Выживание человека в экстремальных условиях: самые знаменитые случаи

Выживание в экстремальных ситуациях требует от человека выдержки и непоколебимой веры в то, что не бывает безвыходных положений. Мы собрали 6 историй, героям которых удалось выжить в сложнейших условиях.
Рекордная высота, после падения с которой человеку удавалось выжить - 10 160 метров. Этот рекорд занесен в Книгу Гиннеса и принадлежит Весне Вулович, единственной выжившей после авиакатастрофы 26 января 1972 года. Она не только выздоровела, но и хотела снова вернутся к работе - страха полетов у нее не возникло, потому что сам момент катастрофы она не помнила.
24 августа 1981 года 20-летняя Лариса Савицкая и ее муж летели из свадебного путешествия на самолете Ан-24 из Комсомольска-на-Амуре в Благовещенск. В небе на высоте 5220 метров самолет, в котором летели молодожены, столкнулся с Ту-16.
Лариса Савицкая оказалась единственной из 38 человек, кому удалось выжить. На обломке самолета размером три на четыре метра она падала в свободном падении на протяжении 8 минут. Ей удалось добраться до кресла и вжаться в него.
Позже женщина утверждала, что в этот момент вспомнила эпизод из итальянского фильма "Чудеса еще случаются" где героиня выживает в схожих условиях.
Спасательные работы велись не слишком активно. Для всех жертв авиакатастрофы уже даже были вырыты могилы. Ларису Савицкую, в итоге, нашли последней. Она трое суток жила среди обломков самолета и тел погибших пассажиров. Несмотря на многочисленные травмы - от сотрясения мозга до повреждений позвоночника, со сломанными ребрами и переломом руки - Лариса Савицкая не только выжила, но и смогла соорудить себе что-то вроде шалаша из обломков фюзеляжа.Когда поисковый самолет пролетал над местом крушения, Лариса даже махала спасателям, но они приняли её за геолога из разместившейся неподалеку экспедиции.
Лариса Савицкая дважды внесена в Книгу рекордов Гиннеса: как человек, выживший после падения с огромной высоты, второй раз - как человек, получивший минимальную сумму компенсации физического ущерба в авиакатастрофе — 75 рублей (в деньгах 1981 года).
23 ноября 1942 года немецкая субмарина торпедировала английский корабль "Беломонд". Все члены его экипажа погибли. Почти все. Матросу Линь Пэну удалось выжить. Ему повезло - в ходе поисков на поверхности воды он обнаружил спасательный плот, на котором был запас продуктов.
Линь Пэн, конечно, понимал, что продукты и вода рано или поздно закончатся, поэтому с первого дня своей «робинзонады» он начал готовить инвентарь для сбора дождевой воды и ловли рыбы. Растянул над плотом тент, из нитей веревки, найденной на плоту,сделал леску; из гвоздя и проводов от фонарика – крючки; из металла от консервной банки – нож, которым разделывал пойманную рыбу. Интересный факт: Линь Пэн не умел плавать, поэтому все время был привязан к плоту.
Рыбы Линь Пэн ловил очень немного, но заботился о её сохранности – вялил на веревках, растянутых над палубой своего «корабля». На протяжении ста дней его рацион составляла одна рыба и вода. Иногда за бортом попадались водоросли, потребление которых не дало Линь Пэну заболеть цингой.
Горькая ирония рекордного плавания Линь Пэна в том, что он мог быть спасен несколько раз. Однажды его не стали брать на борт грузового судна только потому, что он китаец. Потом его заметили американские ВМФ и даже бросили ему спасательный буй, но разразившийся шторм не дал американцам завершить спасательную миссию. Кроме того, Линь Пэн видел несколько немецких субмарин, но обращаться к ним за помощью по понятным причинам не стал.
