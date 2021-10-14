Как появилось выражение «Гусары денег не берут!»

Хорошо знакомая нам по фривольным анекдотам про поручика Ржевского фраза «Гусары денег не берут!» появилась не по прихоти литератора или сочинителя шуток, а волей монаршей особы. Она имеет интересную и вполне реальную историю, которая сама могла бы стать пикантным анекдотом из жизни бравых гусаров.

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Автор выражения «Гусары денег не берут!» — сам государь император Павел I. Изрек он его по вполне серьезному поводу — дело касалось чести и достоинства трех блестящих гусарских офицеров, которых обвинили в мошенничестве при очень интересных обстоятельствах.

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Началась эта история в доме сестры известного русского натуралиста Павла Георгиевича Демидова, которая вышла замуж за генерала Лаврова. Генерал был еще не стар и любил карточные игры, шумные компании и гомерические попойки. За всеми этими приятными заботами он совсем забывал о госпоже Лавровой, которая была вынуждена искать утешения на стороне.

Молодая и обеспеченная дама быстро нашла родственные души сразу в трех гусарах Конногвардейского полка — отчаянных, остроумных и невероятно привлекательных. Все трое очень старались скрасить одиночество генеральши, за что благодарная женщина решила их поощрить деньгами.

Госпожа Лаврова выдала каждому любовнику вексель на 30 тысяч рублей из неприлично большого семейного бюджета. Несмотря на то, что для богача-генерала сумма была некритичной, он поинтересовался, на что же именно ее потратила супруга. Тем более что слухи о ее романах на стороне уже не раз достигали генеральских ушей и момент для серьезного разговора было вполне подходящим.

Говорят, что романы жены не вызвали у бравого вояки особых вопросов, а вот за потраченные деньги он потребовал строгого отчета. Факт передачи огромной по тем временам суммы каким-то удалым гусарам довел Лаврова до исступления. Генерал не поверил, что в мире есть женщина, готовая заплатить за плотские утехи такие деньги и вбил себе в голову, что гусары подделали векселя.

Обманутый муж решил, что векселя были на 3 тысячи рублей, а ушлые ловеласы просто пририсовали на каждом по нулю. Недолго думая, генерал написал жалобу в Сенат, который пошел навстречу Лаврову и признал ценные бумаги подложными, а гусар мошенниками. Всех троих разжаловали из офицеров и приговорили к тюремному заключению.

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К счастью, справедливость в мире есть и в этот раз она восторжествовала благодаря вмешательству самого Павла I. Узнав обстоятельства дела, государь приказал не предпринимать по отношению к обвиняемым никаких действий до полного завершения расследования в полковом суде.

Николай Саблуков, командир гусарского эскадрона, к которому были приписаны любовники госпожи Лавровой, предложил отбросить все приличия и обратиться за объяснениями к самой любвеобильной и щедрой даме. Та охотно подтвердила, что выписала векселя именно по 30 тысяч рублей и согласилась свидетельствовать против мужа. Дальнейшая судьба четы Лавровых нам неизвестна, а вот с гусаров суд постановил снять все обвинения и восстановить их на службе.

Но те рано радовались. Император спас их от тюремных казематов, а, возможно, и каторги, но в рядах Конногвардейского полка видеть более не захотел. Он собственноручно подписал документ об их увольнении и, как утверждают историки, сказал при этом крылатую фразу «Гусары денег не берут». Впрочем, очевидцы писали, что Павел I был возмущен и от этого многословен. Но все же суть его речи сводилась к тому, что офицерам негоже брать деньги с дам за амурные утехи.