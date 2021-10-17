7 забытых праздников СССР, которые больше не отмечают в России

Приуроченные к важным событиям советской истории праздники после развала страны практически канули в небытие. Сейчас никто не вспомнит, почему все отдыхали 3 сентября или когда Первомай назывался Днем Интернационала.

"Рамблер" собрал памятные даты, которые не празднуют в современной России.

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Кровавое воскресенье

22 января (нерабочий)

9 января (22 по старому стилю) 1905 года в Санкт-Петербурге правительственные войска разогнали шествие рабочих, которые пытались вручить Николаю II коллективную Петицию о рабочих нуждах. Разгон и жестокость, с которой уничтожали шествующих, послужили толчком к Первой русской революции.

22 января также праздновали как день памяти Ленина, который скончался на день раньше, 21 января. Праздник просуществовал с основания СССР и был отменен в 1951 году.

День низвержения самодержавия

12 марта

Дата приурочена к годовщине Февральской революции 1917 года, которая началась 23 февраля по старому стилю. Праздник отмечали с 1918 по 1929 год.

День Парижской коммуны

18 марта

Инициатором праздника был В. И. Ленин, который считал революционное правительство Парижа первым примером диктатуры пролетариата в мире. Самоуправление под руководством французской коммуны началось 18 марта. Праздник просуществовал с 1918 по 1929 год, зато имя Парижской коммуны осталось в названиях улиц, площадей и школ.

День Интернационала

1 и 2 мая (нерабочие)

Технически эти дни все еще празднуют в современной России, но под другим именем. 1 мая 1918 года впервые отметили День Интернационала, через десять лет праздник "получил" дополнительный день отдыха. В День Труда (а точнее "День международной солидарности трудящихся") дату переименуют в 1970 году.

День победы СССР над милитаристской Японией

3 сентября (нерабочий)

Следующий день после окончания Второй мировой войны праздновался всего три года: в 1945 (в собственно день победы), 1946 и 1947.

День Конституции СССР

7 октября и 5 декабря (нерабочие)

В нынешней России День Конституции — это рабочий день, который празднуется не так широко. В СССР в честь праздника было принято награждать выдающихся работников медалями, орденами и памятными грамотами. "Сталинскую" конституцию приняли в декабре 1936 года, а "брежневскую" — 7 октября 1977 года.

День рождения Комсомола

29 октября