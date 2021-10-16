Что сделать в 20, чтобы не сожалеть в 40

Несколько основополагающих вещей, которые лучше сделать в молодости, чтобы не сожалеть об этом во взрослом возрасте. В материале "Рамблера" — лишь некоторые из примеров, о чем лучше задуматься как можно раньше.
Выберите, чем хотите заниматься, и получайте квалификацию в данном направлении. Зачастую в юности люди еще не знают, в какой области хотели бы работать, и это нормально. Если вы понятия не имеете, в какую из сфер податься, пробуйте разное: ходите на семинары, обучайтесь на курсах. Не нужно выбирать дело своей жизни раз и навсегда, помните, что вы всегда сможете изменить свое решение. Но старайтесь всегда давать мозгу пищу для размышлений, а образование в этом главный помощник.
Следите за состоянием своих зубов, регулярно проходите полный комплекс обследований организма, избегайте стрессов — все эти советы в молодости кажутся пустым звуком. Но если вы прислушаетесь к ним уже сегодня, будете безмерно благодарны себе взрослому.
Увы, вы не всегда сможете кутить всю ночь, затем отправляться на пары, и после — на подработку. Запасы энергии истощатся очень быстро и организм станет работать на износ. Соблюдайте баланс труда и отдыха, спите семь-восемь часов — в 40 лет вспомните этот совет добрым словом.
Научитесь обращаться с деньгами как можно раньше. Если вы никогда не копили — начните. Пробуйте разные методы, создайте мультивалютный счет, установите приложение для отслеживания трат или просто создайте таблицу. Записывайте все свои доходы и расходы и посмотрите, на чем можно сэкономить, чтобы оставались свободные деньги. Из своей копилки вы сможете создать "подушку безопасности" на случай непредвиденных обстоятельств. Или накопить на машину или на отпуск.
Старайтесь оставаться коммуникабельным человеком и заводить новые знакомства. Сделать это можно в любом возрасте, но, как показывает практика, ближе к 40 годам обрасти новыми закадычными друзьями получается мало у кого.
Хорошая коммуникабельность может принести пользу и в профессиональной сфере. Просто оставайтесь искренним и открытым человеком
Если вам что-то не нравится и не соответствует вашим желаниям, смело говорите "Нет". Учитесь расставлять в жизни приоритеты и границы дозволенного. Помните, ваши желания всегда превыше потребностей других людей.
Учиться умению отказывать лучше как можно раньше, чтобы не обнаружить себя в 40 лет человеком, живущим жизнью, которую он для себя не выбирал.