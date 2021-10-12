Как подарок Далай-ламы трижды спас жизнь Брежневу

Как известно Леонид Ильич был убежденным материалистом и в никакие потусторонние силы не верил. Тем не менее, однажды во время визита в Индию он познакомился с Далай-ламой в изгнании. Во время разговора духовный лидер Тибета с удивительной точностью диагностировал все заболевания Генерального секретаря ЦК КПСС, а затем предупредил Брежнева, что ему в жизни не раз будет угрожать смертельная опасность. Чтобы избежать преждевременной гибели Далай-лама преподнес Леониду Ильичу удивительный подарок – кота, якобы наделенного даром предвидения.

Фото: Русская семерка Русская семерка

По словам Далай-ламы, это животное должно было не раз спасти жизнь Брежневу. Кот, обладавший пронзительными желтыми глазами, обнюхал Леонида Ильича и замурлыкал, признав в нем своего нового хозяина. На прощание Далай-лама предупредил, что если Брежнев будет куда-то собираться, а кот вцепиться в его штанину или будет вести себя странно, ему необходимо оставаться дома, чтобы не происходило вокруг. Мало того, в заграничные и иные длительные командировки кота необходимо было брать с собой. Кормить его следовало исключительно сырым мясом и только из собственных рук.

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Вернувшись в свою резиденцию в Заречье, Брежнев, как и было велено, кормил кота сам, а также отвел ему личную комнату. Спустя месяц после возвращения из Индии 22 января 1969 года кот неожиданно повел себя крайне странно. Он терся о ноги Брежнева, жалобно мяукал и царапал штанину. В тот день Леонид Ильич должен был встречать космонавтов. Тем не менее, было ясно, что кот не хочет, чтобы хозяин ехал на эту встречу. Всю дорогу Брежнев недоумевал, а затем, вспомнив наказ Далай-ламы, приказал водителю изменить место его «чайки» в колонне кортежа. Обычно машина Брежнева шла второй, а в этот раз встала в хвосте. И точно, когда машины проезжали Боровицкие ворота, было совершено покушение. Человек в милицейской форме расстрелял из пистолета вторую машину, в которой должен был находиться Брежнев, но в данный момент ехали космонавты. Был убит водитель и ранены два космонавта.