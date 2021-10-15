Казнь в Нюрнберге: как умирали и спасались бонзы Третьего рейха

В ночь на 16 октября 1946 года в Германии состоялась казнь бывших руководителей Третьего рейха, осужденных на смерть Международным военным трибуналом.

Фото: Мир24 Мир24

На виселице, наскоро сколоченной в спортзале Нюрнбергской тюрьмы, оказались министр иностранных дел Иоахим фон Риббентроп; начальник Главного управления имперской безопасности СС Эрнст Кальтенбруннер; начальник Штаба оперативного руководства Верховного командования Вермахта генерал-полковник Альфред Йодль; рейхсминистр восточных оккупированных территорий Альфред Розенберг; начальник штаба Верховного командования Вермахта Вильгельм Кейтель; генерал-губернатор оккупированной Польши Ганс Франк; рейхспротектор Богемии и Моравии Вильгельм Фрик; комиссар по рабочей силе Фриц Заукель; гауляйтер Франконии Юлиус Штрейхер; рейхскомиссар Нидерландов Артур Зейсс-Инкварт.

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Всего в списке осужденных на повешение значилось 12 имен, однако Мартину Борману удалось скрыться – его приговорили заочно. Незадолго до казни покончил с собой Герман Геринг. Услышав приговор в зале суда, он процедил сквозь зубы: «Рейхсмаршалов не вешают».

За два дня до казни «наци номер два» подал прошение о замене позорного повешения на расстрел, но оно не было удовлетворено. А поскольку Нюрнберг находился в американской зоне влияния, казнь организовывали американцы. Для этого был вызван палач Джон Вудз.

Маньяк в законе

В 1946 году Вудзу исполнилось 35 лет. Биография этого человека очень необычна. В 1929-м он был призван служить в ВМС США, но самовольно покинул корабль, отсутствовал шесть месяцев, после чего попал под трибунал. Психиатрическая экспертиза выявила нарушения, и Вудза просто уволили со службы. Он женился, правда, детей в браке не родилось, а в 1943-м снова оказался в армии – в 37-м инженерном батальоне. После высадки в Нормандии в 1944-м появились случаи преступлений со стороны американских солдат, и Военная полиция США начала искать добровольцев на роль палача. Таким добровольцем оказался Джон Вудз – мужчина сообщил, что до войны работал на этой должности в одной из американских тюрем. В итоге за год он успел повесить около 30 приговоренных к смертной казни американских солдат.

В конце Нюрнбергского процесса, в октябре 1946 года, Вудз был призван для осуществления смертной казни над нацистскими преступниками. Именно это событие «прославило» палача: со своими задачами Джон Вудз успешно справился, после чего давал интервью, рассказывая о последних минутах жизни недавних бонз Третьего рейха. На нескольких фотографиях того периода он запечатлен с собачкой на руках. Вскоре после казни осужденных Нюрнбергским трибуналом Вудз привел в действие смертные приговоры Токийского трибунала. 23 декабря 1948 года он повесил в тюрьме Сугамо семерых японских военных преступников.

«Я думал, что палач – это свирепый, злой человек, – вспоминал Иосиф Гофман, бывший личный охранник главного обвинителя от СССР Романа Руденко. – А Вудз показался мне добряком. Здоровый такой, ручищи сильные, как у крестьянина. Говорил, что у него нервов нет, при его работе их нельзя иметь. Дома в Сан-Антонио привел в исполнение 347 смертных приговоров в отношении убийц и насильников. Джону Вудзу очень понравилась моя красная звездочка на пилотке. Я ему подарил ее на память. Вдруг смотрю: он снимает с руки свои швейцарские часы! Я обалдел, начал отказываться. Джон ни в какую: бери, а то обижусь. Они до сих пор хранятся у меня».

21 июля 1950-го Джон Вудз умер от поражения электрическим током.

Ночная казнь и последние слова

12 августа 1946 года на двух машинах скорой помощи высокопоставленных узников американского лагеря «Ashcan», расположившегося в отеле «Palace Hotel», вывезли в аэропорт Люксембурга, чтобы доставить в Нюрнберг. Во время полета над Германией Геринг обращался к Риббентропу с призывом в последний раз взглянуть на родные просторы. Условия тюрьмы в Нюрнберге оказались не столь комфортными. Здание было построено в 1868 году, привыкшим к роскоши нацистам пришлось ютиться в одиночных камерах размером 13 на 6,5 футов (примерно четыре на два метра) на первом этаже одного из пяти крыльев. В тюремных стенах они готовились к защите, проходили бесконечные психологические тесты и допросы.

