Восток — дело тонкое: чем гейша отличается от ойран и таю

В глазах многих европейцев гейши всего лишь японские жрицы любви, но в реальности все гораздо сложнее, а кроме гейш в Японии были и настоящие куртизанки. «Рамблер» разобрался в тонкостях азиатской культуры любви.

Фото: Кадр из фильма «Мемуары гейши» Кадр из фильма «Мемуары гейши»

Мир цветов и ив — так поэтично японцы именуют всю культуру развлечений, главными героинями которых являются гейши (их сравнивали с изящными ивами) и юдзё (их сравнивали с яркими цветами), смешивать которых между собой — грубое нарушение приличий.

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Юдзё — то есть женщины для удовольствий — делились на несколько рангов, на вершине которых стояли ойран и таю. Разница между ними заключалась в том, что ойран называли токийских куртизанок, а таю были куртизанками из Киото. При этом некоторые ценители ставили таю выше ойран, так как получить такой ранг в Киото было сложнее.

Опытный японец сразу отличал ойран и таю от гейши по внешнему виду. Куртизанки носили роскошные многослойные кимоно и накидки, вытканные золотом, высокие прически с обилием драгоценных гребней и шпилек, а также завязывали пояс спереди подобно замужним женщинам, так как считались женами на одну ночь. Таю предпочитали яркие однотонные кимоно, ойран — с цветочным рисунком. Гейши одевались гораздо скромнее, носили расписные кимоно (роспись ценилась ниже тканных рисунков и была уделом третьего сословия), их прически украшал один гребень, а пояс был завязан сзади. Чем старше становилась гейша, тем меньше она красилась. Куртизанки уделяли внимание насыщенному макияжу в любом возрасте.

Сейчас некоторые считают, что гейши выше ойран и таю по рангу, но в действительности все было наоборот. Дело в сословных различиях между ними. Японские куртизанки были блестяще образованы, могли поддержать даже философский диспут, владели каллиграфией, превосходно танцевали, пели, играли на музыкальных инструментах, считались законодательницами моды, а их постельные услуги были доступны только очень щедрым клиентам. Но в первую очередь — аристократам.

Wikimedia. Токийский «район красных фонарей»

Ойран и таю развлекали элиту японского общества и сами имитировали стиль знатных женщин — разговаривали на вычурном придворном языке, были помешаны на дворцовом этикете. У каждой ойран была целая свита из слуг и учениц. Случайный человек, даже очень богатый, не мог просто так воспользоваться ее услугами — для этого нужно было знакомство с другим ее постоянным клиентом. Знаменитые куртизанки были подругами самураев (высшее сословие в Японии) и настоящими звездами своей эпохи. Например смерть прекрасной Югири-таю в 1678 году оплакивала вся Осака. А к могиле Ёсино-таю в Киото до сих пор каждый год совершается паломничество. Интересная деталь: если в гейши шли дочери крестьян, рыбаков и вообще простолюдинки, то ойран и таю очень часто становились аристократки.

Гейши изначально были более доступным развлечением, их главными клиентами сначала были купцы. В японском обществе купцы стояли ниже не только самураев, но даже крестьян и ремесленников, и деньги тут не играли роли — труд торговцев не считался созиданием. Поэтому вечеринки с гейшами в чайном домике долгое время были единственным доступным светским развлечением для предпринимателей. Сама культура гейш была более демократичной, они проще говорили и выглядели, к ним было значительно легче попасть — это стоило гораздо дешевле, чем вечер с ойран, которая могла легко прогнать неплатежеспособного клиента. А в обществе гейш каждый мог почувствовать себя уважаемым человеком.

При этом гейши действительно воздерживались от свиданий, а первые гейши вообще были мужчинами — актерами и музыкантами. Японцы считали гейш более отзывчивыми, приветливыми и добрыми девушками по сравнению с неприступными и надменными ойран, которые дорого ценили свое время. Кроме того, если куртизанки в своем стремлении культивировать придворный стиль со временем отстали от жизни, то гейши чутко отзывались на все веяния моды. В конце концов гейши стали настолько популярными, что вытеснили сначала рафинированных таю, а чуть позже и помпезных ойран.