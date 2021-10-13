Глупые ошибки, которые могут стоить вам репутации

Неверное употребление определенных слов, ошибки в окончаниях и неграмотность — на эти вещи могут обратить внимание люди, которым крайне важен грамотно выстроенный (во всех смыслах) диалог.

Фото: Кадр из фильма "Тайное окно" Кадр из фильма "Тайное окно"

В материале "Рамблера" — несколько самых часто встречающихся ошибок на письме, которые проще предупредить, чем исправить.

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На следующей неделИ

К вам хотят записаться на услугу и вы согласовываете дату и время. В переписке вы были вежливы и тактичны, но после фразы "окошки есть на следующей недели" клиент внезапно свернул диалог и так и не записался на прием.

Одной из причин может быть то, что его смутила безграмотность в этой фразе, которая встречается не так уж и редко. Человек может подумать, что раз вы не в состоянии выучить окончания и падежи в словах, то так ли хорошо вы выполняете свою работу.

Запоминаем. Правильно следует писать "на следующей неделе" и никак иначе. Дательный падеж, единственное число, в данном случае необходимо писать в окончании букву "Е".

Галина и Юля: имена с подвохом

Галина и Юля — женщины, выслушавшие множество ругательств в свой адрес. Зачастую их им писали не специально. При составлении письма будьте внимательны, ведь буква "Ю" расположена предательски рядом с "Б", а "Л" — слишком близко к "Д". Дважды проверьте правильность написания имени, прежде чем отправить свое письмо.

Кадр из фильма "Вам письмо"

Собираетесь "придти" куда-то? Подумайте дважды

Еще одна часто встречающаяся ошибка в письмах — это слово "придти". Верным написанием будет "прийти" и никак иначе. Спутать, действительно, не так уж и сложно, ведь мы пишем "идти", а не "ийти". Эту путаницу следует разрешить и раз и навсегда запомнить единственно верное написание слова.

Используйте знаки пунктуации верно

Когда составляете письмо, следите не только за корректностью использования пунктуационных знаков, но и за верностью их расставления. Например: "Добрый вечер .". Здесь точка "оторвана" от слова, это ошибка.

В вопросах, где вы хотите показать степень эмоционального окраса, следует использовать такой порядок знаков "?!" и никогда не следует писать в конце предложения "!?".