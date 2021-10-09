Почему землячество в советской армии побеждало дедовщину

Землячества в советской армии появились в 1960-е годы. Солдаты начали сбиваться в сплоченные коллективы сначала по территориальному, а затем и по национальному признаку. По большей части землячествами называли неформальные объединения военнослужащих из национальных республик СССР. Однако, ещё до их возникновения в некоторых советских частях солдаты уже объединялись по территориальному принципу в зависимости от того, кто откуда призывался.

Фото: Русская семерка Русская семерка

В 1970-е годы на смену территориальным землячествам начали приходить национальные. До конца 1960-х годов советская армия состояла в подавляющем большинстве из представителей славянских наций, однако их невысокая рождаемость вкупе с громадными потерями в Великой Отечественной войне дала о себе знать. Постепенно в армии становилось больше представителей кавказских и среднеазиатских республик.

Видео дня

Оказавшись в незнакомом и, как им казалось, враждебном для себя окружении, они стремились держаться вместе и по возможности защищаться от посягательств других военнослужащих, оказывать друг другу психологическую поддержку.

Пока армия сохраняла преобладающий славянский состав, система дедовщины была доминирующей. Увеличение представителей других наций привело к размыванию «дедовской» системы, формированию альтернативной ей земляческой. Она имели ряд принципиальных отличий.

Иерархия в дедовщине строилась по простому принципу: чем дольше служишь, тем больше привилегий. Для национальных землячеств более важна принадлежность к определенному этносу, посему занять там привилегированное положение мог даже первогодка, тогда как при дедовщине он подвергался бы унижениям и выполнял самую грязную работу.

Кроме того, национальные землячества демонстрировали меньше внутренней жестокости. Стремление держаться особняком от остального коллектива и даже противопоставлять ему себя диктовало необходимость внутреннего сплочения. Кроме того, землячества в одной части периодически устраивали между собой потасовки, и залогом успешной борьбы было единство коллектива.

Отношения в землячествах были во многом отражением социальной системы и этических норм, сложившейся в их этносах. А поскольку нацземлячества создавали в основном выходцы из Кавказа и Средней Азии, то и царили в них строгие иерархические отношения, основанные на беспрекословном подчинении младшего старшему.

Но такая иерархия значительно мягче, нежели дедовская: никакого унижения младшего старшим не было, отношения между ними были наставническими и в какой-то степени «отеческими», напоминали родственные связи. Попадавший в коллектив к землякам «проскакивал» ступени иерархии в дедовщине - «дух», «черпак», «дед».

Кроме того, в землячествах действовал принцип «око за око». К примеру, если солдат из Средней Азии подвергался давлению со стороны славянского деда, то на его защиту шла остальная группа, что приводило к крупным потасовкам «земляков» с «дедами». Славянские старослужащие старались не вмешиваться в дела землячеств, что к середине 1980-х годов привело к функционированию двух параллельных систем неуставных взаимоотношений в советской армии.

Какой-то специальной системы распределения «националов» по тем или иным частям не существовало. В СССР культивировалась дружба народов, да и конфликты на национальной почве в те годы если и были, то не выплескивались в публичную плоскость.

Оказаться вместе жители одного города или аула с Кавказа или Средней Азии могли совершенно случайно. По большей части такое встречалось в мотострелковых и инженерных войсках, особенно в подразделениях, дислоцированных на территориях нацреспублик.

Как отмечал социолог Сергей Белановский, самыми сильными землячествами были кавказские - чеченцы, азербайджанцы, дагестанцы и другие. Доминировать в роте могла даже небольшая группа кавказцев - 4-5 человек. Часто такие землячества образовывали межполковые объединения.