Зачем американцы носили коровьи копыта

В 1920-х годах некоторые американцы носили обувь с коровьими копытами, и всему виной сухой закон в Америке, который длился с 1920 по 1933 год. Как это было связано — в материале "Рамблера".

Фото: National Photo Company Collection (Library of Congress) National Photo Company Collection (Library of Congress)

Правительство ввело в те времена запрет на алкоголь, чтобы сохранить здоровье граждан, победить преступность и решить социальные проблемы. Такой закон очень сильно отразился на производителях алкогольной продукции, и тогда они решили искать способы обойти нововведения. Так, они стали искать отдаленные места, куда вряд ли нагрянут полицейские, чтобы открыть секретные производства.

В их деле очень была важна конспирация, тут и пригодились коровьи копыта. Все сотрудники теневого бизнеса надевали их на свою обувь, чтобы полицейские думали, что они находятся на пастбище, а не в месте, где в тайне изготавливают алкоголь. Однако спустя некоторое время их секрет раскрыли конкуренты, а затем кто-то слил информацию Evening Independent, и в 1922 году вышла разоблачающая статья. После такого производителям алкоголя во время сухого закона нужно было искать новые способы обхода запрета.

А продавали алкоголь в основном в подпольных клубах. Там можно было не только приобрести виски, но и насладиться джазовой музыкой.