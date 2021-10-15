Король московских налетчиков, который ограбил Ленина

«Рамблер» вспоминает историю настоящего хозяина ночной Москвы, который разоружил вождя мирового пролетариата.

Фото: Кадр из сериала «Господа-товарищи». В роли Кошелькова -- Андрей Иванов Кадр из сериала «Господа-товарищи». В роли Кошелькова -- Андрей Иванов

Яков Кузнецов был потомственным бандитом, его отцом стал каторжник, промышлявший грабежами. Впрочем, под этой фамилией его знали только в полиции, бандит прославился под прозвищем Кошельков. Была у него и титулованная кличка — Король. А после дерзкого побега его прозвали Неуловимым.

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Свою карьеру Кошельков начинал карманником в самом злачном районе Москвы Хитровке, но вскоре переключился на ограбления домов и квартир. В 1917 году у него за плечами было уже десять обвинительных приговоров, так что в Сибири он просто прописался. Кошельков, подобно другим своим собратьям по промыслу, воспользовался амнистией и вернулся в Москву, где немедленно воспользовался царящей вокруг анархией.

Пока большевики пытались сохранить власть в своих руках, не гнушаясь массовым террором классовых врагов, Яков и впрямь чувствовал себя королем ночных улиц древней столицы России. В 1918 году чекистам удалось взять след. Они задержали сообщников Короля — Гришку Кобылью Голову, Заводного и Лёшку Картавого, которые рассказали о связном адресе, с помощью которого Яков общался со своей невестой Ольгой.

В номере на Хитровке, который сдавала скупщица краденого Анна Севостьянова, чекисты нашли записку, из которой следовало, что Кошельков уехал в Вязьму на свадьбу приятеля. Там налетчик и был арестован. Один местный чекист и два солдата отправились с ним в Москву, где должен был состояться суд. Яков вел себя настолько невозмутимо, что ему даже развязали руки. Однако конвоиры не подозревали, что в соседнем вагоне ехали его друзья, которые и спрятали пистолет в буханку хлеба.

На перроне Белорусского вокзала (тогда Александровского) один из головорезов под видом торговца подошел к конвоирам и предложил продать хлеб Кошелькову. Чекист разрешил. Во время этапирования по Москве в районе Мясницкой улицы бандит извлек оружие, застрелил одного солдата и тяжело ранил чекиста. Другого солдата убил подоспевший сообщник Сергей Барин.

После этого побега под носом у грозных чекистов восхищенные бандиты и прозвали его Неуловимым. Причем Кошельков при ограблениях и сам часто выдавал себя и своих молодчиков за чекистов, устраивая изъятия на предприятиях. В руки к Королю попадала и крупная добыча — например, золотые слитки, платиновая проволока и 25 тысяч рублей. Но подобно другим преступникам Кошельков жил одним днем. Любимым районом для деятельности банды Яшки Кошелька были Сокольники.

Wikimedia. Фотография Якова Кошелькова с уголовного дела 1916 года

Шестого января 1919 года Кошельков вместе с подельниками — Василием Зайцем, Федором Лягушкой, Лёнькой Сапожником и Василием Михайловым — остановили автомобиль. Они планировали ограбить магазин на Лубянке, поэтому не слишком всматривались в своих жертв. А в машине ехали Владимир Ленин, его сестра Мария Ульянова, личный водитель Степан Гиль и охранник Иван Чабанов. Причем Ленин сам приказал остановиться, так как принял налетчиков за патруль. Кошельков велел всем выйти, на что Ленин попытался воздействовать авторитетом, назвал свою фамилию («В чем дело? Я Ленин!») и предъявил документы. Кошельков пожал плечами, не вслушиваясь, и заявил: «Чёрт с тобой, что ты Левин. А я Кошельков, хозяин города ночью!».

Бандиты устроили обыск всем четверым, забрали у вождя браунинг и документы, и уехали на машине. Уже в автомобиле Яков прочитал бумаги и приказал возвращаться. Извиняться он не собирался, а решил взять Ленина в заложники, чтобы потребовать освобождения арестантов Бутырской тюрьмы. Если бы ему это удалось, то история огромной страны могла бы пойти по иному пути, советская власть с ее коллективизацией, экспроприацией, репрессиями, депортациями и другими «прелестями» будущего осталась бы лишь эпизодом смутной революционной эпохи.

Но вождь и его спутники благоразумно ушли, решив не полагаться на вторичное великодушие «социально близких». Они добрались до райсовета в Сокольниках и сообщили о случившемся заместителю председателя ВЧК Якова Петерса, после чего Кошелькова и его банду тут же объявили в розыск. Но была обнаружена лишь брошенная машина на Хамовнической набережной.

Любопытно, что этот случай Ленин позже приводил как пример разумной осторожности, которую должен проявлять лидер революции, подчеркивая, что рисковать жизнью без необходимости не стоит. Кстати, это дело долгое время было засекречено. Видимо, чтобы не бросать тень на безупречного вождя, которого уважали все — даже идейные противники и уголовники.

В начале февраля того же года был арестован бандит Павлов, который перед побегом успел сдать пятерых сообщников Кошелькова, которых почти сразу же расстреляли. Чекисты устроили охоту на неуловимого налетчика, но тот сумел уйти, ликвидировав троих сотрудников ВЧК — Зустера, Караваева и Ведерникова.

В следующий раз он с остатками своей банды объявился в мае 1919 года, ограбив участников первомайской демонстрации на Воздвиженке и убив трех милиционеров. Десятого мая Кошелькова и трех его подручных узнали в кофейне у Пречистенских ворот. На предложение чекистов сдаться бандиты открыли огонь. Один был убит, другой арестован, а Кошельков с еще одним подельником Мартазиным ушли.

Результатов не дала и облава в Конюшковском переулке, где бандит временно проживал. Еще трое членов банды были убиты, а Яков Кошельков и Мартазин вновь смогли исчезнуть. Позже выяснилось, что причиной осведомленности Кошелькова о розыскных мероприятиях был информатор в московской ЧК.