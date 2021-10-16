Что сделать в 20, чтобы не сожалеть в 40

Несколько основополагающих вещей, которые лучше сделать в молодости, чтобы не сожалеть об этом во взрослом возрасте. В материале "Рамблера" — лишь некоторые из примеров, о чем лучше задуматься как можно раньше.

Фото: Кадр из сериала "Как я встретил вашу маму" Кадр из сериала "Как я встретил вашу маму"

1. Получите образование

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Выберите, чем хотите заниматься, и получайте квалификацию в данном направлении. Зачастую в юности люди еще не знают, в какой области хотели бы работать, и это нормально. Если вы понятия не имеете, в какую из сфер податься, пробуйте разное: ходите на семинары, обучайтесь на курсах. Не нужно выбирать дело своей жизни раз и навсегда, помните, что вы всегда сможете изменить свое решение. Но старайтесь всегда давать мозгу пищу для размышлений, а образование в этом главный помощник.

2. Берегите здоровье

Следите за состоянием своих зубов, регулярно проходите полный комплекс обследований организма, избегайте стрессов — все эти советы в молодости кажутся пустым звуком. Но если вы прислушаетесь к ним уже сегодня, будете безмерно благодарны себе взрослому.

Увы, вы не всегда сможете кутить всю ночь, затем отправляться на пары, и после — на подработку. Запасы энергии истощатся очень быстро и организм станет работать на износ. Соблюдайте баланс труда и отдыха, спите семь-восемь часов — в 40 лет вспомните этот совет добрым словом.

3. Копите

Научитесь обращаться с деньгами как можно раньше. Если вы никогда не копили — начните. Пробуйте разные методы, создайте мультивалютный счет, установите приложение для отслеживания трат или просто создайте таблицу. Записывайте все свои доходы и расходы и посмотрите, на чем можно сэкономить, чтобы оставались свободные деньги. Из своей копилки вы сможете создать "подушку безопасности" на случай непредвиденных обстоятельств. Или накопить на машину или на отпуск.

4. Заводите новых друзей

Старайтесь оставаться коммуникабельным человеком и заводить новые знакомства. Сделать это можно в любом возрасте, но, как показывает практика, ближе к 40 годам обрасти новыми закадычными друзьями получается мало у кого.

Хорошая коммуникабельность может принести пользу и в профессиональной сфере. Просто оставайтесь искренним и открытым человеком

5. Учитесь отказывать

Если вам что-то не нравится и не соответствует вашим желаниям, смело говорите "Нет". Учитесь расставлять в жизни приоритеты и границы дозволенного. Помните, ваши желания всегда превыше потребностей других людей.