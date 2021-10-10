Какое советское оружие помогло выиграть битву за Даманский

В 1969 году свидетели боев между СССР и Китаем за остров Даманский рассказывали, что тела многих китайских солдат были сильно обожжены, а некоторые и вовсе сгорели. Ходили слухи, что это результат использования советскими военными лазерного оружия.

Фото: Русская семерка Русская семерка

В ногу с фантастикой

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В 1965 году на экраны страны вышел фантастический фильм «Гиперболоид инженера Гарина» по одноименному роману Алексея Толстого. Глядя на то, как герой при помощи смертоносных лучей уничтожает целые заводы, зрители и не подозревали, что в СССР уже более 10 лет велись разработки подобного оружия.

В середине 50-х годов советскими учеными Александром Прохоровым и Николаем Басовым был изобретен оптический квантовый генератор, послуживший основой для создания боевых лазеров. В 1963 году заместитель министра обороны СССР Андрей Гречко поручил разработчикам приспособить это устройство для военных нужд. К разработкам было привлечено специальное конструкторское бюро «Вымпел», которое к концу 1960-х выделилось в самостоятельную организацию «лазерного профиля» – ЦКБ «Луч» (позднее – НПО «Астрофизика»).

В 1964 году стали очерчиваться реальные перспективы: появились программы разработки лазерного оружия высокой мощности «Терра» и «Омега». Первая предназначалась для уничтожения ракет, вторая ориентировалась на самолеты. Испытания готового оружия проводили на расположенном в Казахстане секретном полигоне Сары-Шаган. Сбивать ракеты не получилось, а вот эксперимент с самолетами, по словам специалистов, удался.

Загадочная победа

1969 год был омрачен вооруженным конфликтом Советского Союза с Китаем за оспариваемый обеими сторонами остров Даманский, распложенный на реке Уссури. Только 2 марта в ходе боев погиб 31 советский пограничник, еще 14 получили ранения. Инициатива в противостоянии как на качелях переходила то к одной, то к другой стороне.

«Нас охватила такая лютая злоба на этих сволочей, что в те минуты хотелось только одного — положить их как можно больше. За ребят, за себя, за эту вот пядь никому не нужной, но всё равно нашей земли», – вспоминал младший сержант Юрий Бабанский.

И все-таки 15 марта израсходовав весь боезапас советские пограничники вынуждены были уступить остров десятикратно превосходящему в живой силе противнику. В этот переломный момент и произошло событие, породившее множество слухов. На несколько километров вглубь китайской территории внезапно обрушился шквал огня, который буквально испепелял воинов Поднебесной.

В некоторых соцстранах в те дни бытовала легенда, что огненная атака – результат применения русскими лазерного оружия огромной мощности, для питания которого на несколько минут была обесточена значительная часть территории СССР.

Другая версия предполагала использование советской стороной снарядов «объемного взрыва», заряд которых поджигали все теми же лазерами. Слухи якобы подтверждались картиной поля боя, сплошь усеянного обуглившимися телами китайских солдат. Существовала и третья гипотеза, согласно которой лазерные пушки растопили на Уссури лед и тем самым пустили врага ко дну.

Шквальный огонь

В действительности произошло следующее. 15 марта около 17:00 при возникновении критической ситуации по приказу командующего войсками Дальневосточного военного округа генерал-полковника Олега Лосика в нарушение предписания Политбюро ЦК КПСС по китайцам был открыт огонь из секретных на тот момент реактивных систем залпового огня «Град».

Разорвавшиеся снаряды уничтожили большую часть материально-технических ресурсов китайской группировки и привели к гибели нескольких сотен, по другим данным, нескольких тысяч китайских военных. После огненного апокалипсиса разгром обескровленного противника довершила советская мотопехота.

По мнению китайского историка Лю Чэнь Шаня во время конфликта за Даманский СССР и Китай находились на грани ядерной войны и только вмешательство США предотвратило катастрофу. Со слов историка, советские дипломаты информировали Вашингтон о планах Москвы по «нейтрализации китайской угрозы» и намерении «избавиться от этого современного авантюриста» (имелся в виду Мао Цзэдун).

