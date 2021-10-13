Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+10° в 
Пробки 3 балла
USD 71.86EUR 83.00BRENT 83.33
Войти в почту

Какие вещи в России были разрешены в «девяностые» и запрещены в «нулевые» и «десятые»

Русская семерка
57 минут назад

«Лихие девяностые» были ознаменованы принятием ряда законодательных норм, открывших широкие возможности для отечественного бизнеса. Впрочем, через несколько лет многие из этих новшеств по ряду причин были «отыграны» назад.

Какие вещи были разрешены в 90-е и запрещены в «нулевые»
Фото: Русская семеркаРусская семерка

Уличная торговля

В начале нулевых был принят ряд законов, ужесточающих ответственность за торговлю в неустановленных местах. Таким образом денонсировали ельцинский указ 65 «О свободе торговли», подписанный в 1992 году. До 1997 года действовал пункт указа о невзимании с граждан ввозных таможенных пошлин.

В нулевых введены четкие ограничения, касающиеся стационарных рынков, последние из которых обязывают данные торговые предприятия «уходить под крышу» – становиться крытыми помещениями, с отоплением, канализацией и прочими благами цивилизации.

Продажа алкоголя в киосках

В 2005 году в России повсеместно запретили продавать крепкое спиртное в нестационарных торговых объектах (в ларьках и киосках). Свободную торговлю алкоголем разрешили в 90-е годы во время руководства страной Б. Ельциным. Спустя несколько лет в киосках была запрещена продажа и пива.

В нулевые также ввели временные ограничения на реализацию спиртного – если с начала 90-х алкоголь, включая пиво, можно было приобрести круглосуточно, то сегодня в большинстве городов России действует закон «с 9 до 9»: после 21 часа и до 9 утра данную продукцию продавать запрещено.

Реклама табака

В 2013 году в стране введен полный запрет на рекламу табачных изделий, двумя годами ранее было официально запрещено рекламировать алкоголь. Сегодня антиалкогольное законодательство в телеэфире позволяет рекламу безалкогольного пива в строго отведенное для этого время.

Казино

В 2009 году были введены жесткие ограничения на ведение игорного бизнеса – все казино и прочие подобные заведения, начавшие работать с 90-х годов, должны были «переехать» в своеобразные российские «Лас-Вегасы» – на Алтае, в Приморье, Краснодарской и Калининградской областях. На всей остальной территории игорные заведения были запрещены.

Истории,Борис Ельцин,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители