Как Третий рейх пытался поработить народы СССР и Европы

1 сентября 1939 года гитлеровская Германия напала на Польшу. 6 октября польская армия окончательно капитулировала. Спустя два дня Гитлер подписал декрет о присоединении польских земель к Германии и их последующей колонизации.

Фото: Das Bundesarchiv Das Bundesarchiv

Эта акция была частью «генерального плана Ост», который нацисты разработали накануне войны. Что могло произойти с нашей страной, если бы Гитлер победил во Второй мировой войне? Какая часть плана «Ост» была воплощена в жизнь? И кто понес ответственность за эти военные преступления? Ответы на эти вопросы будем искать совместно с телеканалом «История».

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Генеральный план

В немецком городе Нюрнберге расположился один из старейших музеев железных дорог. В экспозиции, посвященной истории Второй мировой войны, представлены макеты и чертежи гигантских железнодорожных составов, аналогов которым в то время не было ни в одной стране мира. Двухэтажные вагоны предназначались для перевозки немцев в восточные колонии Третьего рейха – Россию, Белоруссию, Украину и на Кавказ.

Предполагалось, что из Берлина в оккупированную Москву немецкие господа будут добираться менее чем за 10 часов со скоростью 250 км/час. Вагоны планировалось оснастить так же, как самые роскошные отели того времени. В них проектировались читальные залы, курительные комнаты, кафе, бары, багажное отделение и 12 туалетов. План поезда предусматривал отдельный вагон-кинозал, парикмахерские салоны, кухни для приготовления блюд на заказ, кондитерские, ванные комнаты и душевые. Каждый вагон должен был вмещать до 200 человек.

Согласно «генеральному плану Ост», правительство нацистской Германии планировало переселить на Восток несколько миллионов немцев, а коренное население оккупированных советских территорий выселить за Урал или уничтожить.

Нюрнбергский военный трибунал установил, что в годы Второй мировой войны было разработано несколько вариантов «генерального плана Ост». Заметая следы своих преступлений, к концу войны нацисты уничтожили большую часть этих документов. Единственный уцелевший оригинал «плана Ост» был обнаружен американцами в 1947 году.

Его автором был профессор Берлинского университета имени Гумбольдта Конрад Мейер-Хетлинг. С 1941 по 1943 год этот человек возглавлял плановый отдел Главного управления СС и отвечал за разработку проекта колонизации захваченных территорий. Написанный им документ был отправлен Гиммлеру в мае 1942 года и стал последней и окончательной редакцией генерального «плана Ост». В конце 1940-х годов этот документ был вывезен в США. Только в 2009 году он был передан в Федеральный архив Германии и впервые полностью опубликован.

В основе «генерального плана Ост» лежала теория о превосходстве германской расы над всеми остальными народами мира. Идеологи нацистской партии утверждали, что люди не равны по рождению. Единственной высшей и полноценной расой они считали нордическую, к которой относили народы северной Европы – датчан, норвежцев, голландцев и, разумеется, самих немцев. К неполноценным нациям нацисты относили евреев, арабов, азиатов, цыган и негров. Остальные народы Европы, в том числе всех славян, идеологи нацизма причисляли к смешанным расам, которые следует поработить, онемечить или уничтожить.

В феврале 1933 года Гитлер стал рейхсканцлером Германии. Спустя месяц в стране была объявлена так называемая «акция против негерманского духа». Партийные функционеры изымали из библиотек книги неугодных авторов – Маркса, Манна, Фрейда, Ремарка и многих других. 10 мая 1933 года в Берлине было сожжено 25 тысяч книг.

В 1933 году руководство нацистской партии постановило изгнать все негерманские народы из общественной и культурной жизни Третьего рейха. Евреям было запрещено занимать государственные посты, наследовать землю, вступать в брак с немцами и водить детей в немецкие школы. В сентябре 1935 года в Нюрнберге Гитлер подписал так называемые «расовые» законы, согласно которым гражданином Третьего рейха мог стать только человек, имеющий германскую или родственную ей кровь. В Берлине было создано специальное ведомство, которое выясняло происхождение каждого жителя страны до 1800 года.

Оккупационный план

Расширение жизненного пространства Германии началось с оккупации западной Польши в сентябре 1939 года. Нацисты переселили на «новый немецкий восток» около миллиона этнических немцев из Германии и Восточной Европы. Оккупанты прибрали к рукам лучшие земельные угодья, дома, торговые и промышленные предприятия. Поляки были лишены всех гражданских прав, а польские евреи приговорены к физическому уничтожению в гетто и лагерях смерти.

План захвата территорий Советского Союза, получивший название «Операция Барбаросса», предполагал полный разгром Красной армии и оккупацию европейской части России в течение четырех или пяти месяцев. Помимо Москвы и Ленинграда, ключевым направлением гитлеровского наступления стали Украина и Кавказ, где находились жизненно важные залежи природного сырья и эталонные чернозёмы.

