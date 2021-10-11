Почему Брежнев аннулировал второй брак своей дочери

О любвеобильности знаменитого иллюзиониста Игоря Кио ходили легенды. У него было несколько жен и множество любовниц. Но одну из своих женщин он не смог забыть никогда. Это была Галина Брежнева, скандально известная дочь генсека. Они даже состояли в браке, который продлился всего девять дней и был расторгнут по приказу самого Леонида Ильича

Фото: Русская семерка Русская семерка

«Тебе этого не надо »

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Игорь знал Галину с детства, ведь та была замужем за цирковым эквилибристом Евгением Милаевым и постоянно ездила с мужем на гастроли, для виду оформившись в цирк костюмершей. Когда Игорьку исполнилось 18, симпатичный юноша вдруг привлек внимание 32-летней женщины. Как ни странно, и он воспылал к ней чувствами. «Когда между нами пробежала искра, нам стало абсолютно все равно, кто что о нас может подумать», - вспоминал Кио.

Об их связи быстро стало известно Милаеву. «Игорушка, - сказал тот, - предупреждаю: Галина Леонидовна не лучше остальных баб. Мой тебе совет: встретишь ее на улице - перейди на другую сторону, она с тобой поздоровается - ты ей не отвечай. Ты ведь умный парень, пойми, что тебе этого не надо...» Это была, как выяснилось впоследствии, не просто угроза ревнивого супруга сопернику – скорее предостережение.

В 1961 году, вернувшись с гастролей в Японии, Галина подала на развод. С тех пор она не расставалась с Игорем. Когда цирк был на гастролях в Днепропетровске, Гале позвонил отец и потребовал прекращения отношений с Кио. Однако непокорная дочь, всегда отличавшаяся взбалмошным характером, не только не послушалась его, но и решила зарегистрировать брак с возлюбленным. В ЗАГСЕ их расписали очень быстро, даже без очереди. Правда, случился один казус: после регистрации включили песню «В жизни раз бывает 18 лет» в исполнении Людмилы Зыкиной. Это прозвучало как намек на возраст невесты, которая была старше жениха на целых 14 лет.

Собираясь на гастроли в Сочи, Галина оставила родителям записку, в которой сообщала, что полюбила молодого человека и вышла за него замуж. Опасаясь вводить родителей в состояние шока, она написала, что новому мужу 25 лет. Но, разумеется, Брежневу не составило труда выяснить настоящий возраст зятя.

Аннулированный брак

В ситуацию вмешался Милаев, сообщивший бывшему тестю, что свидетельство о разводе ему и Галине выдали не как положено по закону – через 10 дней после подачи заявления, а через неделю. Но это стало только поводом. Брежнев был не в восторге и от первого брака своей дочери с циркачом. Но Милаев был хотя бы на 20 лет старше Галины, а 18-летний юнец, к тому же тоже из «цирковых», еще меньше годился в зятья дочери секретаря ЦК КПСС. Новое увлечение Брежневой уже активно обсуждалось зарубежными средствами массовой информации, и это могло серьезно помешать партийной карьере Леонида Ильича.[С-BLOCK]

На 10-й день после регистрации молодые получили телеграмму о том, что в связи с незаконным расторжением предыдущего брака настоящий брак аннулируется. Вторая телеграмма, адресованная Галине, в категоричной форме требовала ее возвращения домой. Также у Кио и Брежневой под видом проверки забрали паспорта и запретили жить в одном гостиничном номере, поскольку они якобы не состояли в браке. В сопровождении сотрудников КГБ Игорь и Галина отправились в аэропорт, откуда Брежнева улетела в Москву. А Кио впоследствии вернули паспорт бандеролью с вырванной страницей о регистрации брака и пометкой о необходимости заменить документ.

Любовь вопреки обстоятельствам

Бывшие супруги смирились с тем, что им не быть вместе. Однако продолжали поддерживать отношения. По выходным Игорь летал к Галине в Москву. Хотя влюбленные пытались скрывать свой роман, их постоянно «пасли», и Брежневу очень скоро стало обо всем известно. Однажды Галина прилетела в Одессу, где в это время гастролировал Кио. Из-за нелетной погоды она вынуждена была задержаться в городе дольше, чем следовало. На пятый день позвонила ее мать и сообщила, что отцу известно, где находится Галя. «И в твоих интересах, и в интересах Игоря срочно, любым способом вернуться домой», - сказала дочери Виктория Петровна.

На следующий день погода наконец наладилась, и Брежнева смогла улететь в Москву. А Кио вызвали в местное КГБ, где заставили написать подробную объяснительную записку по поводу приезда Галины – когда приехала, когда уехала, на чьи деньги покупались билеты, на чьи средства проводили время в Одессе

Игоря в целях психологической обработки оставили одного в запертом кабинете на целых шесть часов. «За это время я много чего передумал, и, надо сказать, думы мои были невеселые», - вспоминал он впоследствии. Потом его отвели к генералу, возглавляющему местное отделение Комитета госбезопасности. Тот провел с ним «разъяснительную беседу», в основном состоявшую из угроз, намекнул на то, что если он не прекратит отношений с Галиной, то у его отца, Эмиля Кио, могут возникнуть проблемы Генерал приставил к Игорю своих сотрудников, которые специально следили, чтобы по выходным он никуда не выходил из гостиницы. А железнодорожным кассирам было запрещено продавать Кио билеты. В течение трех лет Игорь и его отец оставались «невыездными».