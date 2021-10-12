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Профессор развеяла популярный миф о женщинах в истории России

Lenta.ru
41 минуту назад

Женщины в истории России не были угнетенной стороной. У них были права, а в ряде случаев — даже право голоса. Популярный миф о женщине как об угнетаемой стороне в интервью «Ленте.ру» развеяла профессор Института славянской культуры Российского государственного университета имени Косыгина, фольклорист и этнограф Варвара Добровольская.

Развеян популярный миф о женщинах в истории России
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По ее словам, тот факт, что в большинстве случаев правителями были мужчины, объясняется в первую очередь военным положением.

«Просто надо понимать, что если все вокруг воюют, довольно странно ожидать, что женщина будет занимать главенствующее место»,

— отметила Добровольская.

При этом она подчеркнула, что женщины-правительницы в истории России тоже были: например, княгиня Ольга и императрицы, занимавшие престол после Петра I.

«То есть особым гонениям женщины на Руси не подвергались»,

— заключила Добровольская.

Одной из самых знаменитых женщин-правительниц в истории России считается Екатерина II. За 34 года правления она дважды воевала с Османской империей, разделила Польшу и присоединила Крым к России. Ее предшественница Елизавета Петровна, младшая дочь Петра I, вошла в историю как великая просветительница. В частности, по ее приказу был основан Московский университет (сейчас — МГУ имени Ломоносова). Кроме того, за время правления Елизаветы Петровны была заселена Сибирь.

Первой женщиной, которая правила Россией, была княгиня Ольга — бабушка князя Владимира, крестившего Русь. Она же первой приняла христианство. К моменту крещения Ольга уже овдовела — ее муж князь Игорь был убит древлянами. Месть Ольги за смерть мужа — еще одно легендарное историческое событие, которое описали монахи Киево-Печерского монастыря в Повести временных лет.

Истории,МГУ,Lenta.ru,
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