Лю Чэнь Шань даже приводит выдержку из беседы Косыгина и Брежнева, в которой глава правительства докладывал генсеку: «Соединенные Штаты ясно дали понять, что интересы Китая тесно связаны с их интересами, и они разработали подробный план ядерной войны против нас». Угроза США тогда якобы возымела действие, и Москва отменила все планы ядерного удара.

Разработки продолжаются

С середины 1970-х годов в СССР активизировались разработки наземных лазерных комплексов, а также установок для сопровождения космических целей и баллистических ракет. Полигонные испытания проводились на объекте 2505 («Терра» — работы НПО «Астрофизика») применительно к противоракетной и противоспутниковой обороне и на объекте 2506 («Омега» — работы НПО «Алмаз») применительно к противовоздушной обороне.

Видимые успехи были достигнуты в оснащении лазерным оружием самоходных гусеничных машин. К примеру, в задачи «лазерного танка» входило обнаружение и атака цели, имеющей оптико-электронные приборы. Лазерный удар должен был вывести из строя системы наведения техники противника, делая ее небоеспособной, а также ослепить наводчика, повреждая ему сетчатку глаза.

В ходе испытаний по программе «Омега» в 1976 году выстрелом лазера без труда удалось сбить аэродинамическую мишень в полете. Однако такая установка не нашла своего применения в военной промышленности, так как была вытеснена более эффективными зенитно-ракетными комплексами.

Боевые лазеры советские военные испытывали и на море. По замыслу разработчиков корабельный лазерный комплекс «Аквилон» должен был поражать береговые объекты. Так, летом 1980-го года в Черном море были произведены лазерные выстрелы с борта экспериментального судна «Диксон». Однако выяснилось, что большую часть энергии луча «съели» испарения влаги с поверхности моря, из-за чего КПД составил всего лишь 5 процентов.

В августе 1981 года в советское небо взмыл первый «лазерный самолет» А-60, который был сконструирован на базе Ил-76. В носовой части модели был установлен специальный обтекатель с системой лазерного наведения, по бокам фюзеляжа расположились турбогенераторы, а вверху корпуса раскрывались створки, из которых выдвигалась лазерная пушка. По некоторым данным, на счету А-60 было множество пораженных воздушных целей.

Выстрел в космос

В перспективе советские военные рассматривали применение лазерного оружия для более грандиозных целей. Речь шла об отправке лазера в космос. Это стало актуально после объявления американским президентом Рональдом Рейганом о запуске программы «Стратегическая оборонная инициатива» (СОИ), которую СМИ окрестили программой «Звездные войны».

В планах Пентагона было выведение на орбиту спутников, способных поражать как летящие ракеты, так наземные и водные объекты. Кремль собирался ответить созданием лазерных спутников, которые могли бы прямо на орбите уничтожать американские космические объекты.

Для этих целей была собрана космическая станция «Скиф», однако перед тем как вывести ее на орбиту решили поэкспериментировать с макетом – не оснащенным лазером «Скифом-ДМ». Запуск состоялся в мае 1987 года, но потерпел неудачу. Продолжать работу над проектом не стали, так как мирные инициативы в двухсторонних советско-американских отношениях поставили под сомнение его актуальность.

Тем не менее, еще в 1984 году по предложению маршала Дмитрия Устинова советские военные испытали лазерный комплекс для сопровождения американского шаттла. 10 октября во время прохождения «Челленджера» над районом Балхаша на высоте 365 километров начал работу в режиме обнаружения с минимальной мощностью излучения лазерный локатор 5Н26. В тот день на шаттле внезапно отключилась связь, возникли сбои в работе аппаратуры, при этом астронавты почувствовали недомогание.Догадавшись в чем дело, американская сторона выразила официальный протест Советскому Союзу.