциаций. 40 дней длился Всемирный потоп. 40 дней, согласно православной традиции, душа скитается по Земле перед тем, как отправится в рай или ад. 40 лет пророк Моисей водил по пустыне еврейский народ, пока не привел их на землю обетованную. Последний эпизод, кстати, вполне себе позитивный.

Изобильная версия

Слово «сорок» попало в русский из польского языка, и означало конкретно связку меховых шкурок. Затем в русской языковой стихии это слово означало некое абстрактное множество («сороконожка», «сорок сороков») и изобилие. Вероятно, суеверие возникло как защитная форма, чтобы не привлечь зло или сглаз в самый «изобильный» год жизни.

Мученическая версия

В православной Руси особо чтили Сорок Севастийских мучеников, воинов-христиан, принявших мученическую смерть за веру. День их памяти был одним из самых чтимым православных праздников и даже получил в народе неформальное название «Сороки». Вероятно, из-за этого число 40 приобрело в русской традиции определенный «мученический» подтекст.

Истории,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители