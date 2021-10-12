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Как подарок Далай-ламы трижды спас жизнь Леониду Брежневу

Русская семерка
3 часа назад

Как известно Леонид Ильич был убежденным материалистом и в никакие потусторонние силы не верил. Тем не менее, однажды во время визита в Индию он познакомился с Далай-ламой в изгнании. Во время разговора духовный лидер Тибета с удивительной точностью диагностировал все заболевания Генерального секретаря ЦК КПСС, а затем предупредил Брежнева, что ему в жизни не раз будет угрожать смертельная опасность. Чтобы избежать преждевременной гибели Далай-лама преподнес Леониду Ильичу удивительный подарок – кота, якобы наделенного даром предвидения.

Как подарок Далай-ламы трижды спас жизнь Брежневу
Фото: Русская семеркаРусская семерка

По словам Далай-ламы, это животное должно было не раз спасти жизнь Брежневу. Кот, обладавший пронзительными желтыми глазами, обнюхал Леонида Ильича и замурлыкал, признав в нем своего нового хозяина. На прощание Далай-лама предупредил, что если Брежнев будет куда-то собираться, а кот вцепиться в его штанину или будет вести себя странно, ему необходимо оставаться дома, чтобы не происходило вокруг. Мало того, в заграничные и иные длительные командировки кота необходимо было брать с собой. Кормить его следовало исключительно сырым мясом и только из собственных рук.

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Вернувшись в свою резиденцию в Заречье, Брежнев, как и было велено, кормил кота сам, а также отвел ему личную комнату. Спустя месяц после возвращения из Индии 22 января 1969 года кот неожиданно повел себя крайне странно. Он терся о ноги Брежнева, жалобно мяукал и царапал штанину. В тот день Леонид Ильич должен был встречать космонавтов. Тем не менее, было ясно, что кот не хочет, чтобы хозяин ехал на эту встречу. Всю дорогу Брежнев недоумевал, а затем, вспомнив наказ Далай-ламы, приказал водителю изменить место его «чайки» в колонне кортежа. Обычно машина Брежнева шла второй, а в этот раз встала в хвосте. И точно, когда машины проезжали Боровицкие ворота, было совершено покушение. Человек в милицейской форме расстрелял из пистолета вторую машину, в которой должен был находиться Брежнев, но в данный момент ехали космонавты. Был убит водитель и ранены два космонавта.

Генерального Секретаря ЦК КПСС спас кот. Спустя год 20 февраля 1970 год история с неожиданным буйством кота повторилась. Но, Брежнев был уже на стороже, поверив в дар животного. Он отменил все встречи и остался дома. Кот не ошибся. В машину Брежнева врезался военный грузовик. Охраннику, который сидел на месте Леонида Ильича, снесло пол головы. В третий раз кот спас Брежнева в 1971 году. Во время визита лидера СССР во Францию террористы группировки ОАС решили совершить покушение на Жоржа Помпиду и Брежнева. Перед вылетом кот снова повел себя крайне нервозно. Тогда Леонид Ильич вызвал Андропова, в то время главу КГБ и спросил, нет ли тревожной информации из Франции. Оказалось, что о возможном покушении советская разведка знала, но планировала его предотвратить. Но Брежнев доверявший своему коту визит во Францию отложил. Впоследствии кот еще не раз уберегал главу СССР от множества опасностей.

Истории,Леонид Брежнев,КПСС,
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