Как отличились войска НКВД во время войны

Имидж бойцов НКВД, преследующий их с репрессивных 30-х годов ХХ века, укоренился в массовом сознании и применительно к оценке участия сотрудников Наркомата внутренних дел во Второй Мировой войне – заградотряды, штрафбаты, провалившиеся диверсии Этому в немалой степени способствовал современный кинематограф, зачастую отчаянно перевирающий исторически важные факты.

Фото: Русская семерка Русская семерка

А между тем, еще неизвестно, как повели бы себя деморализованные части Красной Армии в ошеломительные для них первые дни Великой Отечественной войны, если б не жесткое вмешательство в процесс восстановления дисциплинарного порядка войск НКВД.

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Остановить своих, чтобы затормозить врага

Теперь уже общеизвестно, что в первые часы начала Великой Отечественной войны в большинстве приграничных частях Красной Армии воцарился хаос: несмотря на явную угрозу со стороны фашистской Германии, советское командование до последнего приказывало не поддаваться на «провокации». Гитлеровцы вовсю крушили наши рубежи, продвигались по нашей земле на десятки километров вперед, а единого плана оборонительных действий все еще не существовало. В лучшем случае, предлагалось нечто неадекватное ситуации, вроде «опрокинуть противника наступательными действиями для отторжения его сил на вражескую территорию».

Сотни тысяч советских военнослужащих, не имеющих внятных приказов и не понимающих, что вообще происходит, бежали, отступая со своих позиций. Паника охватила целые подразделения, и этим не минула воспользоваться вражеская контрразведка – вместе с отступающими частями вглубь СССР проникали гитлеровские шпионы.

До создания армейских заградотрядов на тот момент было больше года (они были сформированы по знаменитому приказу 227 в конце июля 1942 года). Но уже к октябрю первого года Великой Отечественной контрразведчики задержали свыше 600 тысяч солдат и офицеров Красной Армии, которые либо отстали от своих рот, либо просто бежали с передовой. Основная масса была направлена обратно, воевать. Согласно статистическим данным, НКВД арестовал тогда почти 26 тысяч человек, из них более 10 тысяч были расстреляны, большей частью – показательно, перед строем. Из этого 25-тысячногго количества арестованных свыше полутора тысяч оказались вражескими шпионами, более трехсот – диверсантами. Почти 9 тысяч – дезертиры, более полутора тысяч – «самострельщики» (стреляли через тряпку себе в руку или ногу, чтобы лечь в госпиталь)

Жесткие меры, принятые НКВД в первые дни и месяцы войны, во многом помогли отрезвить Красную Армию, оказавшуюся не готовой к столь вероломному наступлению фашистской Германии.

Бойцы невидимого фронта

У бойцов НКВД в Великую Отечественную войну было множество задач, которые были «на первый взгляд как будто не видны» – они занимались выявлением вражеских агентов, диверсантов, которыми кишела прифронтовая полоса, организовывали забрасывания своих диверсионных групп в тыл противника. Группы СМЕРШ («Смерть шпионам») проводили порой уникальные операции, не имеющие аналогов в контрразведке. К примеру, в 1944 году в удерживаемой немцами Риге пятеро чекистов завладели архивом и картотекой Абвера, которые немцы при отступлении не успели уничтожить, и сумели все это сохранить до вступления в столицу Латвии частей Красной Армии.

Мало говорится о деятельности НКВД в тылу врага. Между тем, в каждой области СССР, потенциально подверженной оккупации, создавались спецгруппы из сотрудников Наркомата внутренних дел, активно действовало партизанское движение. Ни один организованный партизанских отряд не обходился без сотрудников НКВД. Они проводили обучение по подрывной, диверсионной работе – десятки эшелонов врага были спущены партизанами под откос и тысячи гитлеровцев уничтожены под непосредственным руководством чекистов.

Не карали – разбирали

То, что энкавэдэшники большую часть советских солдат и офицеров, попавших к ним «в оборот», либо расстреливали, либо отправляли в штрафбат или ГУЛАГ, – не более чем миф, стало известно сравнительно недавно. Согласно архивным данным, с осени 1941 по весну 1944 года через советские спецлагеря прошло более 300 тысяч военнопленных. Свыше 223 тысяч из них после тщательной проверки направили обратно на фронт.

Из более чем 4 миллионов репатриированных из Германии после войны советских граждан (немногим более полутора миллионов из этого количества были военнослужащие) основная часть вернулась к мирной жизни или (как значительное число военных) – на службу в Красную Армию. Власовцы, коллаборационисты и другие пособники нацистского режима после судов над ними отправились в лагеря. Процессы над предателями Родины, систематически отлавливаемыми НКВД, еще долго продолжались и после войны.

Как чекисты сражались на фронтах

Во время Великой Отечественной войны погибло почти сто тысяч бойцов Наркомата внутренних дел. В первые дни 1941 года это были пограничные части НКВД, сухопутные, морские и отдельные погранотряды. Окруженные, они самоотверженно сражались, насколько хватало сил.