Почему самое роскошное судно СССР угрожали взорвать

Теплоход «Михаил Лермонтов» практически не был известен широкой публике Советского Союза, зато о нем знала элита страны, те люди, которым выпадала редкая возможность отправиться в морской зарубежный круиз. Казалось бы, кому мог помешать пассажирский теплоход класса люкс? Тем не менее капитану судна не раз поступали угрозы, а трагическая гибель судна в 1986 году до сих пор окутана завесой тайны.

Фото: Русская семерка Русская семерка

Знаменитый теплоход был спущен на воду 18 марта 1972 года в ГДР на судоверфи города Висмар, как и большинство других речных и морских круизных судов Советского Союза. 28 мая 1973 года «Михаил Лермонтов» вышел из ленинградского порта приписки и отправился в первый круиз по маршруту Бремерхафен-Лондон-Гавр-Нью-Йорк.

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Спустя семь лет в 1980 году, после начала войны в Афганистане, лайнер перевели на рейсы по Европе, а после реконструкции в 1982 году, стоившей СССР 15 миллионов долларов, «Михаил Лермонтов» по классу сравнялся с лучшими трансатлантическими лайнерами мира. Без преувеличения можно сказать, что обстановка на судне была шикарная. На лайнере имелись бассейн, первая в мире корабельная спутниковая связь, стеклянные магазины. Во время захода в порт и выхода из него играл собственный духовой оркестр. При этом кроме своей прямой функции по перевозке пассажиров «Михаил Лермонтов» играл и агитационную роль, являясь великолепной рекламой жизни в СССР. Поскольку путешествовали на судне не только граждане СССР, но и иностранцы, данная пропаганда работала великолепно.

Правда, зарубежные круизные компании, также осуществлявшие морские перевозки, «Михаила Лермонтова» не любили. Дело в том, что цена круиза на нем была существенно ниже, чем на иностранных судах аналогичного класса. Англичане даже вставали в очередь, чтобы купить билеты на лайнер «Михаил Лермонтов». Вскоре советский теплоход как кость в горле встал у конкурентов, и капитану судна стали поступать угрозы. Дошло до того, что в Сан-Франциско теплоход заминировали, сообщив об этом начальству лайнера. Водолазы действительно обнаружили морскую мину, прикрепленную к днищу теплохода, правда, без взрывателя. Подобным бесчестным образом иностранные компании пытались выдавить «Михаила Лермонтова» из круизного бизнеса США и Европы.

В середине 1980-х годов судно было переведено на австралийское направление. Однако и здесь угрозы конкурентов постоянно омрачали работу команды судна. И нелепая гибель «Михаила Лермонтова» в феврале 1986 года у берегов Новой Зеландии со стороны действительно выглядит как диверсия. В тот злополучный рейс капитан судна А.М. Оганов находился в отпуске. 16 февраля 1986 года лайнером управлял сменный капитан Владислав Воробьев, а также местный лоцман Дон Джемисон, один из трех специалистов, кто имел лицензию на проводку крупнотоннажных судов по Фьордленду, Национальному парку Новой Зеландии. При этом команда судна отмечала, что лоцман вел себя очень странно. Едва лайнер вышел из Пиктона, как Джемисон резко изменил курс, направив судно в сторону берега, где были песчаные отмели. Некоторое время «Михаил Лермонтов» двигался на расстоянии менее километра от берега, пока спустя полтора часа не налетел на подводные скалы. Судно дало крен и начало тонуть. К счастью, поскольку до берега было рукой подать, спасли всех пассажиров и членов экипажа лайнера, за исключением утонувшего механика Павла Заглядимова.

Пропал и лоцман, который воспользовавшись суматохой, сбежал. Тем не менее власти Новой Зеландии вскоре его нашли и арестовали. Когда от лоцмана потребовали объяснить его странный маневр у скалистого берега, тот обескуражил следователей, заявив, что переутомился, а опасное приближение к берегу произошло спонтанно и не было заранее спланировано. Самое интересное, что результаты расследования были тут же засекречены. Известно только, что главного виновника аварии лоцмана Джемисона власти Новой Зеландии отправить за решетку отказались, а в СССР на четыре года был осужден старший помощник капитана Степанищев.