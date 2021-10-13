Почему на самом деле русские прозвали деньги «бабками»

Понять иностранцу русского человека очень сложно, если вообще возможно. Несмотря на обладание одним из самых красивых в мире языков, в бытовом общении в России часто используются жаргонные слова, обозначающие определенные предметы или действия. В качестве одного из любимых заменителей слова деньги мы обычно говорим «бабки», даже не подозревая, что стало первопричиной столь странной замены.

Фото: Русская семерка Русская семерка

В старину на Руси существовала особая социальная каста офеней. Эти люди не только развлекали простой люд на ярмарках и больших праздниках, но и обладали собственным тайным языком. Первые слова заменители пошли именно от них. Впоследствии в разговорный язык пришли иностранные слова и тюремный жаргон. При этом слово «бабки» удивительным образом имеет отношение, как к монаршим особам, так и к простым обитателям российских городов и деревень.

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Дело в том, что на пользующейся особой популярностью в дореволюционной России купюре в сто рублей была изображена Екатерина II в достаточно преклонном возрасте. В то же время большинство финансовых операций от ведения бизнеса до накопления денег «в чулке» проходило с использованием именно этой купюры. В то же время, все представители правящей династии Романовых, которых сменилось немало на протяжении XIX – начала XX века являлись в той или иной степени внуками или правнуками Екатерины II.

В частности Александр I во время официальных речей ссылался на свою царственную бабку. Данный факт был быстро подмечен населением страны и купюру в сто рублей стали именовать «царственной бабкой». Однако произносить два слова было долго и неудобно. Поэтому сначала сторублевка превратилась просто в бабку, а затем все бумажные денежные банкноты стали именовать «бабками».

Несмотря на то, что версия о происхождении слова «бабки» применительно к деньгам произошедшая от ста рублевой «Катеньки» является наиболее популярной, существуют и другие теории происхождения этого понятия, выглядящие не менее достоверно. Чаще всего слово «бабки» применяется в качестве вопроса «Сколько человек заработал «бабок»»? Ряд исследователей считают, что именно здесь и нужно искать ключ к разгадке происхождения этого понятия. Дело в том, что до революции в деревнях снопы, во время жатвы, составленные один к другому, называли «бабками».

Когда снопов скапливалось от десяти до тринадцати, их начинали ставить во второй ряд. Получалось что-то вроде матрешки, действительно, похожей на бабку. Именно такими бабками крестьяне мерили урожай, спрашивая друг у друга «Сколько «бабок» ты снял. При этом, поскольку хороший урожай и большое количество бабок считались мерилом достатка, со временем понятие «бабки» стало аналогом слова «деньги», постепенно перейдя из деревни в город.

Существует еще и третья мало популярная, но, тем не менее, заслуживающая внимания версия появления слова «бабки» в понимании денег. В дореволюционной России, а также на протяжении нескольких десятилетий существования советской власти подростки во дворе любили играть в азартную игру на деньги, которая так и называлась «в бабки».

«Бабкой» в данном случае выступала кость копыта животного, из которого вырезалась круглая бабка. Во время игры нужно было своей бабкой выбить как можно большее количество чужих бабок. Победитель в игре не только получал мелочь, стоявшую на кону, но и считался среди ровесников «обеспеченным» человеком.