Когда советских космонавтов возвращали на Землю из-за болезни

Первым среди достоверно известных случаев, когда из-за болезни космонавта весь экипаж возвращался на Землю, произошел летом 1976 года во время работы на орбитальной станции «Салют-5» Бориса Волынова и Виталия Жолобова.

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Начало полета не предвещало никаких проблем, все мероприятия на орбите проходили в штатном режиме. Но однажды космонавты неожиданно почувствовали резкий неприятный запах неизвестного происхождения. Тянуло из шлюза контейнера с бытовыми отходами. В жилом отсеке космической станции явно ощущалось присутствие ядовитых паров гептила. Не удивительно, что здоровье обоих членов экипажа и так основательно подорванное нагрузками во время полета «дало трещину».

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К счастью вскоре запах прекратился, но радоваться было рано. В августе на станции произошло еще одно неприятное происшествие. Из-за неполадок в работе «Салют-5» на орбитальной станции погас свет, перестала работать вентиляция, отключились приборы. Безжизненная груда метала в кромешной космической тьме, наматывала виток за витком вокруг планеты, пока космонавты героически пытались устранить неисправность.

Наконец оборудование станции было реанимировано, но из-за нервного перенапряжения у Виталия Жолобова началась страшная мигрень. У космонавта постоянно болела голова, он толком не мог ни спать, ни работать. Когда информация о здоровье Жолобова поступила на Землю, в космос было отправлено распоряжение о немедленном возвращении экипажа домой. Вместо запланированных 60 суток полет продолжался лишь 49. Но, главное жизнь и здоровье космонавта были спасены.

Следующим случаем, когда болезнь одного члена экипажа прервала выполнение работ на орбите планеты, стал инцидент с экипажем «Союза Т-14», отправившегося на орбитальную станцию «Салют -7» в 1985 году. При этом если в предыдущем случае главным виновником ЧП стало оборудование, то в данном случае ответственность за сорванный полет целиком и полностью легла на командира экипажа подполковника ВВС 33-летнего Владимира Васютина.

Согласно плану космической экспедиции на орбите планеты бортинженер Виктор Савиных, исследователь Александр Волков и их командир Владимир Васютин должны были проработать на орбитальной станции полгода. Однако перед полетом он скрыл от медицинской комиссии, как утверждают публикации в СМИ, хронический простатит. В космосе он обострился, и экипажу пришлось экстренно возвращаться на Землю, пробыв в космосе вместо шести месяцев, чуть больше двух.