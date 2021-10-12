Почему в СССР самый мягкий вид наказания называли "химия"

Для многих советских осужденных слово «химия» вовсе не было связано с наукой. В те годы «химией» называли в народе стройки народного хозяйства, куда обычно и отправляли работать некоторых заключенных.

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В советские годы в стране шло активное строительство. Зачастую рабочих рук катастрофически не хватало. Именно поэтому в 1960-х годах и были созданы так называемые спецкомендатуры – учреждения, которые занимались заключенными, которые несли наказание с обязательным привлечением к трудовой деятельности.

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Поначалу осужденных направляли на строительство различных предприятий, связанных с химической промышленностью, а также на работу на этих самых предприятиях. По понятным причинам условия труда там являлись вредными. В связи с этим и появилось новое разговорное понятие «химия». Руками «химиков» были возведены многие, в том числе наиболее крупные объекты советской промышленности.

Несмотря на то, что на «химии» тоже существовал определенный режим, подавляющее большинство заключенных стремились туда попасть. Однако не всем это удавалось.

В основном на заветную «химию» отправляли заключенных, уже отбывающих наказание в колониях общего или усиленного режимов. Хотя были и исключения, когда на стройки направлялись осужденные из тюрем со строгим режимом.

Конечно, определенные преимущества имели те, кто были осуждены по так называемым легким статьям с небольшими сроками. При этом предпочтение отдавалось преступникам, не имевшим каких-либо взысканий и нарушений в период отбытия наказания в зоне или колонии.

Однако на «химию» ссылали не только узников тюрем, некоторых правонарушителей отправляли на стройки народного хозяйства прямо из зала суда.

Обычно «химиков» поселяли в специальном общежитии, располагавшемся неподалеку от места работы. В учреждении была организована строгая пропускная система. На вахте, как правило, дежурили 2 милиционера. Рано утром и по вечерам осужденные обязаны были присутствовать в своих комнатах, потому как в это время осуществлялась перекличка. Поэтому до назначенного часа большинство «химиков» старались вернуться в общежитие.

Пьянство, драки, прогулы и другие вольности на «химии» не поощрялись. Как правило, на первом этаже общежития для «химиков» располагался своеобразный карцер, куда запирали дебоширов до приезда милицейского наряда, который в свою очередь отправлял распоясавшихся осужденных в «обезьянник» или медвытрезвитель. Регулярные нарушения режима сулили «химику» возвращение в обычную тюрьму.