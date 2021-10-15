Зрители высоко оценили «Максимальный уикэнд» от MAXIMUM

«Я был вживую на этом концерте в «Олимпийском». И там было мощно, и здесь эта атмосфера передалась. И особенно запомнилась запись орущей толпы – прям мурашки по телу, думаешь, что ты среди них находишься».



«Совершенно невероятная атмосфера! Было круто зарядиться, напитаться, увидеть жизнь! И все это мозг воспринимает, как живое!»



«Было очень приятно проникнуться атмосферой ностальгии, посмотреть на реакции других гостей: как все вспоминают песни, подпевают, кто-то даже прослезился. Это такая история, которая объединяет всех. Люди пускали «волны», зажигали фонарики. Несмотря на то, что концерт был в записи, – эта энергетика была в зале!»



«Это был шикарный концерт. Несмотря на то, что он был по экрану, и мы не видели вживую людей на сцене, но как будто это все на настоящем концерте. Всем советую пойти, это здорово! Это было очень круто!»