Как игральные карты защищали американцев в бою

Солдаты не делали расклад на картах, в надежде узнать свою судьбу, а приклеивали их к каскам. О том, для чего они это делали и как эти манипуляции защищали вояк, читайте в материале “Рамблера”.

Фото: Кадр из фильма "Холодный расчет" Кадр из фильма "Холодный расчет"

Во время войны во Вьетнаме американские солдаты крепили на обмундирование (чаще всего на каски) обычные игральные карты, будучи уверенными, что это защитит их на поле боя. Это может показаться глупостью, но в стрессовых ситуациях и при угрозе жизни люди часто становятся суеверными. Солдаты, которым приходилось сталкиваться со смертью лицом к лицу и ежедневно рисковать жизнью, разумеется, не были исключением из правил. В качестве своеобразного оберега они выбрали игральные карты.

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Игра в карты ассоциируется с удачей, а потому американские солдаты решили в качестве талисмана использовать игральную колоду. Точнее карты из нее. Особой популярностью у военных пользовался туз пик, но и другие карты тоже использовались.

Кроме того, американские солдаты, пытаясь с помощью игральных карт защитить себя от несчастья на поле боя, считали, что вьетнамцы, напротив, боятся карточных игр. Согласно легенде, особый страх у них вызывал именно туз пик, который вьетнамские солдаты якобы считали символом смерти. Поэтому для снижения боевого духа вьетнамской армии американцы порой с самолетов разбрасывали по разным территориям карты, на которых был изображен туз пик. Правда, психологическое оружие оказалось не слишком действенным: вьетнамцы вовсе не боялись карт и недоумевали, для чего американцы их повсеместно сбрасывают.

Надо отдать должное военному командованию Соединенных Штатов, которое не только не противилось странным суевериям солдат, но, напротив, даже само стало закупать, а позже и отпечатывать игральные карты для своих подчиненных. Если это повышает боевой дух солдат, почему не использовать это во благо, решили они.