Для каких народов опасно молоко

В начале 1970-х годов правительство социалистов и коммунистов в Чили предприняло одну из инициатив, призванных облагодетельствовать детей из бедных слоёв населения: в школах была введена бесплатная выдача молока. Однако почему-то большинство детей и их родителей не оценили такую заботу о них президента Альенде. Дети стали чаще болеть, а родители всё реже стали пускать их в школы, где учителя буквально запихивали в них это самое бесплатное молоко – с учителей был спрос за его полное целевое использование.

Фото: Русская семерка Русская семерка

Примерно в то же время чиновники ООН, занимавшиеся поставкой гуманитарной помощи голодающим из-за многолетней засухи народам Африки, столкнулись со странной проблемой: население, после одного-двух раз получения этой помощи, почему-то больше не спешило ею воспользоваться. Пакеты с продовольствием выбрасывались голодающими на помойки, а иной раз гуманитарные миссии ООН встречались градом камней. Основу же этой продовольственной помощи составляло сухое молоко.

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Такое генетически обусловленное свойство большинства людей Земли, как гиполактазия, было выявлено медициной только в 50-60-е годы прошлого века, когда европейско-североамериканский образ жизни и питания начал широко распространяться в других частях света. Вот тут и население, и врачи столкнулись с тем, что привычная диета большинства белых людей, оказывается, совсем не подходит для многих других рас и народов.

Гиполактазия иначе называется непереносимостью лактозы. Это неспособность организма переваривать молочный сахар – лактозу, содержащуюся во всех неферментированных молочных продуктах. Она вызвана недостатком в организме лактазы – фермента, ответственного за расщепление лактозы. Причиной такого явления обычно является генетическая предрасположенность.

Гиполактазия не является заболеванием и не оказывает вредного влияния на прочие функции организма. Она означает всего лишь то, что индивиду с этой особенностью не следует употреблять свежее молоко и сливки. Питание этими продуктами ведёт у человека с дефицитом лактазы к функциональным расстройствам пищеварения, более или менее тяжёлым, смотря по количеству употреблённого продукта. При этом гиполактазный индивид спокойно может употреблять в пищу сыр, творог, кефир, йогурт и прочие кисломолочные продукты, так как в них лактоза уже расщеплена. Более того, большинство людей с гиполактазией могут без вреда для себя употреблять сильно подслащённое молоко (мороженое, сгущёнка), так как высокий уровень сахарозы в продукте повышает способность к усвоению лактозы.

В младенческом возрасте, в связи с грудным вскармливанием, гиполактазия, если проявляется, то очень редко и является патологией. Подавляющее большинство людей с этой особенностью теряют способность переваривать свежее молоко постепенно по мере взросления, в различном возрасте от 2 до 16 лет.

Гиполактазию надобно отличать от аллергии на молочный белок, которая тоже имеет генетическую предрасположенность, но встречается на порядки реже и при этом не имеет географической корреляции.

Обнаружение явной зависимости способности к перевариванию свежего молока от географического положения привело к серии генетических исследований разных популяций человечества на предмет обнаружения гена, ответственного за гиполактазию. Выяснилось, что гиполактазия это исходное и нормальное состояние большинства человечества. Наоборот, способность к расщеплению лактозы – мутация, возникшая у человечества в процессе эволюции и закрепившаяся в некоторых популяциях в связи с переходом к скотоводству у некоторых народов всего несколько тысяч лет назад.

Подобная мутация возникала в разных популяциях человечества несколько раз и независимо одна от другой. При этом ответственным за расщепление лактозы всякий раз оказывался другой ген. Так, большинство европейцев (и их потомков в других частях света) обязаны своей способностью переваривать молоко мутации, возникшей примерно за 2000 лет до н.э. Среди африканских народов мутации, позволявшие питаться свежим молоком, возникали независимо три раза в разных местах в период с 4800 г. по 700 г. до н.э. В дальнейшем, благодаря генетическому обмену между популяциями, эти мутации распространялись в других частях света, среди представителей других рас. [С-BLOCK]

Исследования всех народов Земли на предмет наличия или отсутствия генов, ответственных за выработку лактазы, ещё далеки от завершения, но полученные данные выявляют любопытные географические закономерности. По мере удаления от очагов возникновения соответствующих мутаций частота гиполактазии повышается.

Среди скандинавов, голландцев и англичан число людей, неспособных во взрослом возрасте переваривать молоко, исчисляется единицами процентов. В Центральной Европе таких уже процентов 10-20, в Южной Европе – 40-70%. Интересно, что в пределах одной страны – Италии – этот показатель резко изменяется по регионам. Так, среди жителей Центральной Италии 19% людей с гиполактазией, в Южной – уже 41%, а на Сицилии – 71%. При этом в Северной Италии он тоже достигает максимума – 52%, что, очевидно, связано с влиянием Балкан, где доля людей с гиполактазией повсеместно превышает 55%.

Довольно значительные вариации имеются также в Африке. У таких скотоводческих народов, как туареги, фульбе, тутси, встречаемость гиполактазии на уровне 13-23%. А вот у земледельцев банту – 89%. Это как раз они главным образом пострадали от засухи 1968-1973 гг., но не могли воспользоваться даровым молоком от ООН, так как оно было для них ядом.

В Евразии гиполактазия достигает максимума в Юго-Восточной Азии, где она встречается у 98% людей. 93% китайцев не способны усваивать свежее молоко. Есть даже такая шутка: «Как вывести из строя китайскую армию? Надо накормить её кашей, сваренной на молоке. Через несколько часов весь личный состав китайской армии сляжет с расстройствами кишечника разной степени тяжести».

Чистокровные индейцы Северной и Южной Америк, потомки первых жителей этих континентов, ушедших из Азии ещё 12 тысяч лет назад (а по некоторым предположениям – более 30 тысяч лет назад), на 100% лишены этого гена. В этом причина негативной реакции чилийских детей на бесплатное кормление молоком – у большинства чилийцев много индейской крови.