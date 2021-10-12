Самый унизительный случай в биографии Хрущева

Инцидент с забрасыванием первого секретаря ЦК КПСС помидорами, если верить рассказам очевидцев, случился в конце 50-х годов в Куйбышеве (ныне Самара). Никита Сергеевич приезжал в этот город на открытие гидроэлектростанции. Выступал на битком набитой главной площади Куйбышева с пламенной речью.

Фото: Русская семерка Русская семерка

Времена были тяжелые, в магазинах – пустые полки. Ни продуктов вдосталь купить, ни обуться-одеться толком. Чего ни коснись, все в остром дефиците. А в газетах одни лозунги о необходимости увеличивать посевы кукурузы.

Самарцы возроптали, засвистали речь Никиты Сергеевича, начали перебивать главу государства возгласами: «Где продукты? Почему в магазинах нет обуви и одежды?» По направлению к Хрущеву полетели гнилые помидоры и картошка.

Самого первого секретаря «снаряды» народного гнева не настигли, но он все же предпочел ретироваться с трибуны, и больше попыток сблизится с жителями Куйбышева не предпринимал. Самарцы вспоминают, что после того, как Никита Сергеевич уехал, город стали снабжать продовольственными товарами хуже, чем прежде.