Только в апреле 1943 года Линь Пэн заметил, что цвет воды изменился, а в небе начали то и дело стали появляться птицы. Он понял, что находится в прибрежной зоне, а значит его шансы на успех многократно увеличились. 5 апреля он был найден бразильскими рыбаками, которые сразу доставили его в больницу. Удивительно, но Линь Пэн после своего путешествия мог передвигаться самостоятельно. Он потерял за время вынужденной «робинзонады» всего 9 килограмм.
Рекомендации Линь Пэна вошли в инструкцию по выживанию для британского флота. История Линь Пэна отчасти была использована при создании фильма "Жизнь Пи".
"Робинзонада" - это выживание человека в одиночку на протяжении долгого времени в природной среде. Рекордсменом в этой "дисциплине" стал Джереми Бибс, который прожил на острове 74 года.
В 1911 году во время урагана в южной части Тихого океана затонула английская шхуна "Прекрасное блаженство". Добраться к берегу и спастись на необитаемом острове удалось только 14-летнему юнге Джереми Бибсу. Мальчику помогла его эрудированность и любовь к чтению - он знал наизусть роман Даниэля Дефо.
По примеру героя своей любимой книги, Бибс стал вести деревянный календарь, построил хижину, научился охотиться, ел фрукты и пил кокосовое молоко. Пока Бибс жил на острове, в мире произошло две мировые войны, была создана атомная бомба и персональный компьютер. Он про это ничего не знал. Нашли Бибса случайно. В 1985 году экипаж немецкого судна неожиданно обнаружил рекордсмена среди робинзонов, уже достигшего возраста 88 лет, и доставил его на родину.
В истории о Ларисе Савицкой мы вспоминали фильм "Чудеса ещё случаются". Он основан на реальных событиях. 24 декабря 1971 года самолёт Lockheed L-188 Electra перуанской авиакомпании LANSA попал в обширную грозовую область, получил удар молнией, вошел в зону турбелентности и начал разрушаться в воздухе на высоте 3,2 километра. Упал он в джунгли, в 500 километрах от Лимы.
Единственной выжившей оказалась 17-летняя школьница Джулиана Маргарет Кепке. В момент падения девочка была пристегнута к креслу. У нее оказалась сломана ключица, поранена правая рука, она на один глаз ослепла. Выжить Джулиане помогло то, что её отец был известным зоологом, с детства привившим своей дочери навыки выживания в экстремальных условиях. Сразу после крушения, отставив попытки найти среди тел погибших свою мать, девочка обследовала багаж на предмет еды, но нашла только несколько конфет - тоже результат.
Затем Джулиана нашла неподалеку от места падения ручей и пошла вниз по его течению. Только через девять дней ей посчастливилось выйти к лодке на берегу реки. Бензином из канистры девочка обработала рану на правом плече, в которой уже расплодилось не менее 40 личинок.
Хозяева лодки, которые оказались местными лесорубами, появились только на следующий день. Джулиану накормили, обработали раны и доставили в больницу ближайшего поселка.
13 октября 1972 года самолет, на борту которого находились игроки уругвайской команды по регби Old Christians из Монтевидео, а также их родственники и спонсоры, потерпел крушение в высокогорном районе Анд. В живых после падения осталось 27 человек. Позже из-за сошедшей лавины погибло ещё 8 человек, ещё трое умерли от ран.
То, что помощи ждать неоткуда, уругвайцы поняли через 11 дней после аварии, когда по радио сказали, что их поиски прекращены, и они признаны погибшими. Тяжелейшая ситуация, в которой оказались пассажиры, усугублялась тем, что припасы очень быстро уходили. Чудом выжившие после крушения, они приняли непростое решение - есть мясо погибших.
Спасли пострадавших только спустя 72 дня после катастрофы. Только благодаря тому, что группа снарядила в дорогу трех человек, которым необходимо было перейти Анды и сообщить о случившемся. Сложнейший переход одолели двое. За 11 дней, без снаряжения и теплой одежды, они прошли 55 километров по заснеженным Андам и вышли к горной речке, где встретили чилийского пастуха, который и сообщил властям о выживших пассажирах.