Как дочь легендарного актера и модели стала охотницей за головами

В мире не так много историй о людях, которые отказались от уготованной им роскошной жизни ради того, чтобы найти настоящую страсть. Тем более, если эта страсть — одна из самых опасных профессий в мире. «Лента.ру» рассказывает историю Домино Харви — дочери богемных родителей, которая стала одной из лучших охотниц за головами США.

Домино

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11 октября 2005 года на экраны вышел фильм «Домино». И с треском провалился. Не спасли картину даже Кира Найтли, Люси Лью и Микки Рурк на центральных ролях. Впрочем, прототип главной героини, Домино Харви, этого провала не увидела — она умерла июне того же года в 35 лет.

Для Харви 2005 год должен был стать началом новой жизни. Она вроде бы окончательно порвала с бурным прошлым и пошла наконец по стопам отца — знаменитого британского актера Лоуренса Харви. В 2004-м она снялась в эпизодической роли в фильме «Константин: Повелитель тьмы» с Киану Ривзом и написала несколько песен, которые, по признанию ее друзей, не были гениальными, но звучали ничуть не хуже того, что крутилось по радио.

Но вместо того, чтобы устроиться в собственном трейлере на съемочной площадке очередного фильма, она оказалась на столе в прозекторской Окружного департамента коронеров Лос-Анджелеса.

Принцесса британской богемы

Домино Харви родилась 7 августа 1969 года в Лондоне. Ее мать, британская модель Паулина Стоун, была одним из символов хипповых 60-х — девушка с обложки журнала Vogue и модная икона «свободного десятилетия». Отцом девочки был знаменитый британский актер литовского происхождения Лоуренс Харви, от которого, по словам матери, Домино унаследовала стальной характер.

Долгие годы Лоуренсу не везло с ролями. На сцене и в кино он попадал в проекты, которые чаще всего проваливались. Соревнования в способе наиболее остроумно высмеять амбициозного неудачника Харви были популярным развлечением среди кинокритиков в 1940-1950 годах.

Но со временем он все-таки доказал, что не такой уж и бездарный актер, а за роль в культовой картине 1959 года «Путь наверх» даже номинировался на «Оскар». Казалось бы, Домино Харви было на роду написано пойти по стопам знаменитых родителей, если бы не одно «но».

Странная девочка

Домино с детства была, как говорят, не от мира сего. Странное имя досталось ей благодаря модной карьере матери. В середине 1960-х Паулина Стоун работала в Берлине со знаменитым фотографом Vogue Хельмутом Ньютоном. Одну из моделей, участвовавших в съемках для журнала вместе со Стоун, звали Доминик Санда, но все называли ее просто Домино. Это прозвище страшно понравилось Паулине, и она решила, что, если у нее родится еще одна дочь, она обязательно назовет ее именно так.

Появившаяся на свет девочка унаследовала от родителей привлекательную внешность, но вот со всем остальным проблемы начались еще в раннем детстве. Домино ненавидела все девчачье и росла, говоря по-русски, пацанкой.

Если мне дарили кукол, я отрезала им волосы и отрывала головы. К 10 годам я вовсю дралась с мальчишками. Я была зачинщицей всех приключений и настоящей хулиганкой



Домино Харви

Домино куда больше привлекали игрушечные ножи и нунчаки, чем плюшевые медведи и нарядные платьица. Ей нравились книги и фильмы, в которых герои побеждают злодеев и борются за справедливость. Желательно, силовыми методами. В общем — все розовое и пахнущее ванилью было не для этой девочки.

Лоуренс Харви умер в 1973 года, а в 1978-м Паулина Стоун вышла замуж за одного из основателей знаменитой сети Hard Rock Cafe Питера Мортона и перебралась с дочерью в Лос-Анджелес.

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Получить среднее образование у Домино не получилось. Ее последовательно выгнали из четырех интернатов «для богатых». Как вспоминала Аннабель Нильсен, единственная школьная подруга Харви, с которой та была близка до конца жизни, первое, о чем ее спросила 11-летняя Домино, когда они устроились в комнате общежития для девочек — запишется ли ее новая знакомая на секцию дзюдо вместе с ней.

