10 вещей, которые меняются, когда вы начинаете жить за рубежом

Жизнь за рубежом — это, конечно, в некотором роде награда. Даже если она была недолгой, этот опыт может полностью изменить вас. В лучшую сторону.
Кимберлинн Бойс, автор популярного блога для экспатов, рассказывает о том, как обычно выглядит жизнь в эмиграции. Из этого выпуска вы узнаете про десять вещей, которые неизбежно меняются, если начинаешь жить за границей. Хотя бы месяц-другой.
Я не эксперт по части того, как устроены человеческие мозги, но что-то мне подсказывает, что если вы перестанете говорить на родном языке, то рано или поздно его забудете. Сначала вы начнете все чаще и все лучше понимать, о чем вам говорят на улицах новые соотечественники. Затем будете радоваться тому, как быстро выучили чужой язык. Пройдет еще пара месяцев, и вы уже начнете на нем думать! Отсюда — прямая дорога к забвению языка родного.
Забыть не забудете, и при попадании обратно в русскоговорящую среду вы снова будете отлично изъясняться на родном, но без постоянной поддержки среды вы станете очень глупо ошибаться, будете говорить дикие вещи вроде «взять автобус» (не штурмом, а сесть на него, в смысле) и постоянно запинаться:
— Ему сделали как это по-русски? Радио? Нет, не радио
— Телевидение?
— Сам ты телевидение! А! Рентген!
Я думала, что после того, как перееду, мои чемоданы с вещами, собранными для переезда, будут пылиться на дальней полке. Я даже думала: «Что я буду делать со всеми этими чемоданами, когда устроюсь?» Но продолжаю их использовать даже спустя годы жизни в эмиграции.
Дело в том, что эмиграция будто освободила меня. Я стала больше и чаще путешествовать. И получать от этого удовольствие. Я думаю, с большинством из тех, кто решится сменить место жительства, произойдет то же самое: однажды выбравшись из клетки, хочется продолжать это делать снова и снова. И да, я не уверена, что проживу остаток дней в Бразилии, где живу сегодня.
Вы можете прожить за рубежом пять лет, потом приехать домой навестить родных, и ваши друзья, встретившись с вами в пабе, будут спрашивать: «Ну как твоя поездка?» Иногда мне хочется кричать: «Я не в поездке! Я там живу!» Но только они все равно не поймут.
Поэтому я всегда отвечаю на этот вопрос по вежливому шаблону: «Так много всего произошло за эти три года Мы можем как-нибудь пообедать вместе, и я тебе расскажу про свои самые яркие впечатления!»
Вы можете прожить в другой стране и десять лет, но все равно будете помнить про обменный курс валют. Вы будете заходить в магазины дома и на новой родине и постоянно сравнивать цены. Теперь эта привычка — та часть вас, от которой вы никогда не избавитесь, как бы ни хотели.
Несмотря на то что многие считают, будто мир сегодня — это один глобальный «Макдоналдс», это не так. И у каждой культуры, даже у соседних, могут быть свои понятия о том, что приемлемо, а что — нет. Где-то нормально, когда молодые люди целуются на улице, где-то — нет. Где-то к курению марихуаны обыватели относятся спокойно, где-то — нет.
Я уехала из Америки в 23 года. Тогда я считала неправильным, когда кто-то на улице ковырялся в носу. При этом сама я всегда пользовалась зубочисткой после обеда. А теперь представьте, что там, где я сегодня, все ровно НАОБОРОТ. Я могу спокойно почистить здесь нос в общественном месте. Но так и не привыкла к тому, что публичное использование палочек для чистки зубов — это ненормально.
Но вот что действительно отлично, так это то, что понимание этой разницы делает вас гораздо более свободным и терпимым человеком.
В Америке вы никого не можете пригласить в кафе прямо сегодня. Там люди живут по календарю. И дико бесятся каждый раз, когда им приходится ждать кого-то дольше пяти минут.
Теперь представьте, что там, где я сейчас, опоздать даже на 30 минут — это нормально. И меня это поначалу совсем не радовало: будто попала в клей, все происходит в замедленном темпе, ничего не успеваешь
Но потом ты привыкаешь и адаптируешься. Хотя продолжаешь поражаться тому, насколько одни люди зациклены на времени, а другие вообще о нем не думают.
Вне зависимости от того, сложится ваша жизнь на новом месте так, как вы планировали, или нет, вам там никогда не будет скучно и «обыденно». Чудо будет происходить каждый день.
Однажды я посвятила ЦЕЛЫЙ ДЕНЬ оплате всего двух коммунальных счетов. Теперь я не уверена в том, что завтра у меня будет электричество и вода. Это настолько непредсказуемо У меня просто всегда есть «запасной план» — на случай, если рабочий день пойдет прахом из-за безответственности местных электриков.
В общем, неожиданные вещи за границей с вами в любом случае будут случаться в десятки раз чаще, чем дома.
А вот и главный аргумент против эмиграции, который часто упоминают в агитках: вы там никому не нужны. Это чистая правда. Но я вам маленький секрет открою: вы вообще нигде никому не нужны. Вы нужны только самому себе. На самом деле люди часто боятся переезжать куда-то, потому что «они там будут никто» или потому, что боятся потерять привычную работу и привычный круг общения.
Я скажу больше. При переезде вы потеряете вообще все (кроме макбука и одежды), что имели. Привычные маршруты для прогулок. Семейные посиделки. Любимые магазины. Любимые продукты (если это не Coca-Cola). А еще запахи, цвета, погоду и вкусы.
С другой стороны, вас это не будет беспокоить. Вы получите возможность хотя бы на некоторое время (часто — пару лет) не думать о своем социальном статусе или о том, к чему привыкли дома. Новый мир поглотит вас полностью. И вы поймете, что материальный успех — это еще не все.
До того как вы поедете жить в другую страну, вам и в голову не придет, что все, что вам захочется забрать с собой, умещается в пару чемоданов. Вы даже не вспомните о половине вещей, которые, как казалось, были очень важны.
Теперь вы точно знаете: собраться и свалить откуда угодно и куда угодно можно за один день.
Начать жизнь с чистого листа? Эта мысль меня теперь не только вдохновляет, но и утешает. Я знаю, что всегда можно начать заново. Что угодно.
Первое время вы будете часто чувствовать себя униженным Придется просить людей (часто незнакомых) о помощи в самых простых ситуациях. Каждый день все будет казаться настолько сложным и непривычным, что иногда будет даже страшно.
Но пройдет пара месяцев, и вы освоитесь. И ваше сердце будет переполнять чувство, что вы способны на что-то гораздо большее, чем думали.
«Если вы достаточно смелы, чтобы отбросить все прилично-уютное, а это может быть что угодно: дом, застарелые обиды, — и отправиться в путь за истиной, искать правду в себе или в окружающем вас мире, если вы искренне готовы считать подсказкой все, что произойдет в пути, если примете как учителя каждого, кто вам встретится, и главное — если вы будете готовы принять и простить непростую правду о себе, вот тогда вам и откроется истина» (Элизабет Гилберт).