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\"Помидор в Хрущева\": самый унизительный случай в биографии главы СССР

Русская семерка
1 час назад

Инцидент с забрасыванием первого секретаря ЦК КПСС помидорами, если верить рассказам очевидцев, случился в конце 50-х годов в Куйбышеве (ныне Самара). Никита Сергеевич приезжал в этот город на открытие гидроэлектростанции. Выступал на битком набитой главной площади Куйбышева с пламенной речью.

Самый унизительный случай в биографии Хрущева
Фото: Русская семеркаРусская семерка

Времена были тяжелые, в магазинах – пустые полки. Ни продуктов вдосталь купить, ни обуться-одеться толком. Чего ни коснись, все в остром дефиците. А в газетах одни лозунги о необходимости увеличивать посевы кукурузы.

Самарцы возроптали, засвистали речь Никиты Сергеевича, начали перебивать главу государства возгласами: «Где продукты? Почему в магазинах нет обуви и одежды?» По направлению к Хрущеву полетели гнилые помидоры и картошка.

Самого первого секретаря «снаряды» народного гнева не настигли, но он все же предпочел ретироваться с трибуны, и больше попыток сблизится с жителями Куйбышева не предпринимал. Самарцы вспоминают, что после того, как Никита Сергеевич уехал, город стали снабжать продовольственными товарами хуже, чем прежде.

К слову, за год до снятия Хрущева со своего поста ему досталось заочно, и не помидорами, а булыжниками: в ноябре 1963 года во время беспорядков в азербайджанском Сумгаите портрет первого секретаря забросали камнями: таким образом народ протестовал против развенчания Никитой Сергеевичем культа личности Сталина.

Истории,КПСС,
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