Охранники менялись каждые два часа, они должны были заглядывать в дверной люк каждые 30 секунд. Ночью на кровать направлялась специальная лампа, поворачиваться лицом к стене было запрещено. Несмотря на все эти обстоятельства, Герингу все же удалось покончить с собой за полтора часа до казни. Ранее в Нюрнбергской тюрьме свели счеты с жизнью руководитель Национал-социалистического союза врачей Леонардо Конти и руководитель Германского трудового фронта Роберт Лей, после чего охрану усилили в четыре раза.

Три виселицы для казни соорудили в тюремном спортивном зале по проекту Джона Вудза, которому помогал солдат-доброволец Джозеф Мальта. Виселицы были установлены на высоком помосте, обитом с трех сторон деревом. Четвертую сторону завесили черной материей, чтобы присутствующие не наблюдали предсмертной агонии преступников.

Десятерых приговоренных разбудили в полночь, после чего начальник тюрьмы, полковник Бертон Эндрюс, в присутствии священника зачитал каждому приговор. Изначально планировалось препроводить нацистов к месту казни со свободными руками, однако инцидент с Герингом внес свои коррективы. От камер их вели в наручниках, которые непосредственно перед виселицей заменяли на прочную тесьму. Полностью руки освобождали только тогда, когда на шее уже была петля. На фото – Джон Вудз и сходная конструкция виселицы.

В сопровождении конвоя приговоренный поднимался на 13 ступенек эшафота, Вудз набрасывал на голову осужденного мешок и свою знаменитую петлю с 13 узлами, священник читал молитву, после чего преступнику предлагалось произнести последнее слово.

ТАСС

Первым был Риббентроп: «Боже, храни Германию. Боже, будь милостив к моей душе. Мое последнее желание, чтобы Германия вновь обрела свое единство, чтобы взаимопонимание между Востоком и Западом вело к миру на Земле».

Следующим шел Кейтель: «Я прошу всемогущего Господа быть милосердным к народу Германии. Более двух миллионов немецких солдат погибли за отчизну до меня. Я иду вслед за своими сынами – во имя Германии». Уже с петлей на шее он прокричал: «Германия превыше всего!»

Штрейхер, встав перед петлей, громко крикнул: «Purimfest!» (Пурим – еврейский праздник торжества над врагами иудеев). «Я отправляюсь к Богу. Однажды большевики повесят вас!» – продолжил он. Затем несколько раз выкрикнул: «Хайль Гитлер!», последний – уже из мешка.

Кальтенбруннер: «Счастливо выбраться, Германия!»

Йодль: «Приветствую тебя, Германия!»

Франк: «Я благодарен за хорошее обращение во время моего заключения и прошу Бога принять меня с милостью».

Фрик: «Да здравствует вечная Германия!»

Заукель: «Я уважаю американских офицеров и солдат, но не американскую юстицию».

Зейсс-Инкварт: «Надеюсь, что эта казнь будет последней трагедией Второй мировой войны и что случившееся послужит уроком: мир и взаимопонимание должны существовать между народами. Я верю в Германию».

Единственным, кто отказался произнести последнее слово, был Розенберг.

То ли палачи ошиблись, то ли сделали это специально, но длина веревок была неправильно рассчитана. Падая в загороженную со всех сторон камеру под эшафотом с петлей на шее, осужденные погибали не от перелома шейных позвонков, а от удушья. Кроме того, отверстие, в которое проваливались висельники, сделали слишком узким.

Именно этим объясняются раны на лице Кейтеля, которые можно увидеть на посмертных фотографиях – падая, он сильно расшиб голову. Есть свидетельства, что Риббентроп умирал 10 минут, Йодль – 18, Кейтель – 24, а Штрейхера палачам вообще пришлось душить.

За казнью следили 42 человека: священники, военные, врачи, журналисты. Женам осужденных приказали покинуть Нюрнберг еще 29 сентября. Когда все было кончено, в зал внесли носилки с телом Геринга. Трупы осмотрели представители стран-союзников, затем их сфотографировали и положили в гробы – с веревкой и тюремным матрацем. Секретный груз перевезли для кремации на Восточное кладбище Мюнхена. По другим данным, гробы сожгли в печах концентрационного лагеря Дахау. 18 октября прах нацистских преступников тайно развеяли с самолета.

