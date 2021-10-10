Что значит «филькина грамота» и причем здесь Иван Грозный

Рассказываем про происхождение фразеологизма «филькина грамота»: откуда взялась эта фраза.

Устойчивое выражение «филькина грамота» знакомо всем. Значение его тоже не вызывает никаких вопросов. В русском языке это выражение означает бестолковый, неправильно подготовленный документ, не имеющий правовой силы. А вот его происхождение для многих остается загадкой.

Применяется выражение филькина грамота не только в быту, но и на высоком политическом уровне. Считается, что оно появилось в 16 веке с подачи самого Ивана Грозного.

Царь и митрополит

Период истории 1564–1572 год известен в истории как опричнина. Царь Иван Грозный при помощи преданных себе людей искоренял влиятельных оппозиционных бояр. Попадало «под горячую руку» немало случайных людей, поэтому политику государя одобряли не все.

Царь Иван Грозный и митрополит Филипп

Одним из главных противников репрессий был митрополит Филипп, до принятия сана известный как Федор Колычев. В 1566 году ему, еще игумену Соловецкого монастыря, предложили стать митрополитом. Колычев согласился, но поставил Ивану Грозному условие — он прекращает террор. Царь отказался, но игумена церковная верхушка все равно вынудила принять предложение.

Хотя Иван IV и отказался идти на компромисс, после принятия Филиппом сана репрессии утихли. Полностью опричнина не остановилась, но казней и убийств стало гораздо меньше. Затишье воцарилось всего на 1,5 года, а в 1566 году резня возобновилась с еще большей силой.

Другая версия происхождения выражения «филькина грамота»

Есть еще одна версия происхождения выражения. Некоторые исследователи уверены, что «филькина грамота» появилась в русском языке задолго до Ивана Грозного. Филимон, или попросту Филька, было очень распространенным простонародным именем.