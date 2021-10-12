Вся правда о любви, свадьбе и семье в Эмиратах

Все слышали о несметных богатствах арабских шейхов. Но знаете ли вы, что самое большое сокровище для араба — его семья? Арабская женщина – хранительница семейного очага. Она пользуется большим уважением у мужчин. А чем больше в семье детей, тем женщина считается счастливее. Давайте посмотрим, как живет обычная семья в ОАЭ.

Факты о знакомстве

Видео дня

Потенциальная невеста имеет право отказаться от предложения, если жених ей чем-то не понравился. Но все же решение о вступлении в брак в первую очередь принимает семья жениха.

Мало кто из арабских женщин выходит замуж за европейцев, поскольку за брак с неверным их могут просто выдворить из страны навсегда. А вот мужчины из ОАЭ иногда женятся на европейских девушках, но брак будет выгоден только мужу. Женщина в таком брачном союзе не получает гражданства, а при разводе дети всегда остаются с отцом.

Факты о свадьбе

Брачный договор — обязательный элемент арабской свадьбы. Вместо невесты контракт подписывают двое ее родственников.

Свадебное торжество должно состояться в течение года после подписания договора. До момента свадьбы жених может навещать будущую жену только в присутствии ее родни. Калым, который выплачивает за невесту семья жениха, может достигать нескольких сотен тысяч долларов, поэтому рожать девочек очень даже выгодно.

Арабская свадьба представляет собой грандиозное зрелище. Угощения разнообразны и постоянно происходит смена блюд. Таким образом семья жениха показывает гостям свое гостеприимство и достаток. Поскольку ислам запрещает употребление алкоголя, самым крепким напитком на столе является кофе. Однако это не мешает торжествам продолжаться в течение семи дней.

Факты о семейном укладе

Мнение о дискриминации арабских женщин на деле оказывается несколько преувеличенным. Конечно, в любой арабской семье жена обязана слушаться мужа, но она всегда участвует в решении важных вопросов.

Не стоит верить и в то, что в Эмиратах замужние женщины живут как в тюрьме. На самом деле, выйдя замуж, арабская красавица может носить все что угодно: и мини-юбки, и джинсы, и шорты. Жительницы ОАЭ вообще большие модницы, они могут ходить по магазинам часами, выбирая современные наряды и ткани. Но, выходя на улицу, они обязаны надеть сверху черную шелковую накидку до пят, а лицо закрыть черным платком. Посторонние люди могут видеть глаза, пальцы рук и ступни. Вся остальная красота — только для мужа.

Но сегодня черные накидки на улицах встречаются редко. Вы вполне можете увидеть арабскую женщину в джинсах и тунике. Единственное, чего придерживаются до сих пор, — покрытие головы. Поэтому женщину без платка на голове вы вряд ли встретите.

Женщины в Эмиратах получают очень даже приличное образование. Им доступны лучшие университеты мира, но чаще всего их ученость остается невостребованной. Замужняя женщина вряд ли сможет работать: либо ей запрещает муж, либо она не желает сама, поскольку слишком занята постоянными беременностями и родами. Однако современная молодежь в этом плане более прогрессивна. Многие девушки, получившие образование в Европе, остаются там же, чтобы построить карьеру.

И еще один любопытный факт: арабские семьи, которые живут за пределами мусульманского мира, редко всерьез придерживаются вековых традиций.

Факты о разводе

Издавна, желая развестись, арабский муж мог в любое время сказать жене: «Талак, талак, талак» (повторить «уйди» три раза). После этого женщина должна была тут же убраться из его дома, взяв с собой только то, что было на ней. Поэтому и сегодня они (на всякий случай, конечно) все подаренное золото носят на себе.

Мужчины дарят этот драгоценный металл вместо цветов. Чем больше весит такой подарок, тем сильнее любовь мужа. Недаром местная поговорка гласит, что женщина без золота — голая.

Женщина в ОАЭ тоже может подать на развод, но только в двух случаях:

Если доказан факт измены со стороны супруга. Но вряд ли по этой причине кому-то удастся развестись, поскольку в ОАЭ официально разрешено многоженство. Кроме того, в большинстве случаев жена предпочитает помалкивать о «грешках» супруга. Почему? Да потому, что такую «скандалистку» никто не возьмет повторно замуж, а всю жизнь за ней будет тянуться шлейф сплетен. Да еще и дети при разводе всегда остаются с отцом.

Если муж недостаточно обеспечивает свою благоверную. Он обязан водить ее в рестораны, покупать золото, построить ей дом не хуже, чем у остальных жен, и так далее. Такие прошения суд рассматривает очень тщательно и даже удовлетворяет их.

Факты о многоженстве

Несмотря на то, что ислам разрешает иметь до четырех жен, далеко не каждый араб сегодня может позволить себе многоженство. Главной причиной такой вынужденной моногамии является банальное отсутствие средств на содержание гарема. Поэтому классическая семья ОАЭ, состоящая из одного мужа, нескольких жен и наложниц, — привилегия шейхов и очень состоятельных людей.

Вообще, брак с богатым эмиратцем — вещь во многом приятная, правда, лишь до тех пор, пока он длится. По закону каждая жена имеет свой отдельный дом, щедрое содержание и право на равную долю внимания со стороны мужа.

Для каждой женщины устанавливается четкий график посещений, новой жене строится отдельная вилла (не дешевле, но и не дороже, чем у предыдущей), финансы мужа распределяются в равных пропорциях, и вообще — в семье все должны жить в мире и согласии. Если что-то пошло не так — это проблема не жен, а мужа, не сумевшего вовремя разрешить спорные ситуации.