Место под солнцем

После вылета из очередной школы Домино решила пойти по стопам матери — благо связи Паулины в мире глянца позволяли попадать на кастинги без особого труда. Она начала сниматься для модных журналов и даже успела получить свои 15 минут славы. Необычная внешность и знаменитые родители подогревали интерес к девушке. Обычно Харви представала на снимках в панковских образах: играла девочку-сорванца — популярный в 80-х и совсем не чуждый ей самой стиль.

Но это занятие надоело Домино довольно скоро. Она чувствовала себя чужой в мире модных показов, светских мероприятий и девчачьих сплетен. Потом Харви выучилась на звукорежиссера, успела поработать в нескольких клубах и даже стала менеджером одного из них. Однако клубный мир тоже быстро наскучил девушке.

Ей не нравилась вся эта роскошная жизнь. Я однажды удивился: «У тебя было столько возможностей, а ты так запросто отказалась от этого?» Но это было просто не для нее. Она хотела добиться всего сама без посторонней помощи



Чико, охотник за головами, коллега Домино Харви

Завязав с попытками найти себя на творческом поприще, Домино устроилась работать на ранчо, где постигала основы животноводства. Потом записалась добровольческую пожарную охрану Лос-Анджелеса и попыталась стать настоящим пожарным, но не смогла сдать необходимые нормативы. Да и строптивый характер — не лучшая черта для профессии, которая требует безоговорочного подчинения старшим по званию.

В 1992 году 22-летняя Харви в очередной раз осталась без дела и вернулась в дом матери. Паулина приняла блудную дочь, но потребовала, чтобы та устроилась наконец на нормальную работу. Харви взяла первый попавшийся номер Los Angeles Times и увидела объявление агентства охотников за головами, которое набирало добровольцев.

Моя пушка сдается в наем

Статья, которая привлекла внимание общественности к персоне Домино Харви, появилась в 1994 году на страницах британского таблоида The Mail on Sunday. Известие о том, что дочь легендарного актера 60-х и культовой модели Vogue гоняется за бандитами в Лос-Анджелесе, произвело сильный эффект на читателей. Но дело было не только в этом.

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Работая охотницей за головами, Домино наконец почувствовала себя в своей тарелке. Как будто бы все ее детские мечты воплотились в реальность — драки, перестрелки и преследование злодеев. Харви с коллегами редко занималась скучными алиментщиками и прочими мошенниками. Куда больше их привлекали заказы на беглых наркоторговцев и бандитов. Они как будто бы жили в реальности боевиков Тарантино и искренне наслаждались этим.

Я думаю, она стала охотницей за головами, потому что была бунтаркой. Она не хотела превратиться в очередную «женушку с Беверли-Хиллз». Ее не интересовал шоппинг, ее интересовала охота на злодеев



Сэмюэл Хадида, продюсер фильма «Домино»

Эта работа действительно стала единственной настоящей страстью Домино. Много денег полное опасностей ремесло не приносило — Харви зарабатывала около 30-40 тысяч долларов в год. Такую же сумму она могла спокойно получить за одну фотосессию для какого-нибудь глянцевого журнала. Но это не имело значения.

Как рассказывали коллеги Домино, она была одной из немногих счастливчиков, которые совершенно не теряются перед лицом опасности. Наставленный на Харви пистолет мог только разозлить девушку, но никак не напугать.

Свое английское происхождение и модельную внешность Домино превратила в оружие. Чтобы незаметно подкрасться к очередному злодею, она вполне могла разодеться, накраситься и предстать в образе заблудившейся в Калифорнии глупенькой британской туристки. А потом выхватить из модной сумочки пистолет и дать бандиту рукояткой между глаз.

Оружие было настоящим фетишем Домино. У нее в комнате всегда лежал автомат Калашникова и набор боевых ножей, а любимым «рабочим инструментом» стал дробовик, который Харви нежно называла «Бетси».

Если бы меня интересовали деньги, я бы давно занялась чем-нибудь другим. Настоящее удовлетворение — засовывать ублюдков за решетку



Домино Харви

Коварный враг

Впрочем, здесь ее подстерегало одно искушение, которое впоследствии окажется роковым. Как признавался коллега Харви по агентству Эд Мартинез, в начале 90-х охотники за головами могли позволить себе намного больше, чем сегодня. Тогда они мало чем отличались от стрелков Дикого Запада. Единственно отличие было в том, что они выступали на стороне закона.

