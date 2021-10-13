Кража Медного всадника и отречение от трона: как шутили русские цари

Монархи, хоть и даровались русскому народу Богом, были обычными людьми. А это значит, что могли позволить себе шутки и даже шалости. О чувстве юмора государей известно немало, ведь персонами они были публичными. Давайте узнаем, как шутили цари, в разные эпохи правившие Русью.

Иван Грозный

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Царь, оставшийся в истории кровавым тираном и любителем женщин, был не прочь пошутить. Большинство импровизаций Ивана IV заканчивались чьей-то мучительной смертью, но были шутки и безобидные. В 1575 году Ивану Васильевичу пришло в голову отречься от престола. Причем не просто так, а в пользу князя Симеона Бекбулатовича, ведущего свой род от самого Чингисхана.

Сам царь решил какое-то время побыть рядовым боярином под именем Иванец Васильев. Шуточное отречение провели со всеми формальностями, так же как и коронацию нового монарха. Нового государя Симеона даже благословила на царствование церковь. 11 месяцев Симеон правил Московией, а за его спиной настоящий царь проворачивал свои дела. За время своего «боярства» Иван сумел вернуть государству земли, которые сам когда-то дарил монастырям и боярам.

Потом настоящий царь вернулся на престол и о шутке все забыли. Вспомнили о ней после смерти Ивана IV — Симеона ослепили и сослали в Соловецкий монастырь. Так что эта шутка царя хоть и закончилась плохо, но уже не по его вине. Да и Бекбулатовичу могли позавидовать сотни других жертв царского юмора. Кого-то сварили в котле, кого-то отправили «к ангелам» на бочке с порохом, а кто-то «поборолся» с медведем.

Петр I

О шутках и приколах Петра Великого можно написать объемистый том. Начал царь с потешных указов. В одном из них он приказывал всем сенаторам учить выступления наизусть, а не читать по бумажке. «Дабы дурь каждого всем была видна» — говорил царь.

В другом декрете Петр Алексеевич повелевал складывать пьяных дворян подалее от танцующих, чтобы их не затоптали.

Шутки с пьяными монарху очень нравились. Он даже учредил «Всешутейший, всепьянейший и сумасброднейший собор» — ассоциацию, в которую входили одни аристократы. Все члены этого сообщества получали шуточный титул и должность, а кроме этого торжественно клялись пьянствовать, распутничать и высмеивать церковь. Почти все шутки тогда были грубыми и пошлыми, но это в те времена никого не смущало.

Одним из самых остроумных пранков Петра I был бал, на который были приглашены как русские, так и иностранцы. Царь велел всем пить и плясать до полуночи, а когда все захотели разъехаться, приказал запереть двери. Гости обратились за помощью к Петру, но тот сообщил им, что приказ закрыть всех во дворце отдал полковник. Он всего лишь капитан, поэтому отменить приказ не может. Веселье пришлось продолжить.

Николай I

Для царя Николая I каждое 1 апреля было поводом подшутить над кем-то из ответственных лиц. Однажды государь отправил главному полицмейстеру Санкт-Петербурга Бутурлину донесение о краже памятника «Медный всадник». Главный страж порядка столицы бросился на место происшествия и увидел, что фигура Петра стоит на месте. Бутурлин доложил об этом царю, а тот в ответ сообщил, что попросту пошутил.

Но год спустя Бутурлин отомстил, игнорируя субординацию. Он сообщил Николаю I, что горит Зимний дворец. Пожары в главной резиденции русских царей бывали, поэтому самодержец поверил. Но когда обеспокоенный царь прибыл во дворец, там его встретил радостный Бутурлин и поздравил с 1 апреля. Николай не оценил шутку и назвал полицмейстера дураком. При этом он уточнил, что считать дурнем его будет не только 1 апреля, но и в любой другой день года.

Однажды Николай смог показать свое чувство юмора на международной арене. Когда в одном из парижских театров поставили пьесу о разгульной жизни его бабушки, Екатерины II, царь потребовал убрать спектакль из репертуара. Но французы отказались выполнять требование, ссылаясь на либеральные нравы своей страны. Тогда рассерженный русский царь попросил вежливо передать через посла, что хочет отправить на премьеру 300 тыс. зрителей в серых шинелях. Конечно же, пьесу отменили.

Александр III

Из всех российских самодержцев Александр III был самым миролюбивым и интеллигентным. Обладал царь и отличным чувством юмора, о чем говорят многочисленные афоризмы его авторства. Император был страстным русофилом и его тяготили его немецкие корни.

Как-то раз царь поручил историкам разобрать родословную его отца, Павла I. Ничего неожиданного не выяснилось — отцом Павла оказался император Петр Федорович, урожденный Карл Петер Ульрих. Выслушав доклад, Александр с досадой воскликнул: «Слава Богу, мы законные!». Но позднее ему доложили, что есть данные о том, что его отец находился в родстве с графом Салтыковым. На это царь отреагировал радостной фразой — «Слава Богу, мы русские!».

Был еще один случай, характеризующий императора как человека доброго и с чувством юмора. В одном из столичных трактиров один посетитель напился и начал кричать, что ему плевать на Александра III. В доказательство этому пьяница подошел к портрету царя на стене и плюнул на него.