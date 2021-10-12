Автор "Гарри Поттера" выпустила новую книгу

Автор фэнтези-романов про Гарри Поттера, британская писательница Джоан Роулинг, выпустила новую детскую книгу под названием «Рождественский поросенок».

В центре сюжета оказался семилетний мальчик Джек. Герой отправляется в волшебную загадочную страну, которой правит монстр, чтобы спасти свою любимую игрушку — поросенка по имени Пок. Мальчика, конечно, ждут интересные приключения и даже тяжелые испытания, но ради друга он готов на все.

Несмотря на сказочный формат книги, Роулинг поднимает сложные социальные вопросы. Так, книга раскрывает вопросы о разводах, семейном насилии, жизни в приемной семье. Свое произведение Роулинг посвятила сыну Дэвиду. В послесловии к книге она написала, что идея книги пришла ей, когда она с детьми отдыхала на пляже.