Волна самоубийств

Вы спросите, а что же стало с остальными преступниками? Международный трибунал приговорил к пожизненному заключению «наци номер три» Рудольфа Гесса, министра экономики Германии Вальтера Функа и гросс-адмирала Эриха Редера, к 20 годам – гауляйтера Вены Бальдура фон Шираха и рейхсминистра вооружений и военного производства Альберта Шпеера. К 15 годам был приговорен дипломат и бывший министр иностранных дел Константин фон Нейрат, а главнокомандующий ВМФ, занявший место рейхспрезидента после смерти Гитлера, Карл Дениц – к 10 годам лишения свободы. Чиновник Министерства народного просвещения и пропаганды Геббельса Ганс Фриче, дипломат Франц фон Папен и экономист Ялмар Шахт были оправданы, несмотря на протест советской стороны, однако вскоре осуждены комиссией по денацификации.

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Риббентроп, Ширах, Кейтель и Заукель на скамье подсудимых.

Многие высокопоставленные лица Третьего рейха предпочли не дожидаться суда и покончить с собой, прихватив на тот свет жен и детей. Среди них был и Адольф Гитлер, который 30 апреля 1945 года совершил самоубийство в бункере под Рейхсканцелярией вместе с Евой Браун. Больше всего фюрер боялся, что его усыпят с помощью снарядов с газом и доставят в Москву. Гитлер распорядился, чтобы потом трупы вынесли на улицу, облили бензином и сожгли.

1 мая были убиты шесть детей рейхсминистра народного просвещения и пропаганды Германии Йозефа Геббельса: Хайдруна, Хедвига, Хольдина, Хильдегарда, Хельга и Хельмут. Им было от 5 до 13 лет. А чуть позже родители покончили с собой. Произошло это в том же «фюрербункере».

Судьба личного секретаря фюрера Мартина Бормана доподлинно неизвестна. Считается, что вскоре после смерти Гитлера он последовал его примеру. Останки Бормана нашли в 1972 году. Покончил с собой рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер, пытавшийся бежать с чужими документами, но арестованный двумя русскими солдатами – Василием Губаревым и Иваном Сидоровым. В мае 1945 года совершили самоубийство начальник Канцелярии руководителя НСДАП Филипп Боулер и его супруга.

После того как поражение Третьего рейха стало очевидным, волна самоубийств прокатилась по всей стране – и не только среди высшего партийного звена. Самым массовым в истории страны стало самоубийство жителей городка Деммин на северо-востоке Германии, окаймленного реками Пене и Толлензе. После того как советские войска подошли к городу, немецкие власти приказали взорвать мосты, и жители оказались в ловушке. По разным данным, за несколько дней с собой покончили от 700 до 1500 человек. Очистка города от трупов продолжалась с мая по июль 1945 года.

«Трупы были повсюду, – вспоминал очевидец событий Карл Шлессер. – Мы, голодная ребятня, повсюду шныряли, где бы что-то съестное украсть, и видели плывущие по реке тела».

Точной статистики по подобным случаям не сохранилось, Германии было не до того. Считается, что в 1945 году только в Берлине было зарегистрировано 7000 подобных смертей, а по всей стране – от 10 до 100 тысяч.

Что стало с Мюллером, Эйхманом и другими

Но и теперь названы далеко не все «громкие» имена. К примеру, что стало с начальником Гестапо Генрихом Мюллером, оберштурмбаннфюрером СС Адольфом Эйхманом и его соратником Алоизом Бруннером? Как известно, многие нацистские преступники бежали из Европы «крысиными тропами» – они, как минимум, представляли интерес для иностранной разведки. В основном эти тропы разными путями вели в Южную Америку, а именно Аргентину, Парагвай, Чили и Бразилию, некоторым удалось скрыться в арабских странах.

Мир24

Генрих Мюллер и Адольф Эйхман

Адольф Эйхман, на которого сегодня возлагают чуть ли не главную вину за уничтожение евреев в ходе Второй мировой войны, в 1950 году сбежал в Аргентину, а спустя два года вернулся в Европу под чужим именем, женился на собственной жене и вывез семью в Буэнос-Айрес.

Однако в 1960-м Эйхмана похитила израильская разведка, операцией по выслеживанию и поимке руководил лично глава «Моссада» Иссер Харель. Дурную услугу отцу оказал Николас Эйхман, который хвастался перед девушкой тем, что его отец преуспел на службе Третьего рейха. Девушка рассказала об этом своему отцу, который смекнул, что за Эйхман это может быть, и сообщил куда следует. Адольфа Эйхмана доставили в Израиль, признали виновным по 15 пунктам и приговорили к смертной казни. В ночь на 1 июня 1962 года его повесили. Прах развеяли над Средиземным морем за пределами территориальных вод Израиля.

