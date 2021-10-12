Кого ловила вся милиция перед московской Олимпиадой

С юности Анатолий Нагиев отличался агрессивным и злобным нравом. Свой первый срок он получил, когда ему еще не исполнилось и семнадцати. Сокамерники дали Нагиеву характерную кличку «Бешеный». Неизвестно, сколько бы жертв оказалось на счету бешеного маньяка, если бы не московская Олимпиада.

Фото: Русская семерка Русская семерка

Анатолий Нагиев родился в Сибири в городе Ангарске, а вскоре вместе с родителями переехал в Курскую область. Парень был невысокого роста, поэтому для того, чтобы преодолеть комплекс неполноценности активно занимался спортом и зачастую вел себя агрессивно по отношению к окружающим. Еще будучи несовершеннолетним, он совершил несколько изнасилований, которые сошли начинающему маньяку с рук. Однако в конце концов одна из его жертв написала заявление в милицию, и Нагиева посадили на 6 лет.

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Через 3 года за хорошее поведение Нагиева отправили на химию в поселок Чикшино. Едва оказавшись на свободе, зимой 1979 года насильник тут же убил женщину, с которой случайно познакомился на улице. Весной того же года он отправился на поезде в город Печору. Прямо в вагоне Нагиев убил женщину, а потом спокойно вышел на своей остановке.

В начале июля 1980 года Бешеный снова оказался в поезде, следовавшем из Москвы в Харьков. Вагон оказался почти пустой: до конечной станции оставалось не больше часа. За это время Нагиев успел убить сразу четырех женщин: двух проводниц и двух пассажирок. В пути насильник сбросил тела своих жертв из окна. Случайным свидетелем преступления оказался электрик. Поначалу подозрение пало именно на электрика, который утверждал, что никого не видел и ничего не слышал. Однако через некоторое время мужчина сознался том, что проводница посадила в вагон Нагиева без билета в обмен на денежное вознаграждение, и в том, что предполагаемого преступника он видел, но тот отчего-то оставил свидетеля в живых.

Близилась Олимпиада. Поэтому на поиски маньяка были брошены все силы милиции. Ход расследования находился на контроле у самого министра внутренних дел Щелокова.

Убийцу задержали благодаря его же приятелю, которому Нагиев отдал перстень, снятый с руки одной из своих жертв. Тот надел женское украшение на свой палец и уже не смог его снять. За помощью мужчина отправился к ювелиру, который, заподозрив неладное, тут же позвонил в милицию.

Взяли Нагиева уже в начале сентября 1980 года. Однако маньяк был не намерен сдаваться. Однажды он благодаря своей физической силе разорвал наручники и выпрыгнул из окна следственного изолятора. Наверное, он бы долго гулял на свободе, если бы на улице в тот момент не оказались шестеро сотрудников того же СИЗО. Они быстро скрутили беглеца.

В 1981 году Анатолий Нагиев был приговорен к расстрелу. Но Бешеный, отнявший столько человеческих жизней, сам ужасно боялся смерти. Для исполнения наказания преступника решено было доставить в Новочеркасскую тюрьму. Сойдя с поезда в числе других заключенных, Нагиев внезапно рванул наперерез проходившему составу и скрылся в неизвестном направлении.