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Кроме того, ставки за поимку бандитов были не слишком высокими, и официальные силовые структуры часто закрывали глаза на то, что у доставленного в полицейский участок барыги было чуть меньше «белого порошка», чем ожидалось.

Проблемы Харви с наркотиками начались еще в юности, во времена ее модной карьеры и работы в клубах. Паулина Стоун несколько раз оплачивала лечение дочери от зависимости. Но теперь, вырвавшись на свободу и получив доступ к самым разнообразным веществам, Домино в очередной раз сорвалась.

В конце 1997 года ее проблемы с наркотиками стали настолько серьезными, что мать в очередной раз отправила Домино в наркологическую клинику — на этот раз на Гавайи. Там Харви провела два года и вроде бы победила пристрастие.

Последние лучи заката

К 2001 году Домино хорошенько поправила здоровье и решила вернуться к любимому делу. Но тут ее ждал тяжелый удар — бывший работодатель отказался взять своего лучшего агента обратно на работу.

Вероятнее всего, он не очень поверил в то, что Домино действительно излечилась от зависимости. А кроме того, времена уже изменились, и охотники за головами все больше становились похожими на современных частных детективов, занимающихся слежкой за неверными супругами и мирным розыском людей. Герои боевиков, вроде Харви, им были больше не нужны.

Отказ сильно подкосил Домино психологически — работа, для которой она родилась, оказалась больше никому не нужной. В 2003 году ее задержали за хранение метамфетамина. Харви призналась в употреблении и в очередной раз отправилась в реабилитационную клинику. Но в уже в следующем году забрезжила надежда.

Знаменитый режиссер Тони Скотт — поставивший, помимо прочего, фильмы «Лучший стрелок», «Полицейский с Беверли-Хиллз 2» и «Последний бойскаут» — нашел наконец деньги на съемки картины о Домино. Скотт заинтересовался историей Харви еще в 1994 году, когда прочел ту самую статью в The Mail on Sunday, однако все эти годы продюсеры отказывались от сценариев о модели, ставшей охотницей за головами.

Но режиссер нашел наконец человека, которого история Домино захватила так же, как и его самого. Продюсером картины стал Сэмюэл Хадида, участвовавший в создании множества картин, в том числе серии боевиков «Обитель зла».

Съемки картины проходили с октября по декабрь 2004 года в тех самых местах в Калифорнии, где Домино и прославилась как отважная охотница за головами. Харви несколько раз сама приезжала на площадку, консультировала игравшую ее Киру Найтли, да и вообще выглядела очень счастливой.

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Она очень подружилась с творческой группой «Домино» и даже сыграла в фильме о себе небольшую роль охранницы клуба, как будто совместив на экране сразу несколько своих прошлых жизней.

В том же году Домино снялась в эпизоде фильма «Константин: Повелитель тьмы», и казалось, что ее жизнь наконец встала на нужные рельсы. Но призраки прошлого явились за Харви в самый неподходящий момент.

Смерть на взлете

В мае 2005 года, когда постпродакшн фильма «Домино» был в самом разгаре, его главную героиню снова арестовали. На этот раз речь шла уже о федеральном обвинении в торговле запрещенными веществами, что грозило Домино огромным сроком. Харви полностью отрицала свое участие в наркотрафике. Более того, она утверждала, что ее подставил один из бандитов, которого она отправила за решетку во времена карьеры охотника за головами.

В итоге Домино провела три недели в тюрьме и была отпущена под залог в миллион долларов. На ногу Харви надели электронный браслет и обязали постоянно находиться под присмотром «куратора трезвости».

Вечером 26 июня в гостях у Домино было несколько друзей. После того как они ушли, бывшая охотница за головами отправилась принять ванну. Куратор общался с ней через дверь, но внезапно Харви перестала отвечать.

Он ворвался в ванную комнату и обнаружил Домино в воде без сознания. Скорая помощь успела доставить пациентку в больницу, но там она скончалась. Экспертиза установила, что Домино Харви умерла от передозировки фентанила — обезболивающего средства, которое ей официально прописали из-за полученной травмы.

Стала ли смерть Домино самоубийством, приняла ли она слишком большую дозу лекарства, чтобы заглушить ломку, или просто забыла, что уже пила его недавно, — теперь не установить. Фильм «Домино» решили переделать, добавив в него больше драматизма, дату выхода перенесли, и в итоге кино провалилось в прокате.