Соратник Эйхмана Алоиз Бруннер до конца дней скрывался на территории Сирии. После войны бывший руководитель спецотрядов СС, ответственных за депортацию евреев из Вены, Берлина, Греции, Франции и Словакии в лагеря смерти, скрывался под чужим именем. В 1954-м он сбежал в Сирию, где сотрудничал с сирийскими спецслужбами и, по некоторым данным, занимался подготовкой вооруженных отрядов Рабочей партии Курдистана. «Моссад» не раз пытался уничтожить Бруннера – при получении заминированных пакетов он лишился глаза и четырех пальцев. В 1985 году в интервью немецкой газете Бруннер заявил, что готов предстать перед трибуналом, но не перед судом Израиля. «Я не хочу стать вторым Эйхманом», – сказал он. Сирийское правительство никогда не подтверждало факта нахождения в стране беглого нацистского преступника. Достоверной информации о том, когда и где он умер, нет.

Таинственна судьба шефа Гестапо Генриха Мюллера. Обстоятельства его жизни после 29 апреля 1945 года, когда он допрашивал в «бункере Гитлера» группенфюрера СС Германа Фегелейна, точно не известны. В августе 1945-го на территории министерства авиации Германии нашли труп в генеральском мундире, с удостоверением и фотографией Мюллера. Конечно, это был не он, что было доказано позднее. Существует версия, согласно которой Мюллер был завербован НКВД и до момента своей смерти в 1948 году жил в России. По другой версии, бывшего руководителя тайной полиции завербовало ЦРУ и умер он в США. Предполагали, что он скрывался в Аргентине, Бразилии, Парагвае, Чили, Боливии.

В 2013 году профессор Берлинского университета и руководитель мемориала немецкого Сопротивления Йоханнес Тухель рассказал газете Bild о своем расследовании, итоги которого совпадают с официальной версией ЦРУ. По мнению Тухеля, Мюллер умер в здании Рейхсканцелярии в Берлине в 1945 году и похоронен в братской могиле на еврейском кладбище.

Начальник внешней разведки службы безопасности (в конце войны – руководитель военной разведки Третьего рейха) Вальтер Шелленберг с 3 мая 1945-го жил в Швеции, однако страны-союзники добились его выдачи. Шелленберг предстал перед судом в рамках последнего, 12-го процесса, последовавшего после Нюрнбергского трибунала. Это было дело Вильгельмштрассе – дело крупных чиновников, руководителей министерств и ведомств Германии. Шелленберга оправдали по всем пунктам, кроме членства в преступных организациях. 11 апреля 1949 года его приговорили в шести годам тюрьмы, однако уже в 1950-м освободили по причине слабого здоровья. После этого Вальтер Шелленберг жил в Швейцарии и Италии, умер на 43-м году жизни в больнице Турина от болезни.

Отметим, что после Второй мировой войны в мире появилось такое явление, как «охотники за нацистами». Эти люди занимались поисками избежавших наказания деятелей Третьего рейха.

Суд над врачами-садистами

Поразительно, но человек, который олицетворяет бесчеловечные эксперименты над узниками концлагерей, – Йозеф Менгеле – преспокойно дожил до старости и умер в море от сердечного приступа. После капитуляции Германии на руку Менгеле сыграла его брезгливость. В свое время «Ангел смерти» (так прозвали его узники Освенцима) не стал делать себе татуировку СС, что помогло ему скрываться на территории страны до 1949 года. Затем сбежал в Аргентину, жил в Бразилии и Парагвае. Боялся «доктор» не зря – за ним действительно охотился «Моссад», но найти преступника либо не смогли, либо не захотели. Менгеле дожил свои дни в бразильском городке Кандидо Годои и умер в 1979 году во время купания в море. По мнению некоторых исследователей, нацист проводил на местных бразильянках эксперименты по искусственному оплодотворению, что связывают с удивительно частыми рождениями близнецов.

Нюрнбергский процесс по делу врачей, он же «США против Карла Брандта», стал первым в череде 12 последующих Нюрнбергских процессов, он проходил с 9 декабря 1946 года по 20 августа 1947-го. Из 23 медиков, обвиняемых в бесчеловечных экспериментах над людьми и просто их уничтожении, семеро были приговорены к смертной казни, пятеро – к пожизненному заключению, четверо – к тюремным срокам от 10 до 20 лет, семеро оправданы. 2 июня 1948 года в Ландсбергской тюрьме были повешены руководитель программы «Т-4» Виктор Брак, личный врач Гитлера, рейхскоммисар здравоохранения Карл Брандт, личный референт Генриха Гиммлера Рудольф Брандт, президент немецкого Красного креста Карл Гебхардт, главврач концлагеря Бухенвальд Вальдемар Ховен, глава института гигиены СС Иоахим Мруговский и зампредседателя управляющего совета директоров Научно-исследовательского совета Германии Вольфрам Зиверс.