План предполагал стабилизацию фронта на линии Архангельск-Астрахань с возможностью достижения Урала бомбардировщиками. Под контролем немцев должны были оказаться сельскохозяйственные районы Украины и юга России, которые должны были стать поставщиками продовольствия в Европу.

В отличие от плана «Ольденбург», «генеральный план Ост» предполагал не только разорение оккупированных областей, но и их последующую колонизацию немцами, которая должна начаться после окончания войны. На время войны оккупированные территории планировалось разделить на четыре военных губернаторства – рейхскомиссариата – под прямым управлением главы СС Генриха Гиммлера.

Рейхскомиссариат Остланд должен был включать Белоруссию, Эстонию, Латвию, Литву и часть северо-западных областей России.

К Востоку от Остланда планировалось образовать рейхскомиссариат Московия, куда следовало включить территорию центральной России.

На юге главным аграрным придатком рейха нацисты планировали сделать рейхскомиссариат Украина с областями вдоль Днепра, прибавив к ним земли вокруг Дона и Волги. Крым, который немцы называли «готенланд» – земля готов – планировалось сделать частью Германии.

Четвертый рейхскомиссариат – Кавказ – должен был охватить республики Северного Кавказа и Закавказья, отделив Россию от Черного моря.

Колонизацию оккупированных земель немцы планировали начать с Прибалтики, западной Белоруссии, Ленинградской области, центральной Украины и Крыма. План Ост предполагал создание 36 опорных пунктов и трех административных округов в районе Ленинграда, Херсона и Белостока. Сюда следовало переселить полтора миллионов немцев, а 90 процентов местных жителей – всего около 5 миллионов человек – частично загнать в гетто, выслать за Урал или уничтожить.

В 1942 году вблизи ставки Гиммлера «Хегевальд» на оккупированной территории Украины были основаны первые поселения немецких колонистов. Из Германии сюда завезли 10 тысяч этнических немцев. Перед этим почти все местное население – около 15 тысяч человек – было депортировано. Захваченные территории Советского Союза немцы планировали использовать исключительно как аграрный и сырьевой придаток Германии.

Все крупные промышленные центры предполагалось ликвидировать, а города полностью перестроить и заселить этническими немцами. Их численность должна была составлять не меньше половины от общего числа городских жителей. Немцы имели бы исключительное право занимать все ключевые должности в городской администрации, торговых и культурных учреждениях. Негерманским народам было запрещено владеть любой городской недвижимостью.

К программе переселения планировалось привлечь немцев из всех уголков Европы и даже из-за океана. Для их перевозки был разработан проект ширококолейных железных дорог, которые должны были связать Берлин с покоренными Минском, Ленинградом, Москвой, Казанью, Сталинградом и Баку. Проект включал в себя 10 томов технической документации. Он предусматривал строительство гигантских локомотивов, пассажирских составов и товарняков повышенной грузоподъемности. Проект пассажирских поездов включал специальные вагоны с сидячими и лежачими местами для остарбайтеров – подневольных русских рабочих, которых немцы собирались массово вывозить на принудительные работы в Германию.

По расчетам Мейера все строительные работы в восточных колониях должны были быть выполнены за пять пятилеток – то есть за 25 лет. Он считал, что к концу пятой пятилетки количество необходимой рабской рабочей силы сократится в несколько раз. Это значит, что все оставшееся местное население станет просто ненужным.

План зачистки

Для зачистки жизненного пространства на востоке главари Третьего рейха создали чудовищную систему массового истребления людей. За годы Второй мировой войны в Германии и на оккупированных ей территориях было построено в общей сложности 1634 концлагеря. Они проектировались не только как места заключения, но и как фабрики для истребления людей. В некоторых из них нацисты убивали людей сразу по прибытии в лагерь, причем делали это с особой жестокостью – в том числе в газовых камерах с использованием ядовитого пестицида «Циклон B» или выхлопных газов дизельных двигателей. На оккупированной территории Советского Союза действовало свыше 60 концлагерей.

Ежедневно в Тростенце погибало около 200 человек. С 1941 по 1943 год здесь было замучено 206 500 мирных жителей. Всего в годы Второй мировой войны в немецких концентрационных лагерях содержалось около 18 миллионов человек, из которых 11 миллионов погибли.

В январе 1945 года Красная армия освободила Освенцим – крупнейший лагерь смерти в Восточной Европе, где погибло, по разным данным, от полутора до четырех миллионов человек. В лагерных застенках советские солдаты обнаружили следы страшных преступлений – горы одежды и обуви, личные вещи и даже волосы замученных узников, которыми нацисты набивали матрасы для солдат. Те немногие заключенные, которым удалось выжить, от слабости и голода не могли ходить. Военные врачи Красной армии оказали им первую помощь. Впоследствии геноцид людей в нацистских концлагерях был признан международными организациями самым чудовищным преступлением против человечества за всю мировую историю.