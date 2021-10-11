2500 рублей за художника: сколько стоили крепостные

Главным достоянием помещика были крепостные, которых называли душами, но ценили меньше, чем музыкальный инструмент.

Фото: Кадр из сериала «Вольная грамота» Кадр из сериала «Вольная грамота»

Условия жизни крепостных крестьян непрерывно менялись на протяжении четырехсот лет, с конца пятнадцатого века и вплоть до отмены крепостного права в 1861 году. Наивысшей точкой крепостной каторги стало правление Екатерины II. Дворяне получили свой золотой век за счет безграничных привилегий и тотального закабаления крестьян. При этом стоимость крепостных душ на протяжении всего восемнадцатого века варьировалась — к концу века крепостные значительно подорожали. При этом их ценность зависела от потенциала самой деревни — в случае разорения помещика их распродавали вместе с имением — и талантов крепостного.

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В середине XVIII века примерная цена взрослого крепостного составляла 30 рублей, ребенка — всего копейка. Чем меньше были дети, тем дешевле они шли. К концу века расценки возросли в среднем до 80 рублей. Однако тут были нюансы — больше всего ценились мужчины в расцвете сил или люди, обученные доходному ремеслу.

Например, обычного сорокалетнего мужика оценивали в примерно в тридцать рублей, двадцатилетнего — от сорока до пятидесяти. Женщины стоили дешевле — в пределах десяти рублей, если были молоды, свыше сорока лет их стоимость понижалась до четырех рублей. Младенцы шли по пятьдесят копеек, дети младшего школьного возраста — по три рубля, подростки — по 12 рублей, но девочки были дешевле, по пять рублей.

Крестьянские семьи часто распродавались по отдельности, поэтому супруги могли попасть к разным помещикам, несмотря на то, что брак считался нерасторжимым. Только младенцы обычно имели шанс быть проданными вместе с матерью, детей постарше могли купить по одиночке, без родителей. Только в 1833 году Николай I запретил разлучать семьи при продаже, но при этом взрослые женатые дети и родители одной семьей уже не считались.

Однако расценки в богатых губерниях были выше, там здорового мужика могли оценить и в сотню рублей. Отдельную категорию составляли специалисты своего дела.

Цена хорошего повара или парикмахера начиналась от тысячи рублей, музыканта — от 800 рублей, а цена талантливой крепостной актрисы доходила до пяти тысяч рублей.

Н.В. Неврев. Торг. Сцена из крепостного быта. Из недавнего прошлого

Известный крепостной художник Василий Андреевич Тропинин получил свободу только в 47 лет, причем его владелец граф Морков отказался продать его даже, чтобы расплатиться с карточными долгами и неизменно отклонял все предложения Академии художеств. Только после многолетнего общественного давления он наконец подарил вольную художнику в качестве пасхального подарка.

Поэт и художник Тарас Шевченко был выкуплен у помещика Энгельгардта за две с половиной тысячи рублей при посредничестве Карла Брюллова и Василия Жуковского.

Были у помещиков свои крепостные бизнесмены, которые с ведома барина занимались предпринимательской деятельностью и делились с ним доходами в виде оброка, хотя выручку целиком не мог отобрать даже хозяин. Аристократ со связями хорошо прикрывал своего подручного от мелких чиновников, но тот все равно оставался его вещью.

Такие крепостные предприниматели выкупались на свободу с семьей не меньше чем за 25 тысяч рублей. Но итоговая сумма зависела от лояльности барина. Например, граф Шереметев продал вольную своему богатейшему крепостному за 800 тысяч рублей. А при капитале крестьянина в 45 тысяч рублей его вольная стоила не меньше тридцати тысяч.

Объявления о купле-продаже душ свободно публиковались в газетах. Обычно людей перечисляли вместе с вещами и животными. Владелец мог одновременно предлагать двух горничных и лошадь, осетрину, мерина и супружескую пару, девочку вместе с кроватью. Большие торги душ устраивались на ярмарках, например, Нижегородской.

Клавдий Лебедев. Продажа крепостных с аукциона

В 1801 году Александр I запретил печатать подобные тексты, а в 1808 году торговля людьми на ярмарках тоже попала под запрет. Однако сама продажа продолжилась, просто теперь писали, что парень или девка отпускаются в услужение.

Известен случай помещицы Посниковой, которая давала самым красивым девочкам в своем имении образование, а в 15 лет продавала их в качестве горничных, самых хорошеньких — в содержанки. Цена крестьянской девушки с манерами и знаниями дворянки доходила до 500 рублей.

Впрочем, иногда барыни могли просто подарить ребенка, например, своему духовному отцу, важному купцу, чиновнику в качестве взятки. И хотя священники и купцы не имели право владеть людьми, фактически они полностью распоряжались судьбой подарка, который формально был записан на бывшую хозяйку, чтобы обойти закон.