Зрители высоко оценили «Максимальный уикэнд» от MAXIMUM

14 октября стартовал уникальный проект, приуроченный к 30-летию радио MAXIMUM «Максимальный уикэнд»: это серия киноверсий культовых концертов легендарных рок-групп на больших экранах.
Радио MAXIMUM в честь своего тридцатилетия объявляет «Максимальный уикэнд»: легендарные рок-концерты в кино! Культовая музыка, которая 30 лет звучит на волнах радиостанции, теперь зазвучит в кинотеатрах по всей России!
В течение года зрители смогут увидеть на большом экране кинозаписи концертов Linkin Park, Rammstein, Metallica, U2, Muse и других эпохальных групп.
«Максимальный уикэнд» – это не только мегаватты звука и потрясающая картинка, но и возможность услышать любимые хиты в компании единомышленников, вместе с радио MAXIMUM пережить самые яркие музыкальные эмоции.
Первым в кино 14 октября стартовал уникальный концерт Road to Revolution группы Linkin Park. Это эксклюзивная возможность увидеть выступление коллектива в его оригинальном составе и кадры с Честером Беннингтоном на большом экране.
12 октября в Известия Hall состоялась презентация проекта и предпремьерный показ киноверсии концерта группы Linkin Park. Вот такими впечатлениями поделились зрители после киносеанса:
«Я был вживую на этом концерте в «Олимпийском». И там было мощно, и здесь эта атмосфера передалась. И особенно запомнилась запись орущей толпы – прям мурашки по телу, думаешь, что ты среди них находишься».
«Совершенно невероятная атмосфера! Было круто зарядиться, напитаться, увидеть жизнь! И все это мозг воспринимает, как живое!»
«Было очень приятно проникнуться атмосферой ностальгии, посмотреть на реакции других гостей: как все вспоминают песни, подпевают, кто-то даже прослезился. Это такая история, которая объединяет всех. Люди пускали «волны», зажигали фонарики. Несмотря на то, что концерт был в записи, – эта энергетика была в зале!»
«Это был шикарный концерт. Несмотря на то, что он был по экрану, и мы не видели вживую людей на сцене, но как будто это все на настоящем концерте. Всем советую пойти, это здорово! Это было очень круто!»
Более 100 городов России и более 300 кинотеатров – такая география нового проекта радиостанции MAXIMUM.
Присоединилась к проекту и Беларусь. «Максимальный уикэнд» можно увидеть во всех крупнейших российских сетях кинотеатров: «Синема парк», «Формула кино», «Каро», «Киномакс» и других. Более 100 кинотеатров уже заявили о полном sold out.
Радио MAXIMUM ждет вас в кино. Спешите за невероятными эмоциями.
#максимальныйуикэнд