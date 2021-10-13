Какие вещи были разрешены в 90-е и запрещены в «нулевые»

«Лихие девяностые» были ознаменованы принятием ряда законодательных норм, открывших широкие возможности для отечественного бизнеса. Впрочем, через несколько лет многие из этих новшеств по ряду причин были «отыграны» назад.

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Уличная торговля

В начале нулевых был принят ряд законов, ужесточающих ответственность за торговлю в неустановленных местах. Таким образом денонсировали ельцинский указ 65 «О свободе торговли», подписанный в 1992 году. До 1997 года действовал пункт указа о невзимании с граждан ввозных таможенных пошлин.

В нулевых введены четкие ограничения, касающиеся стационарных рынков, последние из которых обязывают данные торговые предприятия «уходить под крышу» – становиться крытыми помещениями, с отоплением, канализацией и прочими благами цивилизации.

Продажа алкоголя в киосках

В 2005 году в России повсеместно запретили продавать крепкое спиртное в нестационарных торговых объектах (в ларьках и киосках). Свободную торговлю алкоголем разрешили в 90-е годы во время руководства страной Б. Ельциным. Спустя несколько лет в киосках была запрещена продажа и пива.

В нулевые также ввели временные ограничения на реализацию спиртного – если с начала 90-х алкоголь, включая пиво, можно было приобрести круглосуточно, то сегодня в большинстве городов России действует закон «с 9 до 9»: после 21 часа и до 9 утра данную продукцию продавать запрещено.

Реклама табака

В 2013 году в стране введен полный запрет на рекламу табачных изделий, двумя годами ранее было официально запрещено рекламировать алкоголь. Сегодня антиалкогольное законодательство в телеэфире позволяет рекламу безалкогольного пива в строго отведенное для этого время.

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